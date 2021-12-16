《存股輕鬆學2》：打造自己的「長期飯票」，擺脫韭菜人生的逆襲之路

文：孫悟天、孫太

投資的本質是一場「正和遊戲」

我們曾在《存股輕鬆學》一書裡，提過一個關於通貨膨脹的案例：小時候科學麵一包是5元，現在一包是10元；20年前牛肉麵大概70元，現在一碗約140元；小時候一般平價牛排只需要50元，現在要130元左右！

你發現了嗎？過去的140元可以買2碗牛肉麵，但現在只能買一碗，這就是物價通膨的狀態，意味著什麼事都不用做，錢就會越來越薄，越來越沒有價值！

把資金放在定存，最終的結果就會跟薪資一樣，慢慢地被通膨給侵蝕掉，如同《富爸爸、窮爸爸》這本書裡提及富人與窮人最大的思維差異。

當富人有了收入就會買進資產，進而創造更多的收入；窮人有了收入則是買進負債，因此無法擴大資產。簡單來說，有錢人買資產，窮人買以為是資產的負債！且這跟收入多寡無關，而是「觀念」的差距！因此學習投資是很重要的一件事！

年輕人如果不懂得投資理財，就等於自我選擇慢性變窮。

按照目前這個趨勢，利率沒有最低，只有更低！物價沒有最高，只有更高！而這也造就了貧富差距越來越大的現象。以前那個苦做實幹，只要肯做，就不怕沒田可耕的年代，只要好好工作，就能有好的生活的年代似乎已經過去了！

現在不努力，以後掉入貧窮的機會實在比以前大多了！

但投資就一定可以獲利嗎？很抱歉，天下沒有這麼好的午餐！依據八二法則，80％的人在股市中都是賠錢的。所以，不是投資股市就一定可以賺錢，在正式投資以前，你必須清楚明白你在做什麼！

長期持有，創造複利

投資的方式有很多種，股票、房地產、債券、創業、基金等等，並不是非得投資股票才叫做投資。相對來說，股票進入的門檻較低，適合小資族透過這種「正和遊戲」來達到投資理財的目的。

只需長期持有、持續複利滾入，獲取公司分紅，就能得到比定存好的報酬，進而擴張自己的資產並對抗通膨！而這種方式就是「存股」，或者稱為價值投資，此投資的本質即是「正和遊戲」。

健康的股市，個別產業輪動是再正常不過的事，而我們從不認為有哪一間公司可以永久不衰、歷久不壞，所以只要掌握企業營運表現，了解價值投資的意涵，就能壯大自己的資產。

孫太小語錄：在正式投資之前，你必須清楚明白你在做什麼！

失敗是投資必經過程

如果你也曾看過很多國外大師們的財商書籍，那你一定會對理財4個階段很眼熟，因為投資理財運用的心理學，並不是高深莫測的學問，只是有很多人根本不知道，所以也不了解該怎麼突破！這讓我想到網路上常流傳的這張圖（如下）。

其實，中國文化也早就接觸到認知心理學，亦即明代號稱陽明先生的王守仁所提出的「知行合一」，知道是一回事，但實行起來是另一回事。這也能說明為什麼人家常說半瓶水響叮噹，因為他不知道自己半瓶水，如果他知道，就會因理解自己的無知而不敢發言。

「股市半瓶水」的操作容易陷入「自以為長期持有」的心態，反正股票只會上漲，跟著買進就對了，而這也能說明為什麼大多數的人喜歡小確幸，因為無知有時候也是一種幸福。

在沒有足夠的財商觀念狀態下，特別是當自己所處的是股市多頭時期（牛市），隨便買都能隨便賺錢的時機，「自信心」真的會因為一直獲利，導致被無限放大，而出現不可一世的態度。

德國最負盛名的投資大師安德烈．科斯托蘭尼（André Kostolany）說過：「決定所有交易市場價格起伏的只有兩個變數：一是人心、二是資金。」

「人」才是決定價格的最重要因素，對我而言，技術狀態只和一個問題有關：「股票掌握在什麼人手裡？」

如同科斯托蘭尼在證券市場提出的一個數學公式：

公式：2x2=5-1

在這個公式裡的「減1」就是經歷「實際長期持有」中的各種路況，有如漲漲跌跌的洗禮，有辦法熬過這個「5減1」的過程，才能真正幫助自己蛻變、成長、茁壯！

不論是學業、愛情、人生觀、價值觀，是否都是如此呢？而這也跟心理學有關！回歸到投資，你覺得有哪裡不一樣嗎？沒錯！孫太認為投資跟人生都一樣！

這就是為什麼我們在《存股輕鬆學》、《存股致勝心理學》兩本書中，沒有技術指標，沒有複雜難懂的詞彙，而是將投資財商與心理學融會貫通之後，呈現出另一種思維和觀點的原因。

打造自己成功DNA，需要刻意練習

運用淺顯易懂的文章來傳達正確的財商觀念，主要是因為出書的初衷是想要「傳承給小孩」，還有提供部分版稅做公益的關係，我希望我兩個就讀國高中的孩子，能明白爸媽在股市裡的深刻體會，以及從投資大師們身上淬鍊出的財商觀念。

身為爸媽的簡單願望，就是希望孩子們將來不只是將這些觀念運用在股市，甚至從小就可以在日常生活中，運用「察覺」、「選擇」、「練習」、「習慣」的模式，打造自己的「成功DNA」！

回想二十幾年前，剛認識悟天的時候，他對於股票的狂熱程度已到達自創「投資交易程式」的神（經病）等級，甚至還信誓旦旦告訴孫太說：「妳看著吧！只要根據我的交易程式操作，等我當完兵之後，我們就可以在股市中賺到2,000萬！」事後回想，那時的他正是最典型無知的自信無限大時期，結果可想而知，我們不但沒賺到2,000萬，甚至還遇到金融海嘯，損失慘重，自信崩潰。

之後花了七年的時間才從絕望的谷底一步步爬起來，藉由持續學習和刻意練習才漸漸開「悟」，這條路，花了整整17年的時間。這段冗長的投資生涯，悟天跟我是在沒有人教的狀態，胡亂自己摸索，相信如果有人傳授正確的投資觀念和方法，一定可以縮短「開悟」的時間。現在我們的持股部位終於超過2,000萬，但距離一開始所說的時間，已經過了24年！

無知有多恐怖，看看我們就知道，過程中跌跌撞撞何等辛苦。

常言道「真金不怕火煉」，溫度越高，提煉出來的黃金純度越高。正因為慘賠過，才讓我們不斷的經歷那個「減1」的過程，最終跟黃金一樣，純度越來越高，萃取出適合自己的「不盯盤」也能穩穩存股的投資方法，也就是《存股輕鬆學》提到的SOP倍數表（又稱為「好球帶理論」）。

選股五大法則

1. 選擇體質健全的公司（連續五年EPS大於1元）

EPS持續成長

最好每月公布盈餘

要注意的是，有些公司只公布營收，但營收好並不表示每股盈餘會跟著好

2. 選擇股價穩定度高的公司（股本大於300億元）

股本大於300億元（量大好買賣）

股本大一點的公司比較穩定（籌碼多不容易被人為操弄股價）

β（Beta）值小於1（波動度比較小，代表股價平穩）

3. 每年配發股利股息（存股護城河）

選擇近5年每年現金股利>0.5元的標的，或近5年每年股票股利>0.5元的股票

4. 股價不能離淨值太遠

建議選擇股價淨值比（股價÷淨值）<2.5的公司

5. 股性相合

挑股性就是挑對象的個性

比較好「估值」的股票，有幾個特性？

如何計算出一家公司的股票合理的價值，在此提供兩種比較好「估值」的股票特性：

業績長期不會差距過大，因為這樣比較好估值。 股價長期穩定，不太會有景氣循環的影響，這類型的股票比較好估值，也比較適合作為「存股」的標的。

每個人有每個人估值的方式，每個投資門派亦有自己的投資觀念，我們本身是偏保守的價值投資派，這些年運用悟天「SOP倍數表」估值，在價格位於合理區的位階時才出手布局，買進後持續觀察業績表現，多年的存股習慣延續至今！

存股SOP倍數表的精神是結合美國股神巴菲特的「棒球投資理論」，以及德國股神安德烈．科斯托蘭尼的「遛狗理論」，延伸出簡單的估值方法。

但我們在操作的同時，會堅持在「低位階」的時候買進，「高位階」時觀察甚至進行調節。

理性判斷目前的「價值」，不至於被「價格」所蒙蔽，很多人買進的當下是因為「期待漲價」，但我買股票不是因為期待它馬上會漲，而是因為在這個位階買非常「值得」！

而人有時候會因為「氛圍」蒙蔽了自己的理智，在股價漲多了之後一直想去追價，最後可能會追在「高位階」的價位區，又或者是在股價下跌時擔心會虧損，而出脫在「低位階」的持股！

這都是「人性」的貪婪和恐懼所使然，所以善用SOP倍數表可以輔助交易思維，看到自己的盲點，理性判斷目前的股票價值，而不被價格蒙蔽。每檔股票都有常處於的「倍數區間」，只要細心觀察就能掌握脈絡。

不過我還是得強調，請注意SOP倍數表比較適合，業績穩定的估值判斷法並不適用於產品週期短、業績忽高忽低的產業或景氣循環股。

請問你是否曾經被股票價格蒙蔽嗎？

孫太小語錄：選股時，不能只看殖利率，要先看「業績」！

書籍介紹

本文摘錄自《存股輕鬆學2：小韭菜夫妻的股市逆襲人生！730張金融股、年配息70萬的存股成長之路，和你一起打造自己的「長期飯票」！》，幸福文化出版

作者：孫悟天、孫太

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航