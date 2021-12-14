2021/12/14,
科學

《超簡單化學課：自然科超高效學習指南》：從溫室效應、碳足跡、碳捕獲，到核能的原理

《超簡單化學課：自然科超高效學習指南》：從溫室效應、碳足跡、碳捕獲，到核能的原理
Photo Credit: 大石國際文化出版

我們想讓你知道的是

本書的內容架構不但有利於學生參照課堂進度來學習，也便於初次接觸化學的成人讀者尋找延伸閱讀方向，因此除了適合作為小學高年級到國中程度的補充讀物，也是其他年齡層讀者認識化學的最佳入門參考書。

作者：DK出版社編輯群

超簡單化學-248-249
超簡單化學-250-251
Photo Credit: 大石國際文化出版
超簡單化學-252-253
Photo Credit: 大石國際文化出版

書籍介紹

本文摘錄自《超簡單化學課：自然科超高效學習指南》，大石國際文化出版

作者：DK出版社編輯群
譯者：張必輝

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是學生課堂報告、回家作業與考前準備的絕佳幫手，老師備課與出題的靈感輔助，也是成人重新認識化學的入門指南。

從實驗方法到原子結構，從元素週期表到同位素，從奈米粒子到有機化合物──化學這門科學的牽涉範圍之廣、資訊量之龐大，時常讓人難以招架。學生為了應付考試只能強記，化學也因此成為許多人學生時代的夢魘。

這套最新的基礎科學學習指南系列，就是從輔助學生課堂理解出發，針對自然科琳瑯滿目的重點逐一突破，快速解除學習挫折感。《超簡單化學課》把化學的內容分成超過250個環環相扣的觀念全面講解，透過精細的繪圖與照片，配上條理清晰的文字說明。

從化學的科學方法與思考要領開始，依序進入基礎化學、元素、結構與鍵結、物質狀態、奈米科學與智慧材料、定量化學、酸化學、金屬與其反應性、能量變化、化學變化的速率與程度、有機化學、化學分析、地球化學與資源使用等主題，幾乎每一頁都附有容易消化與加深印象的重點提示與補充說明，幫助融會貫通。

DK 發揮一貫強大的博物館式圖文整合能力，讓讀者在研讀每個觀念時，就宛如進入一座迷你主題博物館，得到不同於教科書的學習體驗。

本書的內容架構不但有利於學生參照課堂進度來學習，也便於初次接觸化學的成人讀者尋找延伸閱讀方向，因此除了適合作為小學高年級到國中程度的補充讀物，也是其他年齡層讀者認識化學的最佳入門參考書。

本書特色

  • 全球百科權威DK理工編輯團隊第一套專為學校課程而設計的化學參考書。
  • 章節規劃完整，涵蓋「化學課」所有內容與跨科主題：化學實驗、化學反應、分子式。
  • 高品質的照片與繪圖，搭配一目瞭然的圖解式教學架構，精準解析基礎化學核心概念。
  • 視覺化的化學概念說明，快速查找內容綱要、釐清重點，提升遠距教學與居家自習效率。
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Photo Credit: 大石國際文化出版

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰


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