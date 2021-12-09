國民品牌花王與童年人氣偶像Doraemon連袂出擊，花王洗髮精 、哆啦A夢限定款新登場！

最簡單的大事，就是選擇最純淨無負擔的給家人，愛家人No.1最多人的選擇*—花王洗髮精

涼感控油型、長效潔味型、保濕去屑型、酷爽去屑型與滋養健髮型，全家人的不同頭皮困擾都可以找到適合的花王植萃弱酸洗髮精！

無矽靈&色素、溫和弱酸適合全家人

日本「全方位淨護技術」—維持毛孔暢通不阻塞，減少頭皮刺激及髮絲上的皮脂殘留，長時間維持清爽潔淨！

環保包裝：採用回收樹脂製瓶，該樹脂生產過程中減少５１％排碳量

從友善環境開始，瓶身100%再生塑料製成

花王(台灣)遵循「Kirei Lifestyle Plan」集團ESG策略，致力於讓世界更健康潔淨，承諾2025年使用再生塑料至少達25%；花王植萃弱酸洗髮精哆啦A夢款外包裝瓶身採100%再生塑料製成，給全家人最純淨無負擔的洗髮精，也讓地球更美麗！

全聯、家樂福、大潤發、屈臣氏、康是美、寶雅、花王微笑心生活官方購物網站等各大通路與網路商城均有販售。

*根據Kantar Worldpanel 2020 Lady Panel市場調查資料(資料時間:2019/06/17-2020/06/14) No.1係指首選