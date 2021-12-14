《我不想當媽媽》：豬隊友 VS. 神隊友，無子女夫妻的家事如何分工？

文：崔至恩

豬隊友 VS. 神隊友——無子女夫妻的家事分工

我是在二○一五年的春天結婚的，一直工作到二○一七年的春天。通勤需搭公車三十分鐘，即使距離算近，但下班後別說是準備晚餐了，就連拿起湯匙的力氣都沒有。一回到家總是先躺下來休息，兩個小時後才能恢復體力。這十二年來幾乎都是熬夜吃飯，運動對我來說簡直就是絕緣體，體力自然是差到不行。我經常像是顆舊電池一樣，永遠處於無法充飽電的狀態，疲憊不堪，「除了工作以外，什麼事都沒做就已經這麼累了，如果有孩子的話到底要怎麼生活？」連我自己都覺得很擔心。

除了有小孩之後的家事分擔，我也非常好奇沒有孩子的兩個成人是如何分配家事的呢？

伊善：結婚初期，兩人已經商量好事情就交給做得好的人來做，因為我對做菜很有興趣所以負責下廚，先生就負責洗碗。後來發現煮飯要花很長的時間，所以現在每個月兩人輪流做，不管是要做什麼、還是叫外賣，就由當值的人出點子。我們都不是對吃相當在意的人，不一定非要吃什麼美食。打掃工作則是兩個人一起負責。

子賢：我們兩人之前都曾獨自生活過，所以現在就好像是室友住在一起的感覺。肚子餓的人如果要煎顆蛋，另一個人就會說「幫我多煎一顆」，然後一起吃。

通常是先生做菜，我負責洗衣、收衣服、整理收納。但是我不喜歡打掃，也幾乎不擦地，所以搬入全稅租屋處時，便先請清潔公司全部打掃一遍，當時我是想以這樣的方式堅持兩年⋯⋯我媽還說：「你們家連蟑螂都覺得太髒，全都跑光了。」（笑）

我們家的情況是先生做菜，我則有時候丟垃圾、繳交管理水電費、購買生活用品等，洗碗和洗衣服就共同分擔，如果能不打掃就盡量避免，偶爾會用濕紙巾大概擦一下地板累積一團團的灰塵。我認為彼此能忍受的髒亂程度相近，是減少生活中彼此產生矛盾的重要關鍵。如果我們家有在地上爬來爬去的小孩，是絕對沒辦法這樣生活的。我聽了子賢了分享後，深感認同（仔細想想，就算是已經會走路的孩子，這樣也不行這樣吧）。

宰卿：我結婚前就和先生同居了，但我們就像是室友一樣。在大桌子上放上筆電，各自做自己的事情，自己弄飯來吃。我們也曾開玩笑說：「雖然這是家，但其實更像是分租辦公室。」

我們曾試著決定打掃跟洗衣服的負責人，但因為彼此的工作模式似乎也沒辦法好好遵守，反正有時間的人就去洗衣服，受不了髒亂的人就去打掃，買菜的話，百分之七十是先生負責，我則是百分之三十，有時候週末也會一起去採買。

勝珠：我和先生上班的時間幾乎差不多，不過他工作時間比較長一點。現在我比較有時間，所以平日是我來做菜和打掃；週末則換先生做菜和洗碗。［家事如果沒有分配好的話，會怎麼樣呢？］當然會常常吵架囉，如果和前男友結婚

的話，肯定會一天到晚吵個不停。（笑）

但是男人們真的不太做家事，「我每天在外面工作，為什麼還要做家事？小孩去幼兒園後，妻子白天不都在休息嗎？」會講這種話的男人真的是最差勁的。我在公司從來沒看過提早把工作做完，趕快回家的有婦之夫，他們每次下了班就跑去喝酒。

根據工作型態、健康狀態、同居與否等各自不同的情況，家事分量和分擔方式也會不同。

有居家辦公型態的工作或是自由工作者的受訪者大都表示，自己會承擔多一點的家事，但以漢娜為例，因為她早上的精神狀態最差，所以配偶會負責做早餐和百分之七十的家事。而和丈夫分隔兩地，只有周末才會相聚的珠妍與她先生則是各自管理自己的生活，所以「現在沒有需要負擔的家事」。

另一方面，如果女性是家中經濟支柱的情況，則由男性全權負責家務。隨著統營地區造船業的蕭條，在造船廠工作的英智先生，本來是以三個月工作、三個月無薪假的輪替制，且在無薪假還可以拿到百分之六十左右的薪水，但在接受訪問時，她先生正在放一年的無薪假期間，也沒支薪了。經營寫作課、讀書會等每天行程都安排非常緊湊的英智表示，現在就是由不用上班的丈夫來掌管生活中的大小事了。

英智：結婚後的前三年家事全由我來做，那時先生凌晨六點半就要出門，晚上九點才下班，可是隨著先生的工作量漸漸減少，我的工作增加，家務分擔逐漸變成一半一半趨於平衡。

［因外部環境變化，家事分擔型態也跟著改變，在適應上有困難的地方嗎？］

做「各自可以忍受的事情」是非常重要的，我非常討厭做菜，但先生認為自己做的料理好吃的話，做起來會覺得很有趣也很有成就感。先生負責照顧花草，我負責照顧貓咪，先生討厭的打掃浴室廁所，但我就很喜歡。雖然這樣分配，但是現在我的工作突然暴增，所以家事幾乎都是由先生負責。

昭妍的先生在三年前因為公司大規模的組職調整而離職了，所以現在昭妍的食衣住行幾乎都由他包辦。

昭妍：以前我在讀法律研究所，先生還在上班時，家事大多由我來做。先生是一個不太會整理的人，漸漸變得比較會整理了，辭去工作以後家事就幾乎由他來做了。

洗衣服和基本打掃由一周兩次的打掃阿姨負責，先生就負責煮飯、洗碗、倒垃圾、清理貓砂、設定電子衣櫥和掃地機器人。然後配合開庭行程叫我起床、做飯和開車送我去法院，結束後送我回辦公室。相反地，思考了一下我有做哪些家事的話，我什麼都沒做。

隨著勞動時間的延長，收入也增加的英智與昭妍，為了能更充分集中在工作上，要維持生活品質一定的水準，則需要他人的照顧。從結婚初期到現在，隨著女性的經濟活動變得活躍，男性的雇用狀況變得岌岌可危，家事的分量自然而然改變了，這點相當有趣。

不過，父權制度規範與經濟實力無關，仍然束縛著女性。夫妻皆為無固定收入的藝術工作者，比丈夫負擔更多經濟壓力的寶拉，她的分享讓我思考了在家事中追求平等，也是女性的重要課題。

寶拉：我以為我結了婚之後，就可以過著「平等」的生活，但是實際上，所有事包含家事都好辛苦。媽媽說這就是「女人的生活」，雖然先生也是願意幫忙的人，但他根本就不知道家事該怎麼做。經歷過許多事情後，現在彼此分擔的家事量差不多，但是感覺還是我負擔的多一些。

在分配家事時，我會無意識地說對不起或謝謝，但是先生從來不會說這種話。如果問我什麼時候會覺得不痛快的話，家裡有冷飯和剛煮好的飯，我會幫先生盛熱騰騰的飯，自己卻吃冷飯，當我意識到自己做了和媽媽一模一樣的事，就會把冷飯放下，也給自己盛了一碗熱騰騰的飯來吃。（笑）從小耳濡目染和書中學到的東西之間產生了混淆，從那時候開始，如果沒有飯的話，我也不去煮，就買微波白飯來吃吧。

我們可以從分享中發現，到目前為止，由於還沒有需要全心全意照顧的對象，處於相對平等關係的兩名成人生活中所需的最小限度勞動，在經過各種磨合下，勉強算是平均分配，但是如果生活中出現了孩子，又會變得怎麼樣呢？

有一天我在國民線上諮詢所Nate Pann上，看到了一篇非常有意思的文章。自稱是「宣告天下不生老二的職場媽媽」的女性，強調自己為了那些認為「如果是雙薪家庭，一定要生一個以上的孩子」、覺得「只要休幾個月的產假或是育嬰假，就可以把孩子送到托兒所」的廣大未婚男性，制定了確認清單。她表示「這只有育兒部分而已」，雖然這裡只介紹一小部分，但實際的清單已經列到三十七條了。

「想要雙薪家庭又想要小孩的男性朋友們，你們數一數吧！如果你全部都能承受的話，那麼生小孩也沒關係。」

姑且不論生育是女性必須決定的問題，但我認為首先要做的是，將這份清單編寫進國高中教科書「生產與養育」的部分裡。

每兩小時就得起來餵奶、洗奶瓶、幫忙擠奶，整晚反覆這樣的行為，而第二天還有體力去上班。

抱著至少三至十公斤以上，會掙扎亂踢、戳你眼睛、口水直流的孩子，可以堅持好幾個小時。

當幼兒園傳簡訊要求準備尿布、濕紙巾、牙膏、牙刷、備用褲子等等，都能隨時準備好。

每天晚上都能確實清洗並消毒孩子餐具。

可以準備好孩子生日派對上的食物，並且把回禮一個個都包裝好。

可以準備課外教學的便當，並按照老師的指示，準備水、飲料、餅乾、水果等隨身用品。

每個月按時支付幼兒園費用，並記得拿所得稅減免收據。

重要！可以為了幼兒園入園資格抽籤，休幾天年假到處奔波。

每天晚上都能檢查孩子的作業。

暑假有三周左右、寒假有兩個月，可以找得到人在家照顧小孩，或是自己休兩個月的假親自來顧小孩。

書籍介紹

本文摘錄自《我不想當媽媽：18位頂客族女性的煩惱、幸福與人際關係》，時報出版

作者：崔至恩

譯者：梁如幸

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所有母親都是偉大且必須獲得尊敬；

但沒有踏上「母親」這條路的女性，也應該被尊重。

面對社會給予「必須成為母親」的心理壓迫，

走過猶豫、自我懷疑等掙扎的心路歷程，

這18位女性最終勇敢選擇不當媽。

因為，女性的價值可以不只是媽媽。

「就像為了要解開我的人生疑問而開始著手寫這本書一樣，希望這本書也能為台灣讀者理出一點頭緒或是帶來小小安慰，最重要的是，無論妳以何種面貌生活在哪裡，都希望妳能幸福滿滿。」——崔至恩 致台灣讀者序

當妳決定不生孩子的時候，周圍的人可能會說：

孩子很可愛啊，有自己的孩子家庭才完整！

如果沒有孩子，夫妻感情出問題時，妳老公一定離開你！

沒有（生過）孩子，就不是成熟的大人！

如果妳不想生孩子，那當初為何要結婚？

難道女人結了婚，真的一定得要生孩子，如此才能獲得家人與社會認可的圓滿人生嗎？從懷孕生產都是女性一人承擔，而未來的養育與教養大部分也都可能落在女性肩上，這一路來所承受的風險與責任，遠超過其他人的想像。所以妳選擇不生孩子，不應該感到自責或是愧疚，更不該被指責。

作者崔至恩是位無子女已婚女性，與先生結婚五年，在即將邁入四十歲的此刻，她決定要坦然地說出自己不想生小孩的這件事。當初她選擇不孕不育時，心中浮現了諸多煩惱、憂慮與不確定感，她想知道其他跟她做出同樣選擇的人，最終是如何走過內心掙扎與低潮，因此採訪了十七位年齡與婚齡不同的女性，透過各自所面對的不同問題，囊括自身狀況、職涯與人生抉擇，以及家庭與社會關係。透過與這些女性的談話，使她更加確信，就算不生小孩，已婚女性一樣可以有幸福美滿的無後人生。

生孩子僅是人生的其中一個選項，但絕不是定義妳身為女性的生存價值與目的。邀請妳打開本書，一同來了解這十八位韓國女性是如何不盲目滿足他人私欲，忠於自我，而找到屬於妳無愧自信的美好人生。

Photo Credit: 時報出版

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬