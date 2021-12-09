「造億萬噸光芒」 2021台灣國際智慧能源週，力暘能源璀璨呈現

配合國家政策及屏東縣政府「嚴重地層下陷區太陽光電計畫」，力暘能源偕同合作夥伴「中租能源」，共同規劃、設計及興建之屏東佳冬99MW太陽光電場，預定於110年12月31日全數加入台電系統，成為「全臺最大分散集結式地面型太陽能光電場」！集結了340位地主、459筆土地共同參與，力暘能源同仁耗時數年時間逐一拜訪地主、取得信賴，才能有今天的完工成果，也證明了力暘能源強大的在地溝通與整合的實力。本案預計每年可發出1.2億度電，供屏東縣3.3萬戶家庭使用，更協助屏東縣達成2022年全縣民生用電100%全綠電之願景。

除強大的案場開發能力，在案場規劃、設計上，力暘能源更以最高標準籌建。模組及設備高程的最低點，採30年地層下陷量及200年洪水位高程進行設計與施工。昇壓站抗六級地震力、支架結構可擋17級風速力，支架耐C5鏽蝕等天然因素外，模組之發電線路損失更採低於3%進行設計，堪稱業界最高標準投入。

光電案場長達20年的維護運轉過程中，如何保護地主土地成為一大重點要務。力暘能源除不以化學藥劑清洗模組之外，為符合環保及互利共生之概念，更展開「領頭暘」計畫。以「羊」隻飼養進行除草工作，讓妨礙模組運作之雜草成為羊隻天然飼料，而羊隻排泄物更將成為土地之天然廢料，長久循環讓荒地得以再生成良田。更與當地畜牧業合作，創造更多地方工作機會。

力暘能源提出「造億萬噸光芒」完整計畫，包含屏東林邊、佳冬、枋寮及台南七股之地面型光電場，預計2025年可完成併網750MW之目標。

而除發電業之外，力暘能源亦開始投入儲能與售電。除發揮本身優勢持續整合土地及饋線資源外，更引進具輸、配電併網儲能系統運轉經驗10年以上的策略合作夥伴，積極評估且參與台電自動頻率控制(AFC)輔助服務等設備規劃建置。預期在2023年前建置完成300MW儲能系統參與服務運作，協助穩定電力系統供應。從發電、儲能、售電，力暘能源充分發揮自身一站式整合服務專業，為業主提供服務，更為臺灣再生能源發展貢獻一己之力，共同實踐永續臺灣願景。