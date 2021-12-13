疫情下持續投資文創團隊，「天使放大」藉收益回報投資模式，打造高資金流轉效益

近兩年疫情重創台灣藝文創作產業，包含劇場、影視、音樂等類型團隊皆受到強大影響，不僅實體表演與拍攝工作等規劃告吹，更因百業蕭條而喪失穩定金流支持。由「貝殼放大」群眾集資顧問公司與文化內容策進院共同投資的「天使放大」，是專為文化創意產業服務的投資基金，在疫情之中持續支持各式優秀團隊，包含「尋人啟事」樂團與創作歌手「雷擎」、網路新型態節目《畫說LULU》與《我們回家吧》、以及近期上映的電影《青春弒戀》等，都接連獲得包含金曲、金音、金鐘、金馬等獎項入圍肯定。

天使放大作為引起市場期待的文創作品投資推手，營運兩年至今，投入文化內容產業的累積投資金額超過3000萬元，透過獨樹一格的「收益回報型」 投資方式，階段性回收讓投資風險降低、並達到更高的資金運用效益，呼籲更多天使投資人一同加入，幫助更多台灣優秀創作團隊獲得奧援、嶄露頭角。

收益回報型投資，讓優秀團隊獲得關鍵資金與自由創作空間

文化創意，是個有著極高不確定市場的產業，創作者通常也較難以一般管道進行投融資。天使放大立基於母公司「貝殼放大」對文化創意群眾集資的經驗累積，為了不讓尚在萌芽的創意落空，2020年正式成立天使放大，為創作者提供初期啟動資金，再協助募集更多「天使共創者（Angel Investor）」，並藉由「收益回報型投資（Revenue Based Financing，簡稱RBF）」的模式，給予創作團隊最關鍵的資金支持，以及最自由的創作空間。

根據貝殼放大成立七年來的觀察與統計，單以影視類作品而言，每投入在此類群眾集資專案1元執行費用，平均可創造近50元的集資收入，近年來各大影視專案共計創造超過2億元集資金額，而各式文創作品若透過天使放大的前期資金挹注，則更能協助優秀作品覓得伯樂、將創意成真。

與StreetVoice攜手，投資「尋人啟事」獲金曲最佳演唱組合

Photo Credit:天使放大 「尋人啟事」人聲樂團

在音樂的部分，天使放大偕同「StreetVoice街聲」的音樂策略投資聯盟，在疫情趨緩的下半年傳來好消息；天使放大完成「尋人啟事」人聲樂團的投資，投入新專輯《1% 概論》、Live session與後續巡演的資金，更獲得今年金曲獎「最佳演唱組合」殊榮。

另一項音樂投資則是融合拉丁律動與亞洲山林情懷的創作歌手「雷擎」，即將發行個人第一張專輯，整張專輯融合古巴頌樂、爵士、節奏藍調與⺠謠曲風，讓聆聽體驗也宛若聽覺旅行。

節目、電影、戲劇投資作品表現亮眼，《青春弒戀》入圍五項金馬大獎

Photo Credit:天使放大 新型態網路節目《我們回家吧》

Photo Credit:天使放大 《青春弒戀》與《我願意》



就綜藝節目作品來說，由Selfpick、myVideo、天使放大共同合資的新型態網路節目《畫說LULU》、《我們回家吧》，分別入圍本屆金鐘獎「綜藝節目獎」與「益智及實境節目主持人獎」，也成為該獎項首屆有網路節目獲選入圍，加上播出後累積的好口碑，目前正籌拍第二季中。



而以電影的部分：則包括近期上映的《青春弒戀》，共計入圍金馬五項大獎「最佳導演、最佳女配角、最佳新演員、最佳剪輯、最佳音效獎」與金馬影展開幕片，另外也包含由《怪胎》導演廖明毅以及原班人馬的《暗社工》，也預計於2022年開拍。



至於戲劇影集，天使放大也實際支持由金鐘編劇吳洛纓、《角頭》億萬票房導演姜瑞智共同執導的《我願意》，以國際影音平台為目標播映渠道。而除了影集製作的投資，天使放大也與華星娛樂共同合作影集的「前期劇本開發」，透過早期投資劇本，期待讓後續影集的籌備更游刃有餘。

劇場、遊戲、新媒體作品，助新銳團隊嶄露頭角

Photo Credit:天使放大 由「驚喜製造」製作的《微醺大飯店2》

而除了三金獎項相關項目作品之外，包含劇場、遊戲、各式新媒體，也是天使放大實際投資參與及未來持續期待著力的範圍。



以「沉浸式劇場」廣受市場好評、由「驚喜製造」製作的《微醺大飯店2》，雖受到年中疫情影響而一度停業長達半年，仍在天使放大投資不到一年即完成回本，預計 2021年底期待投資利潤便可達標，完成出場。



藉由群眾集資方式在預購期間便獲得近3800位贊助者支持的《文字遊戲》，為新銳遊戲製作公司「Team9」的首發作品，也在遊戲前期預購時便完成投資資金3成的回收，預計年底正式上架Steam平台。另外包含專精於議題實境遊戲的團隊「聚樂邦」作品《沒有國家的人》、以及「有病制作」團隊的多款遊戲，都在預購期間取得約2成的投資資金回收，再市場上的反應也堪稱後勢看漲。



天使放大致力於推廣臺灣自產的文化內容，透過資金投入、協同母公司的行銷以及群眾集資助力，除了影視音與遊戲內容，新媒體內容更是重點發展項目。《Swipe》遠距學舞APP，便是天使放大投入線上學習內容的敲門磚，《Swipe》由知名舞蹈工作室HRC領軍，創辦人陳柏鈞被譽為街舞界的台灣之光，獲得今年總統文化獎，更是五位巴黎奧運霹靂舞顧問之一，天使放大在《Swipe》產品開發初期即看準遠距教學與街舞文化的潛力，日前剛完成產品發表會，將正式轉付費APP。

廣邀天使共創者加入，與 StreetVoice持續徵件音樂作品

除了對文創作品的助益之外，以創投的角度而言，天使放大所採取的「RBF收益回報型投資」模式，也能夠達到更高的資金流轉率；一般基金投資平均需投入五年到七年才會出場看成效，但天使放大所投資的專案採階段性資金回收，只要產生獲利便開始分潤，回收的資金又可以投入新的案子，不僅降低投資風險，更能達到更高的資金運用效益。營運兩年至今，投入文化內容產業的總投資金額為3,000萬元，共投入20件作品專案，並已陸續獲得一定回收比例，鼓勵更多「天使共創者」共同投入。



放眼未來，天使放大期待透過案件類型與數量的增加，持續投入多元類型案件投資，也希望透過旗下投資不同類型專案的IP互相串接，例如遊戲內容翻拍為影視作品等方式，達成更多元「IP轉譯」的目標，活絡產業發展，並期待促成更多可連結群眾集資管道的專案，達成與母公司貝殼放大的集資生態系串聯。



另外，天使放大與「StreetVoice街聲」也持續針對音樂類作品徵件，由StreetVoice 提供產業諮詢及評估，天使放大主導投資決策，將音樂製作與資金對接，全年收件評估；本計畫平均投資額為新台幣150萬至500萬元，重點投資項目為EP及專輯版權與演唱會，但不限任何其它音樂內容的可能型態。詳細內容請見：https://angelic-founder.com/form_voice/。

本文章內容由「天使放大」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。