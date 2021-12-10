零距離科學：曾生存2000萬年，超級掠食者「巨齒鯊」為何滅絕？

文：盧駿揚（香港中文大學通識教育基礎課程講師）

圖：香港電台

1975年的《大白鯊》是驚悚片中的經典。大白鯊張開血盆大口時，裡面白森森的尖牙實在是叫人矚目驚心。不過原來於數百萬年前，有一史前巨鯊比大白鯊體積大數倍，它的名字叫巨齒鯊（Megalodon），是當時的海中王者。本集《零距離科學》會跟大家介紹這遠古巨獸。

巨齒鯊於2300萬年前存在於世上，生存了差不多2000萬年，是一種非常成功的物種。它的體積龐大，身長可達十八米，能媲美一輛巴士的長度。不過巨齒鯊最特別的是牠的牙齒。「Megalodon」也就是「巨齒」的意思。巨齒鯊的牙齒巨大，呈三角形，邊長可長達七吋。我們今天主要也是憑其牙齒化石來認識巨齒鯊。這些牙齒化石不單透露著巨齒鯊的地域分佈，更有助於我們重構巨齒鯊的身形體積。

巨齒鯊留下不少牙齒化石，人類最初也是憑它來認識這史前生物。

巨齒鯊的牙齒形狀跟大白鯊相似，科學家能以兩者牙齒的大小比例來估算前者的大小。不過牙齒能否準確反映身形呢？有不少人均對這前設提出質疑。幸好於1926年，一班比利時的工人在巨齒鯊的牙齒化石旁找到了百多塊圓形的化石，科學家後來斷定該為巨齒鯊的椎骨化石，並以此確認巨齒鯊的身形確實可超越10米長。

巨齒鯊的牙齒比大白鯊的牙齒大上幾倍，難怪牠被稱為「巨齒」。

巨口與巨齒令巨齒鯊擁有可怕的咬合力。科學家估算牠的咬合力可高達四萬磅力（psi），足以撕碎今天的汽車，對啃咬獵物來說當然是卓卓有餘。再者巨齒鯊在抓住獵物後更會藉搖動頭部來增加咬合的力量。在牠口中，獵物估計也只有被碎屍萬段的命運。另外巨齒鯊的牙齒既然如此有力，它也常在獵物的骨頭上留下清晰易認的痕跡。科學家能夠憑這些痕跡來斷定巨齒鯊所捕獵的動物有哪些——牠們不單捕食海豚，連鬚鯨也難逃牠們的毒手。

後來人們發現了巨齒鯊的椎骨，因此能更準確的估算牠的身形體積。

不過這海中巨獸是否從未逢敵手呢？跟巨齒鯊同期有另一巨獸名為利維坦鯨（Livyatan）。利維坦鯨身長也可達十數米，不亞於巨齒鯊。牠口中也佈滿尖銳的牙齒，並擁有強而有力的顎。利維坦鯨跟巨齒鯊同被譽為當時的超級掠食者（apex predator）。而且牠們不單在同時期出現，更生活在同樣的海域，因此兩者是互為對手的。雖然未能肯定它們有多大機會會互相攻擊，但肯定的是牠們的獵物大致上是一樣的，因此這兩種物種必然會互相競爭。

與巨齒鯊同期的利維坦鯨也是海中的猛獸。牠的體形不亞於巨齒鯊。

也許你感慶幸今天我們不需面對這可怕的生物，但為甚麼如此成功的物種無法流傳下來呢？答案可能是在於地質變化與新物種的出現。於四百萬年前北美洲與南美洲逐漸靠近，形成巴拿馬地峽，截斷了大西洋與太平洋之間的連繫。這改變了不少地方的海平面，令眾多海上物種消失，削減了巨齒鯊的食物供應。而且巨齒鯊幼鯊常在淺水沿岸處生活，生態環境的消失對牠們非常不利。

地質變化或許是巨齒鯊滅絕的原因之一。巴拿馬地峽的形成影響了各處的海平面，從而令巨齒鯊的食物減少，也影響了幼鯊所身處的生態環境。

另一方面，雖然成年的巨齒鯊的確是無人匹敵，但幼鯊則並非如此強壯。科學家認為當時某些新物種可能專門捕獵巨齒鯊幼鯊，在牠們未長成前便除之而後快，令巨齒鯊整個物種難以延續下去。也有些人認為巨齒鯊的身型龐大固然有其優點，但同時這卻令牠的行動變得相對緩慢笨拙，或許會叫獵物發展出一些能避過其追捕的方法。

對於巨齒鯊的滅絕我們仍未有一錘定音的說法，但在達爾文式的物種競爭中，能夠生存2000萬年已是非常了不起的事。

《零距離科學》（節目網站）集合世界各地有趣的科學紀錄片，網羅與大眾息息相關的科學資訊，啟發觀眾的好奇心和求知慾，節目逢星期五晚10時在港台電視31播映。本集於12月10日播出。港台網站及流動程式RTHK Screen視像直播及提供節目重溫。

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex

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