「向海致敬-海岸清潔維護計畫」清出12萬噸海漂垃圾，東北角成台灣最髒海域

環境資訊中心記者 李蘇竣報導

集結九大部會、15個機關共同淨海的「向海致敬-海岸清潔維護計畫」，今（30日）公布年度成果，截至今年10月共清理出12.6萬公噸的廢棄物，其中海岸清出4.3萬噸、海面或海底3.3萬噸、港口2.9萬噸及河川攔截2.1萬噸；海漂垃圾以東北角的密度最高，且多是塑膠垃圾。

海洋委員會海洋保育署署長黃向文指出，海廢清理最重要的是仰賴地方民眾的配合，從源頭減量，期待全民努力之下，大家到海邊都能看到美麗的海。

今年度共清除12萬噸垃圾，東北海域垃圾最密集

海洋委員會海洋保育署11月30日舉行「向海致敬海岸清潔維護成果發表會」，活動邀請環保署及漁業署分享向海致敬執行成果。

環保署科長葉信君說明，截至10月各機關共清理約12.6萬公噸垃圾，依廢棄物來源區分，海岸清出4.3萬噸（約佔全體34.5%）、海面或海底3.3萬噸（約26%）、港口（含漁港、商港及軍港）清理2.9萬噸（約22.6%），及河川攔除2.1萬噸垃圾（約16.9%）。

海保署表示，根據統計，海漂垃圾以東北角的密度最高，且塑膠類垃圾占比最多，經目視調查，每平方公里超達2145件海漂垃圾。

海漂垃圾以東北角的密度最高，平均每平方公里2145件 | 圖片來源：海保署簡報

海底廢棄物則是透過潛水人員水下調查，以宜蘭龜山島海域每平方公里3.8萬多件垃圾最多，其次是澎湖小門（每平方公里3.1萬多件）、台南台江（每平方公里1.9萬多件），多是廢棄漁網漁具。

加強海廢管理，統合九大部會「淨海」

台灣四面環海，坐享豐厚海洋資源的同時，也飽受海洋廢棄物之苦。行政院在去年5月核定「向海致敬-海岸清潔維護計畫」編列65.57億元經費，要建立一套完善的清理機制，最終達到源頭減量的目標。

環保署指出，有關海岸的權責機關很多，過去的問題在於各機關分工不明確，為確保海灘永遠乾淨，明確界定海岸權管單位，面對問題、找出原因。

環保署表示，這項計畫集結九大部會、15個機關，各部會依據權責劃分，如內政部負責國家公園、交通部負責商港、經濟部負責海堤及河川、國防部負責軍港、財政部負責國有土地、農委會負責漁港及漂流木、海委會負責海洋廢棄物等等，要求各部會按轄管海岸地形建立清理模式，確保全國1988公里海岸每吋土地都乾淨。

各機關清理成果 | 圖片來源：環保署簡報

同時也加強廢棄物管理，如廢漁網漁具標示、陸域河川垃圾攔阻、一次性塑膠產品源頭減量，並且建立再利用去化管道。

塑膠垃圾佔大宗，塑膠微粒材質多是PE、PP

海洋委員會副主委蔡清標表示，向海致敬鼓勵民眾近海、知海，但前提是要有乾淨的海洋，因此潔淨海洋非常重要。若從食物鏈的觀點來看，塑膠微粒的問題最終也是人類吃下肚，唯有海洋健康了，人類才會健康。

中央大學受海保署委託，進行周邊海洋廢棄物調查，統計顯示今年台灣周邊海域海漂垃圾平均密度為52.20±7.68件／平方公里，仍以塑膠類占六成為最多數，以東北角較高。另調查15處海域海底廢棄物，密度介於 0-38056件／平方公里之間，廢漁網漁具佔最多。

此外，為掌握河口海域及生物體內之微塑膠含量， 海保署委託工業研究院於台灣海域進行調查，海水樣品分析結果顯示，微型塑膠濃度介於0.018～1.027個／m3之間，生物微型塑膠濃度介於0.126～0.738個／克（濕重）之間。

整體而言，海水中微型塑膠的材質主要以聚乙烯（PE）最多、聚丙烯（PP）次之，都是國際間生產使用量最高的塑膠原料，常用於拋棄式塑膠容器和塑膠袋等等，在全球海洋塑膠調查中也很常見。

周邊海域微型塑膠材質調查結果 | 圖片來源：工研院簡報

源頭控管漁業廢棄物 漁業署推刺網實名制、漁港暫置區

漁業署科長陳吉芳指出，2021年海岸垃圾快篩結果顯示，在海岸垃圾中，漁業廢棄物佔了很大的比重，主要都是漁網、浮球、保麗龍及竹棚等等。

陳吉芳說明，問題出在漁網漁具缺乏源頭管理，如刺網是台灣小型漁船主要的捕撈，但在進行作業時常因破損斷裂流失成為海洋廢棄物，此外，漁港也無處暫置垃圾，漁民不願將垃圾帶回岸上。

漁業署為了源頭控管，在今年1月14日公告「刺網漁業漁具標示措施」，訂定相關程序，要求漁民在出港前在漁具上標示漁船編號，截至目前沒有違規情況。漁港暫置區部分，漁業署在全國第一、第二類漁港設置約80處暫置區，今年截至10月，暫置區共清出5274噸廢棄物。

此外，針對牡蠣養殖業產生的保麗龍浮具及竹棚等廢棄物，漁業署表示正積極鼓勵漁民以改良性浮具汰換保麗龍，今年度約已汰換六成。未來將進一步法制化，全面禁用保麗龍浮具、研發環境友善浮具或是不須浮具的環保蚵棚。

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航