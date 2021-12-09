2021/12/09,
生活

國民品牌花王與童年人氣偶像Doraemon連袂出擊，花王洗髮精 、哆啦A夢限定款新登場！

國民品牌花王與童年人氣偶像Doraemon連袂出擊，花王洗髮精 、哆啦A夢限定款新登場！

我們想讓你知道的是

愛家人NO.1的國民品牌花王(台灣)首度與超人氣Doraemon合作推出限定包裝！超萌吸睛設計，粉絲絕對不能錯過！不只享受花王洗髮精帶來的簡單純粹與安心，更能收藏多款哆啦A夢設計包裝，讓花王與哆啦A夢陪伴家人一起開心洗頭趣！

最簡單的大事，就是選擇最純淨無負擔的給家人，愛家人No.1最多人的選擇*—花王洗髮精

涼感控油型、長效潔味型、保濕去屑型、酷爽去屑型與滋養健髮型，全家人的不同頭皮困擾都可以找到適合的花王植萃弱酸洗髮精！

  • 無矽靈&色素、溫和弱酸適合全家人
  • 日本「全方位淨護技術」—維持毛孔暢通不阻塞，減少頭皮刺激及髮絲上的皮脂殘留，長時間維持清爽潔淨！
  • 環保包裝：採用回收樹脂製瓶，該樹脂生產過程中減少５１％排碳量

從友善環境開始，瓶身100%再生塑料製成

花王(台灣)遵循「Kirei Lifestyle Plan」集團ESG策略，致力於讓世界更健康潔淨，承諾2025年使用再生塑料至少達25%；花王植萃弱酸洗髮精哆啦A夢款外包裝瓶身採100%再生塑料製成，給全家人最純淨無負擔的洗髮精，也讓地球更美麗！

全聯、家樂福、大潤發、屈臣氏、康是美、寶雅、花王微笑心生活官方購物網站等各大通路與網路商城均有販售。

*根據Kantar Worldpanel 2020 Lady Panel市場調查資料(資料時間:2019/06/17-2020/06/14) No.1係指首選


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現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

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