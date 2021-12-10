僅剩14邦交國！尼加拉瓜第二次與我國斷交，已宣布與中國恢復邦交

尼加拉瓜政府9日宣布，與中華民國斷絕外交關係。而據《央視》報導，尼加拉瓜已於10日早上9點46分和中國恢復邦交。

（中央社）這是中美洲國家尼加拉瓜史上第二次與中華民國斷交，兩次相隔36年，而且決定都是由奧蒂嘉（José Daniel Ortega Saavedra）主政期間做成。

奧蒂嘉現年76歲，原本是左派反政府陣線的領導者，1979年取得政權後，於1985年12月首次中斷與中華民國55年的外交關係，並承認北京，直到1990年查莫洛（Violeta Barrios Torres de Chamorro）夫人領導的政府上台，再度承認中華民國。

2006年奧蒂嘉再次當選總統，此後對台灣的態度曖昧，尼加拉瓜被視為可能倒向中國的中美洲國家之一。尼加拉瓜轉向後，中華民國台灣的邦交國減為14個，包括8個拉丁美洲和加勒比海國家。

Photo Credit: 外交部網頁 尼加拉瓜北與宏都拉斯接壤，南與哥斯大黎加交界，中美洲面積最大之國家，人口約652萬人。

外交部：與尼加拉瓜斷交，全面停止雙邊合作援助計畫

我國外交部今日上午發布聲明，尼加拉瓜共和國於台北時間12月10日決定片面終止外交關係，至感痛心與遺憾。為維護國家主權及尊嚴，決定即日起終止與尼加拉瓜共和國的外交關係，全面停止雙邊合作及援助計畫，撤離大使館及技術團人員。

外交部表示，台灣一向是尼加拉瓜忠實可靠的朋友，長期與尼國共同推動有益民生的合作，協助尼加拉瓜國家的整體發展，成果與貢獻有目共睹。奧蒂嘉總統政府罔顧台尼兩國人民多年休戚與共的情誼，台灣感到十分遺憾。

外交部強調，台灣身為國際社會的一分子，有權利與其他國家交流發展外交關係，將持續推動「踏實外交」以拓展國際生存空間，並致力維護區域的和平與穩定，爭取應有的國際地位，維護國家利益與人民福祉。

斷交幕後

尼加拉瓜政府今天宣布與中華民國斷絕外交關係。知情人士指出，尼加拉瓜與台灣斷交已有跡象，例如日前接連指派高階首長出席與中國有關的視訊會議，並與中方接觸表達願意接受「一中原則」的協商。

知情人士說，尼加拉瓜11月7日舉行總統大選，由總統奧蒂嘉勝選連任。在選舉過程中，奧蒂嘉政府持續對反對派總統初選可能候選人等異議人士，進行逮捕等全面性打壓作為，遭到國際民主社會的普遍譴責與制裁，迄今美、英、歐盟及美洲國家組織（OAS）等40餘國及國際組織都拒絕承認尼加拉瓜選舉結果。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）

知情人士表示，台灣身為民主陣營的一員，曾呼籲尼加拉瓜應遵循民主機制處理與不同政黨或意見人士的爭端，以符合其國家人民的利益。

知情人士指出，由於國際制裁使尼加拉瓜經濟壓力更大，但奧蒂嘉政府對此採取更強烈的抗議與反擊，除主動宣布退出美洲國家組織之外，更與包括中國等威權集團靠攏。

知情人士也說，尼加拉瓜日前接二連三指派高階首長出席與中國有關的視訊會議，並與中方接觸表達願意接受「一中原則」的協商，並派財長訪問俄國簽署協議進行核能方面的合作。

中共與尼加拉瓜於天津商談復交事宜

尼加拉瓜宣布與我國斷交後，中國駐聯合國大使張軍發推文說，「我們高度讚揚尼加拉瓜政府做出正確決定，這符合時代潮流和人民的願望。一個中國原則是國際社會廣泛接受的共識且不容挑戰。」

而據《央視》報導，剛宣佈與台灣斷交的尼加拉瓜，已於10日早上9點46分，中國宣佈和尼加拉瓜復交。

#China is holding talks with a delegation of the #Nicaraguan government in Tianjin. pic.twitter.com/4wYLHn4cTQ — Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) December 10, 2021

中華民國邦交國僅剩14個，還有2國曾被點名

我國近30年來的邦交國數量，從李登輝時期最多達31國；陳水扁時期邦交國降至23國；馬英九時期與甘比亞斷交；蔡英文上任至今與台灣斷交的國家有8國，包括聖多美普林西比（2016年）、巴拿馬（2017年）、多明尼加、布吉納法索、薩爾瓦多（2018年）、索羅門群島、吉里巴斯（2019年）與尼加拉瓜（2021年）。

目前我國邦交國為14國：

亞太地區：馬紹爾群島、諾魯、帛琉、吐瓦魯國

非洲地區：史瓦帝尼

歐洲地區：教廷

拉丁美洲與加勒比海地區：貝里斯、瓜地馬拉、海地、宏都拉斯、巴拉圭、聖克里斯多福、聖露西亞、聖文森國

不過近年我國與友邦邦交不穩時有所聞。另一友邦宏都拉斯在總統大選期間，反對黨候選人卡斯楚（Xiomara Castro）曾表示，若勝選將與中國大陸建交，與台灣斷交。宏都拉斯11月28日總統大選最終結果，卡斯楚勝出。

另外10月底外媒報導，中國要求教廷與台灣斷交換取梵中建交，教廷則要求「先在北京設使館」再談台梵關係，中國未同意，情勢陷入僵持。不過我國外交部強調，台梵邦誼友好，各項溝通管道暢通。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範