【動畫】《進擊的巨人》：戰爭不成就英雄或贏家，只造就輸家和遍野的傷者

文：鋼哥

「動員一個國家全體的國民，最好的方法就是塑造一個對外的共同敵人。」——《1984》

在《進擊的巨人》動畫第四季當中，瑪雷帝國信仰的「報復式正義」以及國內衍伸出的「形式正義」這兩種正義之下的代表人物分別為：國內訓練營的士兵以及士兵們的父母親。而透過這兩種正義，瑪雷帝國對外將艾爾迪亞民族塑造成如惡魔一般的存在，像這樣不潔的靈魂應該被剷除。

報復式正義的其中一位信仰者賈碧，認為自己在訓練營內的所學就是為了刺殺艾爾迪亞人，賈碧也相信世界上若是沒了他們肯定能更美好、將不再有戰爭；形式正義底下的父母們也贊同兒女們這樣的對外征討，甚至如果因此升官獲得繼承巨人的能力，父母也會認為是一種榮耀。

不管在哪個社會脈絡下，殺人總是被視為不好的、非道德的；但是，以「剷除壞份子」的名義而殺人，這樣子就能洗白殺人其本質負面的觀感了嗎？

事實上，在戰爭狀態下這種以國家名義進行種族大清洗的屠殺十分常見；然而這樣的清洗一方面宣揚本國的種族優越性，另一方面卻也弄髒了自身種族的「潔淨」。

這種種族之間比較心態不會有停止的一天，只要人類社會允許這樣不平等的比較心態，連帶而來的便是無盡的歧視、仇恨甚至殺戮，最終不可避免地走入了殺戮的循環。

Photo Credit:《進擊的巨人》

報復式的殺戮滿足了誰？

在第四季的動畫當中，我們看到了艾爾迪亞人對瑪雷帝國所策劃的入侵行動，在這場侵略當中，調查兵團的同夥們開始對於「可接受的傷者範圍」開始有了爭辯。

在這裡我們看到了如漢摩拉比法典式的報復主義，既然你殺了我的同袍們，那麼我也必然以此為目的了結你的夥伴；然而，同一個兵團裡的約翰則以「有條件的傷害」反駁其不顧一切的掠殺行為。

在許多的影視、動畫中我們經常能看到主人公們經常可以為了某個想法而殺人，這些作品似乎都把「殺人」當成一件輕如鴻毛之事。然而，現實生活中的人類並非如此，戰場上的狀況更是與電影的描述大相逕庭。

《論殺戮：殺人行為的本質》的作者戴夫．高斯曼（Dave Grossman）是一名戰爭史研究者。他從歷代戰爭研究中發現：一戰時多數士兵是朝著天空開槍；二戰美軍步兵們直接朝敵人射擊率大約只佔15%左右。戴夫統整了數據，部隊指揮官在作戰時從旁觀察、鼓勵，幾乎所有士兵都會開槍，一旦指揮官離開，開槍率立刻降至 15%~20%。

從這些事實上著手，戴夫認為人類有抗拒殺戮的本能（尤其是同類）。比起戰或逃的型態，面對同類生物攻擊時，戴夫認為需要加上「虛張聲勢」及「屈服」的可能。拒戰的士兵們選擇開槍的原因，比起致敵人於死地，槍枝開火時所產生的爆炸聲響，其帶來的威嚇效果才是主要目的之一。

所以動畫裡描述的都是假的嗎？

不盡然，戴夫提到人類有抗拒殺戮的本能，而這裡所指的對象尤其是人類。只要讓對象不像人，那麼便可以大大增加對其殺戮的可能；因此在許多的靶場所設置的標靶，都不是以人的外貌、形象做設計，即使是半身的人像也都是以橡膠製成，外觀仍然比真實的人類相差甚遠。因此，若要點燃人類內心的殘暴以及殺戮，那就必然得讓被殺者「去人性化」。

史丹佛監獄實驗

70年代，史丹佛大學（Stanford University）進行了一項備受爭議的心理學實驗，史丹佛監獄實驗（Standord Prison Experiment, SPE）美國心理學家菲利普．津巴多（Philip G. Zimbardo）領導的研究小組於史丹佛大學心理學系大樓地下室的模擬監獄內，進行的一項關於人類對囚禁的反應，以及囚禁對監獄中權威者和被監管者行為影響的心理學研究。

充當看守和囚犯的都是大學生志願者，預期的實驗時間為兩個禮拜，卻因為種種未預料的狀況發生而被迫在第六天終止。囚犯和看守很快就適應自己的角色，危險與傷害也越來越嚴重。三分之一的看守被認為顯示出「真正的」虐待狂傾向，許多囚犯在心理上受到創傷，有兩人不得不提前退出實驗。

原本都是大學生假扮的獄警，怎麼會對同是大學生的彼此下重手呢？津巴多教授日後分析得出的關鍵結論之一便是「去人性化」，與戴夫所做的研究結果如出一轍。在此監獄實驗中，假扮的囚犯沒有名字只有冰冷的代號、得要絲襪套頭甚至還必須銬上腳鐐。在這裡，你不是爸媽的寶貝兒子、兄弟姊妹敬愛的手足，史帝夫，在這裡，你只不過是「8612」。

8612給我做30個伏地挺身、30個仰臥起坐、30個開合跳！

同為大學生的獄警對著假扮的大學生囚犯如此命令。而在《進擊的巨人》當中，瑪雷帝國的統治者也依樣畫葫蘆，將對岸的愛爾迪亞人描繪成擾亂和平、帶來戰爭的惡魔民族，用「去人性化」的口吻合理化了統治者迫害另一民族的怨恨。

就如同當初納粹推行的「種族淨化」政策，猶太人身體裡流著骯髒的血，只有亞利安人才值得活在這個世界上。然而，這樣單方面的優勝劣汰，毫無疑問地，只帶來了無止境的殺戮循環。

Photo Credit:《進擊的巨人》

戰爭不成就贏家

起初艾爾迪亞人的確是個好戰的民族，但是戰後國王選擇躲進帕拉迪島上過著與世無爭的生活，瑪雷帝國認為其存在仍有發起戰爭的可能，因此不斷地訓練國內的士兵討伐殘存的艾爾迪亞人；而親眼見到家人、同袍、朋友被巨人吃掉的艾爾迪亞子民心生怨恨，最終再度攻陷瑪雷帝國。

戰爭不成就英雄或贏家，只造就輸家和遍野的傷者

在戰爭之下的所有人既是加害者也是被害者，暴力的循環必須由人為主動介入才能終止，在第四季當中主動打破此循環的就是莎夏的爸爸，布勞斯。

瑪雷帝國的賈碧在一次行動中槍殺了莎夏，而被囚禁在帕拉迪島上的監獄，越獄而逃的賈碧以及法爾可被布勞斯收養。在一次宴客上，招待布勞斯的廚師發現賈碧就是殺害莎夏的兇手，一心便想殺了賈碧以替殺夏的爸爸復仇，莎夏對於廚師而言是個很重要的存在，讓他發現身為一個廚師存在的價值，因此對於賈碧殺死她十份憤怒。

布勞斯看到了這兩難的情境，他用了森林的隱喻來說明，莎夏所待的環境也不可避免地會讓她招來生命安危。事實上，布勞斯發現，在場的所有人包含廚師，都掉進了殺戮森林的隱喻當中；若是殺了賈碧終究無法滿足任何人，而不可避免地讓自己從被害者成為加害者。

布勞斯認為，冤冤相報何時了；過去的愛恨糾葛就到此結束，在我們的世代畫上停戰線。歷史不會替畫上停戰線的人留名，但是他的存在讓後續無辜的傷者得以倖免。如同布勞斯所說的：

「背負過去的罪過以及憎恨，是我們大人的責任。」

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航