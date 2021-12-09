短期房屋供應大跌﹕水退先知邊個無褲著？

今日政府交代長遠房屋策略（長策）的公營房屋單供應進度，延續十年供應「搵夠地」的講法，口中描述的形勢似乎不錯。但是，長遠單位供應的承諾，都需要短期實現數字支持，否則長遠數字只會是水分。

比較今年與去年兩份長策中所交代的五年建屋數字，可以發現未來三四年的公營房屋建屋數目比上年所預期急跌。今年的長策文件描述了2017至2021年，五個預測建屋量數字；去年的長策文件則移前一年描述了2016至2020年。前後兩組五個預測建屋量數字，中間是有個四年份（2017、2018、2019、2020）的預測數字是重疊。

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將數字比較，就會發現政府上年說2019至23年五年公營房屋將會建97300個單位，今年預測突然減少了11400個至85900個。2023年以前預測數字大致不變，反映上年測計2023／24年會在落成過萬間公營房屋單位將會延期/消失，政府卻隻字不提。

2020至24年的情況與2019年類似，去年與今年的長策預測相差6700間，反映為數不少公營房屋單位沒有在之後的一年落成，有關單位延誤超過一年。政府沒有交代上述短期供應消失的具體原因，似是隱瞞了短期供應下跌問題。政府似乎需要進一步交代原因，否則長策進度報告會淪為報喜不報憂的政績公關工程。

參考資料：

《長遠房屋策略》2021年周年進度報告

《長遠房屋策略》2020年周年進度報告

本文獲授權轉載，原文可見於作者Facebook。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin

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