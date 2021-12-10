曾為了南芳皇后與朝廷對立，越南末代皇帝保大帝卻依舊不改風流倜儻

文：HELLO VIETNAM

編按：本文為系列文章，上篇〈越南阮朝最後一位皇后：東西合璧的特質，讓保大帝「願意為她一人廢除整個后宮」〉，講述越南末代皇帝保大帝為了與阮有氏蘭（Nguyễn Hữu Thị Lan）結婚與整個朝廷對立，同意阮有氏蘭家族開出的所有條件，然而，風流倜儻的保大帝，在世界局勢動盪下，他的愛情故事也有了多次漣漪。

"Trẫm cưới vợ cho Trẫm, chứ không phải cưới vợ cho Triều đình" （朕是娶朕的妻子，不是娶朝廷的妻子）

1934年3月20日保大帝和阮有氏蘭（Nguyễn Hữu Thị Lan）在順化皇城舉行大婚儀式，婚後沒多久就進行封后典禮，賜號為「南芳」，意旨來自南方的芳香，她成了母儀天下的南芳皇后，陪在保大帝身旁進出外交內政的場合，並致力教育與女性權益的活動；1934年到1946間，南芳皇后主要都是與五個孩子生活在順化的安定宮，於此同時，世界的局勢開始動盪不安，這不僅影響著越南封建皇權的存滅，還動搖了保大帝對南芳皇后的愛情承諾。

Photo Credit：ELLE Team 保大帝年輕時的馬上英姿

起起伏伏的越南末代皇帝保大帝

生於1913年22月10的順化皇城，本名為阮福永瑞（Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy），9歲受封為「東宮皇太子」，12歲便登基為皇，在位期間名阮福晪（Nguyễn Phúc Thiển），是阮朝的最後一任君王。

保大帝出生時，越南正經歷法國殖民統治，因此，保大帝是在法國完成學業的。起初他充滿了理想抱負，並嘗試廢除舊時代的繁瑣陋習，為越南推行現代化的改革政策。但由於受到法國政府的控制，保大帝便聯合日本軍隊一起推翻印度支那的法國政權，後來卻因為許多的天災人禍，國內開始出現了「越南獨立」的聲浪，在無法與日軍達成協議的狀況下，保大帝最終選擇退位，結束143年的阮氏王朝。

恢復成平民的保大帝先後為越南民主共和國（Việt Nam Dân chủ Cộng hòa）與越南國（Quốc gia Việt Nam）四處奔波，兩次流亡國外，最後無法返回越南，於1997年7月30日病逝於法國的軍醫院，在他的回憶錄《安南之龍》中說道：「自己曾作為法國的魁儡，在擔任皇帝的21年歲月裡，一點權力都沒有。」

或許是皇帝生涯太過坎坷且不如意，保大帝在婚後沒幾年便又在後宮納入新嬪妃，離開越南後更是結識許多美人佳麗，據說他每晚都在不同女人懷裡度過；保大帝流亡至法國時也甚少探望南芳皇后，在南芳皇后過世後，他迎娶了小他多歲的法國女子，並立她為泰芳皇后（Thái Phương Hoàng Hậu）。

Photo Credit： ELLE Team 保大帝的第二任妻子，年輕時的泰芳皇后（Thái Phương Hoàng Hậu）。

英雄難過美人關

「感情的事情，誰也說不準，但是這一刻我只愛你。」如同每個流連於花街柳巷的花花公子，退位成「凡人」的保大帝打破自己對愛妻南芳皇后的承諾，有了許多新的情人、愛人，李麗霞（Lý Lệ Hà）就是其中一個，不是第一個也不是最後一個，卻是革命情感最深的一個；她出生自越南北部太平省的貧苦農家，是一個舞女，1930年獲選為河東白絲縷小姐（Hoa hậu Áo lụa Hà Đông），與保大帝在河內擔任越南民主共和國最高顧問時相識，雖然那時保大帝已經與妃子裴夢蝶 （Bùi Mộng Điệp）同居，但因為李麗霞十分傾慕保大帝，兩人開始了情人關係。

Photo Credit： ELLE Team 保大帝與妃子裴夢蝶 （Bùi Mộng Điệp）

1946年保大帝因與當時的越南獨立聯盟領袖胡志明理念不合，便短暫離開越南，以越南民主共和國訪問團的身分出訪中國重慶，在訪查結束後因憂慮人身安全而無法順利回國，保大帝便展開了第一次流往海外的艱困生活；這個時候李麗霞為追愛從越南出發前往上海與保大帝碰面，兩人一同逃難至香港定居，她不棄嫌保大帝身無一物，花光自己的私房錢積蓄、變賣所有值錢的珠寶，不離不棄一直跟在他的身邊。

南芳皇后一直都知道，離開順化皇城的保大帝，輾轉流連於各個風情女子的懷中，她卻一直不吭聲，默默在深宮中扮演好妻子與母親的角色，但這次的香港流亡，她有了擔憂，積累已久的小情緒化成66字書信，她私下把它寄給李麗霞。

66字給丈夫情人的手寫信

遠在越南順化皇城的南芳皇后得知丈夫與第三者流亡在香港後，她私下寫了一封信寄給李麗霞，這封信雖被後世的人們認為是她「忌妒」的表現，但其內容展現出皇后的大氣與智慧，令人深感沉痛與欽佩。

“Em Lý Lệ Hà thân quý. Chị ở xa đức cựu hoàng hàng mấy vạn dặm trùng dương, nhưng chị biết rằng em đang hết lòng hết sức chăm sóc cựu hoàng ở Hong Kong. Chị cầu mong lịch sử mai đây không buông rơi cựu hoàng, còn gặp lại nhau. Đức Từ Cung Thái hậu và chị trọn kiếp nhớ ơn em. Chị Nam Phương!” 「親愛的李麗霞妹妹，姊姊我在遠離舊皇的萬里重洋之地，但我知道妳正在香港盡心盡力地照顧著舊皇，姊姊我只希望未來的歷史不會背棄舊皇，會再見面的。慈宮太后與我將永遠感謝妳。姐姐 南芳」

這信僅僅66字卻蘊含著許多情緒，強忍著狂蜂浪蝶的丈夫流連於風花雪月的痛苦，南芳皇后沒有提到任何抱怨的字眼，取而代之的是感謝的話語，她雍容精巧的短信提醒著第三者李麗霞必須思考自身的「位置」在哪裡；或許是她的所學與教養，讓她成為一個選擇保持沉默的驕氣女子，在這封信寄出之前，她從未在愛情裡表現過「忌妒」的情感。

不清楚這封信究竟影響李麗霞多深，但多年後的她仍然保存著這封信，將它視為一個生命中重要的紀念物，而她也曾把這封滿載心意的信拿給保大帝看過。

末代皇后的驕氣

封建時代的皇族，是非常傳統且保守的，保大帝當年對南芳皇后皇后的真摯情誼，不顧朝廷眾人反對堅決要娶她為后，是真的打動了南芳皇后的心；曾有人說，像阮有氏蘭條件這麼好的女性，是不會看上如此花心的保大帝的，她一定是為了權力，想要自己的小孩當皇帝，真的是這樣嗎？

南芳皇后回憶起保大帝曾說：後來我們結為夫妻，他曾經對我說過，在當年相遇的晚宴上他很注意我的穿著，我想我之所以會被王注意到，大概是因為我是在場唯一一個會說法語且懂得西方用餐禮儀的女性吧。

保大帝和南芳皇后都是在法國留學成長，他們有許多相似的地方，她還為了保大帝生了5個孩子，縱使丈夫難過美人背叛了自己當年的誓約，南芳皇后仍是選擇默默陪在他的身邊，做好一個妻子的本分，不管他在愛情或家國中的臭名，她仍然希望歷史不要拋下他，皇帝退位了也仍舊喚他為舊皇，這，應該就是愛了吧？

愛的如此深情，難以開口；卑微到了塵埃裡，開出了花。這像極了她的賜號南芳，幽幽的香，輕柔的身影，曾經的兩人，最終還是無法共度餘生。

Photo Credit： Wikipedia 1934年南芳皇后結婚之日的照片

愛情故事的最後

南芳皇后一直非常低調，1947年她帶著5個孩子一起移居到法國，並在那度過生命最後的時光未返回越南，1963年9月14日因心臟問題逝世，低調葬於法國，保大帝並沒有前來參加。

南芳皇后是越南女性靈魂之美的明亮象徵，專情於自己的丈夫，縱使兩人關係名存實亡，丈夫甚至陸續擁有其他妃子與情人，她也未曾向他人敞開心扉，移居到法國後她並無留戀皇宮紙醉金迷的富貴生活，獨自安逸享受晚年。

這樣一位封建時代最後的皇后，雖然紅顏薄命，但她賢淑婉約的風度與熱衷教育和公益的身影，仍是深深烙印在每個越南人民心目中。

本文獲《HELLO VIETNAM越南你好》授權刊登，原文請見：【南芳皇后】越南最末皇帝保大帝的風流情史、【南芳皇后】南芳66字信震退小三

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒