印尼塞梅魯火山噴發已釀39死，逾4000居民被迫撤離家園

印尼爪哇島東南部盧馬姜縣的塞梅魯火山（Mount Semeru）於12月4日下午無預警噴發，罹難人數至今攀升至39人，另有12人失蹤。搜救人員已將約4000居民撤離家園，但因大量氣體和火山灰衝上高空，再加上氣候不佳，另救援任務被迫兩次暫停。

火山於6日也陸續有3次小規模噴發，嚴重阻礙了救援行動。根據《半島電視台》報導，每次噴發至少有1公里，印尼當局建議民眾勿接近塞梅魯山5公里範圍以內，因火山灰導致的空氣污染將影響小孩或疾病者。《路透社》8日的報導指出，至今有超過10萬家戶受影響，其中2000戶需要重建。

印尼《羅盤報》報導一對獲救孫女在得救後，表示火山噴發當下彷彿世界末日，「火山噴發太快了，在那之前絲毫沒有爆發的跡象。」另一名目擊者也說，他看見熔岩崩落，也聽見轟鳴聲。倖存者雷吉曼告訴媒體，她發現年邁的嫂子與姪子的屍體時，他們是相擁的，「我即刻把他們清理乾淨，帶回家埋葬。」

Photo Credit: AP / 達志影像 火山灰覆蓋居民家園，搜救團隊積極在灰燼中尋找失蹤人士。

搜救行動持續進行中，燙傷災民已送往醫院就醫，但大量火山碎片嚴重拖慢搜救進度。國家減災局積極派人協助，但因火山灰過於厚重而使隊伍無法前進。盧馬姜區長托里庫·哈奇（Thoriqul Haq）說，坍塌的橋樑使一部分地區無法獲得醫療支援，「自火山噴發以來，現場情況很急迫且迅速，厚厚的灰燼已經將幾個村莊陷入黑暗。」

印尼總統佐科威（Jokowi）7日親自探訪災區，並承諾民眾政府將儘快給予受害者們需要的協助。他答應重建連結盧馬姜與其他城市的橋，並將2970戶住家遷移危險地帶。《衛報》報導，政府官員將在接下來六個月遷移居民，也提供每戶家每個月50萬印尼盾（約新台幣963元）扶助金。

Photo Credit: AP / 達志影像 印尼總統佐科威親子參訪災區，並答應災民政府將提供任何必要協助。

地質調查中心負責人埃科·布迪·萊洛諾 （Eko Budi Lelono）表示，連日的暴風雨侵蝕位於海拔3676米的熔岩穹頂，是引爆火山的主要原因。他根據數據和照片判斷，那天的大雨讓穹頂體積大量減少。萊洛諾也告訴《CNN》，塞梅魯火山噴發導致火山碎屑流（pyroclastic flow），溫度介於800至1000攝氏度，流速約100公里/小時，幾乎不可能逃離。

塞梅魯火山位於大陸板塊交匯的環太平洋火山帶，火山和地震活動頻繁，是印尼127座活火山之一。在過去的200年內，塞梅魯火山多次噴發。《羅盤報》報導顯示，塞梅魯火山噴發最早回溯於1818年，至今是第65次爆發，而最近一次是在2014年。

印尼火山與地質災害減滅中心（PVMBG）指出，不排除火山再度噴發的可能，某些地區不再適合居住。然而，印尼有超過70%人口（約1.75億人）居住在活火山的100公里範圍內，火山附近的土壤肥沃，適合農耕，這意味著居民需要維持生計的同時，也要冒著火山隨時噴發的風險，因此政府當局需持續監測活火山的活動同時加強災害管理。

《羅盤報》也整理出火山噴發時的應對措施。第一，居民應該立即撤離被列為不安全區域，同時方便官方記錄傷亡人數。再來，居民應該避開山谷與河流，因往低處流的火山熔岩溫度極高，十分危險。居民也建議戴上防護眼鏡及口罩避免吸入過多火山灰，也要時時刻刻關注PVMBG的最新消息。

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責任編輯：駱芷萱

核稿編輯：杜晉軒

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