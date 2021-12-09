34天後本土首度+1：確診者曾任中研院基因體中心實驗室研究人員，現已匡列85人至集中檢疫所隔離

中央流行疫情指揮中心今（9）晚臨時召開記者會，公布COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）國內新增本土案例1名。此個案曾任中研院基因體研究中心實驗室研究員，無出國紀錄且已接種2劑莫德納疫苗，目前推測有可能是在實驗室染疫。

陳時中表示，目前已初步匡列相關接觸者85人送至集中檢疫所隔離，今晚將漏夜展開採檢。該實驗室全棟人員明日停止上班。指揮中心也要求中研院於10天內提出調查檢討報告。

初步判定病毒株為Delta，指揮中心公布個案相關足跡

指揮中心表示，今日公布國內新增1例COVID-19本土確定病例（案16816），為本國籍20多歲女性，曾任中央研究院基因體研究中心實驗室研究人員，近期無出入境紀錄，已接種2劑莫德納疫苗（分別於6月28日和7月26日接種）。

個案於11月中旬工作過程曾接觸過病原，當下並無症狀；11月26日開始出現輕微咳嗽，12月4日咳嗽加劇，12月8日出現嗅、味覺異常，就醫採檢後，於今日確診。

此名個案已於12月3日自該實驗室離職，到職月份為今年5月初。陳時中表示，此名個案離職的原因也在目前調查的範圍。

此名個案所染上的病毒株，陳時中表示目前初步判定為Delta。專家小組召集人張上淳表示此名個案2次PCR檢驗都是陽性，第一次的Ct值為15、第二次的Ct值為23。

指揮中心說明，因應本例本土確定病例，指揮中心已初步匡列相關接觸者共85人，均安排於集中檢疫所隔離，並進行採檢，其中1人為陰性，其餘接觸者持續匡列中。

指揮中心進一步說明，在接獲醫院通報個案後，隨即安排疾病管制署防疫醫師、同仁至該實驗室進行調查，同時由專家諮詢小組張上淳召集人到場指導並召開會議，針對疫情及防治作為進行討論，採取措施包括：

個案所屬實驗室暫停使用，同樓層人員全數居家隔離。 調閱實驗室進出紀錄及錄影帶，以掌握可能接觸者及瞭解運作情形。 實驗室全棟人員12月10日停止上班，且於9日起自我健康監測，如有不適症狀立即聯絡衛生單位。 要求中央研究院10日內提出調查檢討報告，指揮中心將派生物安全專家調查小組前往該實驗室進行調查。

陳時中表示，此名確診個案的親密接觸者是其男友，第一時間檢驗的結果是陰性，後續也會送至集中檢疫所隔離。陳時中表示，此個案在社區第一層的接觸者須先檢驗，第一層接觸者若都是陰性，表示疫情不會繼續往外擴散。若第一層接觸者有任何人染疫，另一波疫調就得展開。

指揮中心在記者會上也公布此名確診者的足跡，提醒在相同時段待在同個場所，或是有路過的民眾，如有出現症狀或是懷疑染疫，可以聯繫衛生單位：

指揮中心進一步指出，依照該中心所訂定的「新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）之實驗室生物安全指引」，請各實驗室務必落實及查核相關規定，也提醒相關人員，注意下列事項，確保自身安全：

有關從事SARS-CoV-2檢驗研究相關實驗室之工作人員，應落實健康監測。 如實驗室工作人員出現疑似感染症狀，應主動通報實驗室主管並儘速就醫評估，並於就醫時主動告知醫師相關暴露風險。 操作SARS-CoV-2檢驗研究相關實驗室工作人員，應儘速完成COVID-19疫苗接種。 各設置單位之生物安全會應落實實驗室工作人員之健康監測管理。

陳時中表示，實驗室相關的防護裝備理論上是完整，但目前也不排除是否在穿脫過程出了問題。陳時中表示，實驗室相關的安全指引存在、相關的檢查存在、人員對指引的遵從度一直以來也都是存在的，因此就這次的情況，才會需要同步透過內、外部調查了解。

新聞來源：新增1例COVID-19本土確定病例，衛生單位已啟動疫情調查及防治作為（指揮中心新聞稿）

核稿編輯：楊士範