皮膚科醫師圖文解說「寒冷性蕁麻疹」：氣溫驟降，小心危「肌」重重！

12月份氣溫驟降，過敏一族在這時候精神特別緊繃，特別是「寒冷性蕁麻疹」患者更容易因為未注意保暖，導致蕁麻疹發作。

其中「寒冷性蕁麻疹」屬於物理性慢性蕁麻疹，此類蕁麻疹患者通常對「低溫」敏感，只要稍微接觸如雪、冰水、冷空氣亦或是短時間內室內至室外溫度急速下降，即會產生風疹塊，導致全身紅腫、灼熱、發癢，嚴重時喉嚨和舌頭腫脹會影響呼吸，甚至少部分患者可能會引起全身性過敏反應而暈倒、心跳加速、血壓降低，皆會有危及生命的可能。

Photo Credit:照護線上

曾有位罹患「寒冷性蕁麻疹」男童，在學校上游泳課時因水溫較低，才剛跳進水中便馬上引發蕁痲疹，導致全身上下都佈滿紅色膨疹，隨後連呼吸道也跟著腫起來，幸好迅速就醫，症狀才穩定下來。

卓玉麗皮膚專科診所院長卓玉麗醫師建議「寒冷性蕁麻疹」患者除了需定時服藥，最好在知道會遇到冷因子一至兩小時前先服用抗組織胺藥物，同時也做好保暖、避免室內外溫差，冰水、冰冷食物等也需忌口，特別是冬季追雪活動盛行，也建議「寒冷性蕁麻疹」患者應避免前往。

Photo Credit:照護線上

卓玉麗醫師表示目前蕁痲疹的治療以「新型第二代抗組織胺」為主，過往傳統的第一代抗組織胺藥物，雖可有效止癢、並阻止微血管擴張，但時常會造成口乾舌燥、嗜睡、頭昏無力等狀況，少部分患者甚至會出現視力模糊等副作用，雖為短效型藥物但其副作用在少數患者體內可能會持續很長時間，嚴重影響患者日常生活，使服藥順從性降低導致無法有效改善症狀。

以卓玉麗醫師的門診經驗來看，「新型第二代抗組織胺」其副作用發生機率大約只有百分之一，不僅有效改善因為第一代藥物引起的嗜睡、疲倦、注意力不集中等問題，更重要的是對於肝腎功能不佳的患者也不需減少劑量，為目前安全性高的藥物，且藥效在1小時內便能夠達到治療效果，並可持續24小時，減少患者的服藥次數，事半功倍。

根據臺灣皮膚科醫學會新版診治共識指示，如一般藥物治療仍無法讓病人症狀得到控制，即可將抗組織胺藥物最高調至四倍用量，若調高藥物劑量二至四週後仍然無法改善症狀，即可考慮使用生物製劑或免疫調節劑進行治療。卓玉麗醫師提及現今的治療流程簡明扼要，且因新一代藥物的發現及投入市場，使得蕁麻疹的控制更為有效。

除了配合醫師處方外，也提醒寒冷性蕁麻疹的患者千萬不要只在有症狀時才服藥，不僅無法控制症狀還會使先前的治療前功盡棄，必須將蕁麻疹看成是慢性病一樣治療，有耐心、信心配合醫囑長期服藥，方可穩定控制。

本文經照護線上授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航