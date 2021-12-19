醫師圖文解析：乳癌晚期復發轉移，抗荷爾蒙併用標靶藥物提升存活率

「醫師，我的乳房會流血。」六十多歲的陳女士說。

乳房出血是個不太尋常的主訴，而在解開衣服後，出現的畫面更是讓人倒吸了一口氣。她的乳房明顯變形，而且幾乎占據整個乳房的腫瘤已經破皮而出，持續的在滲血。

「其實患者在一年半前就已經發現乳房腫瘤，但是因為新冠肺炎疫情的關係，遲遲沒有接受治療。」林口長庚醫院一般外科及乳房外科沈士哲醫師回憶，「隨著時間，她的乳房腫瘤越長越大，甚至已經破裂出血，才不得不到醫院。由於乳癌已侵犯胸壁，讓她連呼吸都不太舒服，整個人很瘦、很虛弱。」

組織切片顯示，她的乳癌屬於荷爾蒙接受體ER、PR陽性且人類表皮生長因子受體HER2陰性的管腔型乳癌，於是便開始使用抗荷爾蒙藥物合併CDK4/6抑制劑治療。沈士哲醫師說，大約治療了兩個禮拜後，她覺得呼吸狀況改善了，也可以出院回家。現在，經過幾個月的治療，腫瘤明顯的縮小，患者的精神改善很多，體重也逐漸回復。

不同乳癌類型，不同應對策略

「目前在診斷乳癌時，都會進一步檢測癌細胞的表現型。根據ER、PR、HER2這3種接受體的染色結果，大致可以分成三種型態的乳癌，分別為管腔型乳癌、HER2型乳癌、與三陰性乳癌。」沈士哲醫師開宗明義地說：「在治療乳癌的時候，我們會根據這幾種分類，採取不一樣的治療策略。」

管腔型乳癌代表其荷爾蒙接受體ER、PR的染色結果為陽性；HER2型乳癌就是人類表皮生長因子受體HER2為陽性；當乳癌細胞不表現ER、PR、HER2這幾個接受體，就會被歸類為三陰性乳癌。

Photo Credit:照護線上

最成功的例子是在二十多年前發展出來，針對HER2的標靶治療。現在，HER2型乳癌的患者經過適當的標靶治療，預後已經明顯的改善，存活率也大大的提升。

由於三陰性乳癌不表現上述的任何一種接受體，無法利用標靶治療，原則上就會以化學治療為主。所幸近幾年成功發展出了免疫治療，也讓預後較差的三陰性乳癌有了一線生機。

「荷爾蒙接受體ER、PR陽性的管腔型乳癌，傳統上治療都是以抗荷爾蒙治療為主。」沈士哲醫師分析：「一直到3年多前，晚期管腔型乳癌的治療開始加入CDK 4/6抑制劑，終於大幅改善了這一群患者的治療成效。」

抗荷爾蒙併用標靶治療，迎戰管腔型乳癌

當乳癌細胞表面荷爾蒙接受體ER、PR呈現陽性，但是HER2為陰性時，就稱為「管腔型乳癌」，是所有乳癌分類中的最大宗，佔了大約七成左右。

「在台灣，乳癌患者發生率的高峰位於50歲附近，也就是在停經年齡前後。相較於乳癌盛行率更高的歐美國家，我們停經前乳癌的發生率，跟他們是差不多的。但是在停經後，我們的乳癌發生率緩步下降，反觀歐美國家則是持續上升。」沈士哲醫師表示：「正因為如此，給了一般民眾乳癌年輕化的印象。也因為在歐美國家大多數的荷爾蒙陽性∕HER2陰性乳癌病患是停經後女性，大多數新藥的臨床試驗只收納停經後的病患。」

事實上，對於年齡小於50歲、還沒停經的荷爾蒙陽性∕HER2陰性——管腔型乳癌病患，只要藉由藥物或是手術切除卵巢讓病患成為停經的狀態，治療的方式和停經後女性相同。只不過，相較於停經後的乳癌患者來說，停經前得到乳癌的患者，預後會稍微差一些。

傳統上面對荷爾蒙陽性∕HER2陰性的乳癌時，治療是以抗荷爾蒙治療為主。近年來發展出了CDK4/6抑制劑這種標靶藥物，可與抗荷爾蒙治療合併使用，進一步加強治療效果。

Photo Credit:照護線上

談到CDK4/6抑制劑的作用機轉，沈士哲醫師解釋：「荷爾蒙受體ER、PR陽性乳癌的生長，與女性荷爾蒙的刺激有關。當荷爾蒙與細胞表面的接受體相結合會促使癌細胞進入細胞分裂週期，啟動癌細胞的複製。細胞分裂時，過程中會需要「週期素依賴性激酶（CDK，cyclin dependent kinase）」的協助，如果我們使用抑制CDK的藥物，便能中斷細胞分裂週期，讓癌細胞停止複製。」因此，當我們用抗荷爾蒙治療來抑制荷爾蒙，同時併用CDK 4/6抑制劑來抑制癌細胞進入細胞分裂週期，就能達到雙管齊下的好處。

CDK4/6抑制劑屬於標靶治療，因此患者接受治療的過程中，副作用比較少，不會像接受化學治療那樣辛苦。沈士哲醫師說，目前的CDK4/6抑制劑都是口服藥，使用上非常方便。

「記得有位患者在發現乳癌轉移時，便優先選擇使用CDK4/6抑制劑治療，至今已經三年半了，」沈士哲醫師說，「這段期間她的生活品質得以維持，還能夠出國旅遊好幾次，這是在接受化學治療的過程中難以做到的。標靶藥物的出現，顛覆了大家對於轉移性乳癌的印象。」

乳癌晚期復發轉移，積極治療提升存活率

目前針對管腔型乳癌（也就是ER、PR陽性∕HER2陰性乳癌），當癌細胞轉移後的第一線標準治療就是使用抗荷爾蒙治療合併CDK 4/6抑制劑。臨床研究結果顯示，復發或轉移的ER、PR陽性∕HER2陰性的停經後乳癌患者在接受抗荷爾蒙治療合併CDK 4/6抑制劑後，平均可以達63.9個月的存活時間。沈士哲醫師說，轉移性乳癌能夠突破5年存活期的瓶頸，是非常令人振奮的消息！

「即使是已經轉移的乳癌患者，在使用CDK4/6抑制劑治療後，不只延緩了疾病的惡化，延長了存活期，同時還能提升生活品質，延緩需要接受化學治療的時間點。」沈士哲醫師道：「一般人聽到癌症復發或轉移，就會覺得好像沒希望了。然而現在乳癌治療已經有很大的進展。有了這些標靶治療，可以在三年、四年內都不需要化療，也能好好的過生活。」

Photo Credit:照護線上

「乳癌復發轉移後，不等於化療或掉髮、不等於絕望、不等於生活變成一片黑暗、更不等於死亡！」沈士哲醫師強調，「對於晚期、復發或轉移性乳癌的患者而言，治療目標不只是把癌細胞消滅，也要考量到治療帶來的副作用，以維持原來的生活品質。」

貼心小提醒

目前台灣健保已有條件給付CDK4/6抑制劑，讓癌友可以接受與國際接軌的治療。沈士哲醫師叮嚀，晚期、復發或轉移性乳癌患者請不要放棄，不須感到心灰意冷，請與乳癌治療團隊充分討論各種治療選擇，以達到最好的治療成效。

本文經照護線上授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航