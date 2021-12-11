2021/12/11,
國際

【圖輯】籌措橫渡英吉利海峽的交通費，庫德人在法國難民營開起第一家三明治餐廳

【圖輯】籌措橫渡英吉利海峽的交通費，庫德人在法國難民營開起第一家三明治餐廳
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

馬哈茂德想藉由開餐館籌集足夠的資金，乘坐人數較少的船，或者避開大海乘坐卡車。隨著移民路線更加複雜，價格也隨之上漲：目前一輛卡車開往英國的費用約為4000英鎊，而一次渡船費用為2500至3000英鎊。

來自西亞的移民們，在法國北部敦克爾克一條舊鐵路沿線搭建帳篷營地。幾天後，達萬・安瓦爾・馬哈茂德（Dawan Anwar Mahmud）把握機會，建造了營地裡的第一家餐廳。

這家餐廳就地取材，用附近的樹木做成屋樑，覆蓋著防水帆布，一天就建成了。

移民們的生存岌岌可危。當地員警前往營地驅逐移民，拆除了他們的帳篷和避難所。

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馬哈茂德的小餐廳｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

馬哈茂德今（2021）年30歲，來自伊拉克庫德斯坦的Qalat Dizah。今年夏末，他第一次來到法國時，支付給偷渡者1600英鎊的積蓄。

不久前，一艘載有至少29人的船隻在英吉利海峽傾覆，只有兩人生還。英吉利海峽位於英國和法國之間，全長30公里，凸顯移民穿過世界上最繁忙的水道抵達英國，面臨的巨大風險。

在意外之前，馬哈茂德也對橫渡英吉利海峽感到恐懼。一個月前，他被另一個走私集團帶到海岸，但當他看到要跟47人共乘一船後，他就退出了。「我說，『不，我害怕！』走私團夥還打我，還弄壞我的手機，以確保我沒有報警。」

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不時突擊營地的警察｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

馬哈茂德想藉由開餐館籌集足夠的資金，乘坐人數較少的船，或者避開大海乘坐卡車。由於邊境控制嚴格，現在很少有人可以乘坐卡車穿越英吉利海峽。

隨著移民路線更加複雜，價格也隨之上漲：目前一輛卡車開往英國的費用約為4000英鎊，而一次渡船費用為2500至3000英鎊。

馬哈茂德每天的工資在34英鎊到59英鎊之間，還得雇傭兩名工人，他們每天的工資是21英鎊。

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馬哈茂德賺到的錢｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

午餐時間，這家餐廳供應庫德風格的雞肝，配上番茄片和洋蔥，製作成三明治。一位名叫烏斯曼（Usman）的21歲顧客說，他知道這些食物來自家鄉，但自從去（2020）年離開後就再也沒吃過。

過去而言，這不是烏斯曼最喜歡的菜，但現在他說：「這是營地裡最好的三明治，因為它是非常具有民族特色的食物。」

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Photo Credit: Reuters / 達志影像

晚上，當馬哈茂德不用做飯的時候，會在他的帳篷裡點燃煤氣灶看電影。雖然很危險，但是帳篷周圍的地上都是泥，鞋子也經常是濕的，加上寒冷的氣溫讓他顧不得這麼多。

營區的空氣感覺充滿毒物，因為人們會燃燒瓶子和包裝來保持溫暖。

馬哈茂德的腿部有舊疾，在寒冷的天氣裡會很不舒服。傷勢源於十年前的伊拉克，當時他參加了反政府的抗議活動，被捕入獄六個月並遭到員警毆打，當時醫生說他可能需要截肢。

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Photo Credit: Reuters / 達志影像

在2015年的暴力鎮壓之後，馬哈茂德決定離開自己的國家。他搬到瑞典與姐姐團聚，但在等待了六年後，他的庇護申請被駁回。

就是在那裡，他在一家庫德餐廳學會了烹飪，成為了烤肉串和麵包的專家。「我一天可以自己做800片麵包」，馬哈茂德如是說。

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Photo Credit: Reuters / 達志影像

馬哈茂德現在不能做最拿手的麵包，因為他沒有烤箱，而且隨時都有被員警驅逐的危險。

最終，馬哈茂德的目標是開一家能長期經營的餐廳。就目前而言，他認為英國是他最好的選擇，但他不排斥任何可能。

「對我來說，無論去法國、英國、德國或比利時，都是很棒的。」馬哈茂德補充道。

「我只是來這裡開始新的生活。」

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馬哈茂德正在遞一塊麵包給顧客｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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