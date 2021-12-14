《我是這麼說的》導讀：圈內的圈外人，「不恐龍大法官RBG」對台灣的啟發

文：王曉丹（政治大學法學院副院長）

【導讀】圈內的圈外人：《我是這麼說的》對台灣的啟發

台灣社會從解嚴到今天，既有權威慢慢退位，公共事務的討論夾雜於過去的對話模式，紛亂、混淆、無序。有時候，我們不知道自己為何如此，更多時候，我們難以消化對方丟來的訊息，因為欠缺明確的規範，使得彼此的期待與感受難以達致溝通狀態。比較簡單的應對方式為，選擇多數的、或與自己友好的圈內人，將自我意見融合在其中，不做太清晰而衝突的表達。

反對行動重點在說服

《我是這麼說的》指出一條美國法治文化下的道路。在最高法院的老男人堆裡，身為唯一或唯二女性的RBG理解到，如果要承擔時代賦予她的重任，迴避問題或者不理會他人眼光並非解方。在美國最高法院擔任大法官二十七年（一九九三年到二○二○年），她從未缺席任何言詞辯論與評議，最為人津津樂道的，就是她提出反對意見的作風。

RBG選擇提出反對意見的同時，尋求讓對方發展出更有力論證，或者讓對方開始理性反思既有的主流共識。此時，重要的是，反對者必須理解自己反對的並非個人或群體，反對行動的本質在於直視規則或原理背後的價值。反對者表達時的任務在於，指出對方在理念與現實上的落差，讓對方意識到自己論證的盲點，或者至少讓主流辯證中被忽略的少數群體被看見。

在台灣，有時候任何意見的提出，都可能被感受為「對人而非對事」。在意見被個人化之後，現場經常無法理性討論，而是將訊息解讀為抹煞對方的努力成果，然後引來情緒性與決斷性的回應。於是，問題在彼此互丟直覺的負面過程中失焦。

真實的困境是，在公共討論中，我們面臨說也不是、不說也不是的進退兩難。對此，RBG是這樣做的：「有時裝聾作啞一下會很有幫助⋯⋯當某人說出未經思考或不友善的字眼，最好不要理它。畢竟憤怒或厭煩，並無法增進你的說服力。」

對RBG而言，反對者必須認清，我們反對的是一股不尊重人性尊嚴的勢力，為了達到目的，我們不需要幫忙處理這股勢力的反彈，尤其是對我們不尊重甚至蔑視的人的情緒。如果我們只是互拋情緒，並未聚焦議題及其背後的價值辯證，因此沒說、因此沒說服，或者因此疏離，RBG會用詞嚴厲地回應：「如果我們變成與我們所反對的勢力相類似，還有什麼挫敗比這個更令人難受？」

捍衛法治比個案解決重要

只有提出反對意見，力度是不夠的。法律人要捍衛的是依法治理的決心。捍衛法治的決心，背後隱藏著堅守司法獨立，這不只是司法不受立法或行政部門影響而已，司法必須透過自身行為樹立法律權威。

《我是這麼說的》這本書提到一位法國最高行政法院法官的信件，信件中他震驚於美國法院不同意見的辯論與討論，直指太多的不同意見與辯論，會給人不明確的印象，將損及司法的公信力。

對此，RBG在公開演講提出內在支撐司法公信力的關鍵，一方面，美國聯邦最高法院處理的案件性質與其他法院不同，非憲政爭議的案件主要涉及法規解釋與裁決合理性，自然以一種意見為佳。另一方面，即便充滿憲政爭議的聯邦最高法院案件，所有「偉大的異議者」都以維護法治作為最高準則，他們提出不同意見時，仍然小心維護著法律的威信。

RBG身為在共和黨執政時代有名的異議者，其反對意見並非毫無界線與漫無邊際，而是限定在法治的基本原則，反對的同時也重申司法獨立與法律權威的重要性。她提到布蘭迪斯大法官一再強調：「更重要的是要定位依法治理在個案中的重要性與關聯性，而不是正確地解決事情。」這意味著，相對於依照對的方式行事，有時候依照法律行事更為重要。事情的對錯往往是一時的潮流或觀點下的產物，然而，法律卻牽涉到制度、價值與判斷依據，行之久遠、影響重大。

在台灣，許多重大爭議在傳統權威退位後，經常回到過去叢林法則，成為不同利益者暗巷比拳頭的對立較勁。法治的設計本就是節制有權力者濫用權力，透過權利的賦予及責任的承擔，建構和平與公平的社會秩序。RBG提醒我們，此種設計必須仰賴人們尊重法律權威，才有可能脫離自我利益的層次，將公共利益列入考量。

公共利益整合人際間的情感劃界

法治權威的關鍵在於，不同立場者可以超越個體利益的層次，大家共同服膺在一個更高層次的公共利益之下。當不同意見者集結勢力形成意見圈之時，很有可能因為立場不同而排除不同意見之人。同樣地，我們也會因為對方是否為自己人，而影響對事實的理解，以及是否表達自己的意見。因此，為了法治權威，我們必須堅決抵抗的是，避免因人情義理或威逼利誘，而改變自己的理念。

法治理想的實現有賴於爭議時溝通的過程以「公共利益」為依歸，也就是不同立場者可以克服情緒張力，練習就事論事，避免情感對抗。然而，一個群體的「公共利益」，並非理所當然，或者從上而下一紙命令就可以完成。唯有成員在各種爭議中不斷定義與行動，才有可能於共識中釐清公共利益的具體意義。

對美國最高法院而言，自由派與保守派的爭議不斷拉鋸，甚至在政治任命上形成憲政危機。令人敬佩的是，相持不下的政治鬥爭並未傾蝕美國最高法院的論證品質，不同意見者之間反而願意聆聽，以此強化法律論證。為了堅持法治理想，以及維護憲政治理，自由派的圈圈與保守派的圈圈之對立僅止於理念，非但無害，反而提升了法律論證與溝通的品質。

自由派的RBG與保守派的斯卡利亞之間的情誼，就是為人津津樂道、超越立場的最佳案例。關於他們的故事，這本書鉅細靡遺地描繪出超越黨派與立場的情誼，體現公共利益建構的最佳典範。正如書中所說的：「我們不同，沒錯，我們對書寫文本的解釋不一樣，但是我們對最高法院以及其在美國政治體系中的位置之敬重，是一體的。」兩人對唱的歌劇節錄（本書第一部第七節）向我們展示了，意見兩極的他們，如何尊重體制精神、共建體制基石，並且共榮體制傳承。這段節錄以對話的方式呈現，更顯得活靈活現，讓讀者沉浸於感受與體悟之中。

如何思考公共利益

是的，我的論點就是，大法官RBG對台灣最大的啟發就是，透過不同意見的表達，交匯出超越個人利益的空間，從而強化、再探與共構了公共利益。

讓我以性別平等與法律為例。RBG企圖直接跟反對者對話，她針對當時法律背後的預設前提，直接挑戰法律上「隔離但平等」的意識。透過「將性別標示為可疑的類別」，她主張以「嚴格審查」的方式審查「性別區分」，除非能夠證成該等區分具備「必要的國家利益」，否則都應該是違憲的。對於反對她主張的法律人而言，這些概念引導他們不過度執著於潛藏在意識底層的偏見，從而得以開放出討論的空間。

RBG的思考模式既非訴諸道德情感，也非以群體分類將立場極端化，而是直接指出以性別作為差別待遇理由的可疑之處，從而敲開一扇窗，讓所有人得以正視主流思維中的漏洞或謬誤。例如，她在論《男女平權修正案》的必要性時，論證的主軸方式就是指出反對者所談的四項「恐怖」，她一一反駁，以之建構自己的論證。這促使反對她的人客觀而理性地檢視自我論證，讓他們意識到問題，正是改變反對者想法的不二法門。

這本書讓我們看到RBG如何彰顯美國人建構公共利益的方法，呈現出美國式論證的精采。其中收錄的RBG「玫瑰園接受提名演說」（本書第四部第一節）以及「參議院確認聽證會開場說明」（本書第四部第二節），她不斷引用過去大法官的名言來說明自己將來的工作方針，也歷數一路以來社會團體與社會思潮對她的啟發，更謝謝丈夫、兒女與母親對她的幫助與典範引導。RBG要說的是，所有人的工作貢獻，都是在與他人的連結中，串起歷史、當下與未來。唯有看見彼此，才有可能共同建構屬於彼此的公共利益。

證成性別平等至關重要的方法

那麼，RBG究竟憑什麼來說服最高法院其他大法官，甚至整個美國社會，進而讓全世界都為之著迷，將她當成英雄般崇拜？

這本書呈現出RBG在性別平等議題上，如何找到適當的語言與說法，發展出最有效的說服構框。為了形成讓人有感的論證，RBG找出自己與對立想法者的共同語言或共同信念，並以此基礎找出淸楚而明確的最佳案件，投身此案件、致力於動搖對立者的想法。因此，為了說明「保護女性」或「給女性福利」可能是限制婦女發展的機會，RBG必須轉換問題的核心，直接討論「好男性」的「浪漫的家長式主義」。

她的策略是，強調此種以性別為基礎的差別對待，不只是對女性不公平，男性也在這樣的體制中受害。為了凸顯這樣的受害，她將焦點放在法律如何定義一個女性，以此從抽象層次就決定了有血有肉個體的人生道路，而這對男性也同時造成不公。此時，找到此種清楚、明確的案例就極為重要。例如，在一九七五年Weinberger v. Wiesenfeld案中，RBG極力反對法院假定鰥夫無法享有寡婦可以取得的津貼，此實務見解預設了育兒是女性專有，因而該福利只有喪失丈夫的婦女才得以享有，這樣的見解對於在妻子過世後想照顧小孩的丈夫不公平。

對RBG而言，她會牢記反對她主張的關鍵社群，也就是某個年齡層的男性。她的語言不是泛泛的群眾式概論，而是直接說到讓這個社群的男性有感，也就是激起他們內在的保護責任。她說得非常直接：「我們的任務是與公眾一起，教育美國立法機關和法院的裁決者。我們試圖向他們傳達，他們對世界的看法有問題⋯⋯我們試圖激發法官與立法者的理解，讓他們明白，他們自己的女兒和孫女可能會受到這種情況的不利影響。」

RBG身為美國第一本女性與法律雜誌的創辦人、哥倫比亞大學法學院創院一百一十四年以來第一位女性終身教授、美國開國以來第二位最高法院女性大法官，她的信念秉持著法律人不只是解釋法律，重要的是挑戰法律、追求建構更完美的體系。她深刻地理解，為了最低限度地創造法律，必須立基於更完善的對現實的理解，以及深刻的價值思辨。

重新定義圈外人

RBG的作法啟發我們，為了發展更完善的論述，永遠要尊敬我們論述上的圈外人。鬆動圈內圈外對立的方法在於，雙方都能夠設身處地換位思考，稍微進入不同脈絡，試著找尋彼此都接受的想法與作法。畢竟，所有深刻的論證都必須建構在反對者的主張之上，才具有說服力，也才能產生影響。

RBG帶給我們的是，與論述上的圈外人最好的相處模式就是「問問題」。她是這樣說的：「在我看來，如果律師在言詞辯論時間只能做概括的總結，而無人發問，那就失去了一個寶貴的交流機會。」問好的問題可以獲得資訊，讓對方產生好的印象，以此建立雙方的私人情誼。同時，問問題本身也可以傳遞觀點，並且逐步發展將來論證或辯論的框架。

合理而健全的公共場域，必須是圈內充滿了可以對話的圈外人，圈外人可以被說服而調整立場，自己也可以因為認知到論證漏洞而修正。唯有超越情緒的同時，好好問問題、仔細聆聽、隨時準備進入對話關係、說服與被說服，才是鬆動阻礙進步的小圈圈的良方。重要的是，我們必須致力於轉換圈內與圈外的意義，圈外人不再是負面或否定我們的人，而是協助自己發展論證的人，此時，公共或公共利益才有可能。

哲人日已遠，典型在夙昔。如果沒有RBG式的互相理解與理性討論，民主與法治是可能倒退的。例如川普執政後的美國，共和與民主兩黨忘記了公共利益，執著於沒有討論的立場之爭。願我們能從RBG身上學到圈內人與圈外人的共舞精神，為了台灣的民主與法治，一起前進。

書籍介紹

本文摘錄自《我是這麼說的：RBG不恐龍大法官．人生言論唯一自選集》，網路與書出版

作者：露絲．貝德．金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）、瑪麗．哈爾內特（Mary Hartnett）、溫蒂．W．威廉斯（Wendy W. Williams）

譯者：游淑峰

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「我們不同。我們一體。」

她是美國史上第二位最高法院女性大法官。

她是說真話的「法院之友」，也是大眾仰慕的「聲名狼藉」人權鬥士。

她的辭世，撼動美國憲政光譜。

立場相異的對手，都捨不得討厭她！

她重塑了當代正義與司法平權 !

【講稿X判詞X雜文X歌劇腳本】

「不恐龍大法官RBG」親自認證，執業生涯言論精選，一本典藏！

身為美國司法傳奇與人權促進者，RBG金斯伯格大法官在世時堪稱一整代人的「正義偶像」，辭世後更牽動美國司法界與政壇的光譜擺盪。本書由RBG本人與兩位法學研究者共同編述撰著，統合與梳理各式採訪脈絡、時代背景與資料匯集，展示金斯伯格大法官令人嘆服的淵博智識與法學灼見。文章跨度起自青年時代、迄於二〇一六年大法官會期，縱貫一生：

從為平權奮鬥的點滴、女性法律地位的提升、爭議判決與訴案，到猶太人身份突圍、被總統提名接任法律人頂尖職位、最高法院的運作方式，甚至與立場相左的大法官同事在歌劇中扮演男、女高音，讚頌「我們不同，但我們一體」的合議精神；透過理性架構與感性筆觸，讓這位美國最傳奇的「異見者」親自「現聲說法」，為當前世界的司法政風與人權論述打下一劑強心針——這是改編電影、紀錄片與新聞報導之外，最原汁原味的RBG！

本書特色

美國最高法院史上第二位女性大法官、當代司法傳奇RBG，生前唯一親自編選文集。

收錄RBG青少年時代投稿文章、各式演說、重要致詞、關鍵判詞、以其為靈感的「歌劇腳本」節錄，橫跨七十年人生思想之路，篇篇堪稱歷史性典藏文獻。

各章節搭配由RBG親自選定合作共筆之兩位法學家的導讀補充，透澈理解「RBG為何這麼說」的時空脈絡與事件背景。

全書另收錄RBG人生大事紀年表，以及三十餘幀RBG珍貴工作、生活照片。

Photo Credit: 網路與書出版

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰