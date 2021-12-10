拜登強制百人以下企業員工施打疫苗，美國參議員提案推翻，拜登：要行使總統否決權

11月4日，美國總統拜登（Joe Biden）祭出疫苗強制令，宣布百人以上的中型企業，如果沒有讓員工在2022年1月4日前接種疫苗、或每週進行病毒篩檢，將開罰近1萬4000美元（約新台幣38萬）。

然而後來美國聯邦法院裁定，拜登的疫苗強制令超出職業與安全健康管理局（Occupational and Safety Health administration）的職權，而暫緩實行。而後美國聯邦參議院更在8日通過共和黨議員提案，將拜登的疫苗強制令推翻。目前將送眾議院審議，而拜登也揚言，要對法案行使否決權。

美共和黨參議員提案通過，推翻拜登疫苗強制令

（中央社）美國聯邦參議院今天通過共和黨議員提案，推翻總統拜登對民營企業實施的「疫苗或採檢」強制令，有兩名民主黨議員在表決時加入共和黨陣營，投下贊成票。

這項議案以52票對48票通過，將送眾議院審議；預料此案在民主黨掌控的眾院將面臨強大逆風，而拜登也揚言要行使總統否決權。

拜登政府先前下令員工人數超過100人的大企業必須強制員工接種COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺）疫苗，或定期接受篩檢，影響數以百萬計受雇員工。這項議案一旦在眾院也闖關成功，就會推翻政府下達的強制令。

大多數議案須獲參院100席中60席支持才能通過，但這項議案並不屬此議事規範，只要簡單多數51票就能通過；民主黨籍參議員曼欽（Joe Manchin）與泰斯特（Jon Tester）與50名共和黨參議員一起投下贊成票。

在衛生官員試圖遏止極具傳染力的Omicron變異株擴散之際，這項議案凸顯政府為打擊COVID-19（2019冠狀病毒疾病）所做的努力正遭逢強烈的政治反對。

共和黨議員說，許多500人以上的企業高聲反對強制員工施打疫苗，他們擔心被迫裁掉一些不願接種疫苗或接受定期篩檢的員工。

白宮昨天聲明指出，這項強制令不會對雇主造成負擔，因為成年民眾大多已完整接種疫苗，還說小型企業已被排除在強制令施行對象之外。

關於拜登的疫苗強制令，各方怎麼想？

《紐約時報》報導，支持提案的民主黨籍參議員泰斯特指出自己投下同意票的原因。他在投票前表示，拜登的疫苗強制令立意良善，自己也支持醫護人員以及軍事人員強制接種疫苗，然而拜登的疫苗強制令可能「讓一些企業陷入困境」。

另一位支持提案的民主黨籍參議員曼欽也擔心，疫苗強制令會對所在州的企業造成負面影響。他告訴《CNN》，拜登的疫苗強制令可能會影響到民營公司留住工人，也表示應該要「激勵、而非懲罰民營企業」。

另一方面，共和黨參議員則認為，要不要施打疫苗應該是個人的選擇，而拜登的疫苗強制令逾越了聯邦政府的權力。同時由於疫情影響，許多企業已經陷入困境，然而疫苗強制令又對這些企業造成更大的壓力。

紐約：7日也宣布疫苗強制令

另一方面，儘管拜登的疫苗強制令受到阻礙，紐約市市長仍在6日宣布，所有民營企業員工也須強制接種疫苗，開全美先例。

《CNN》報導，紐約市市長白思豪（Bill de Blasio）6日表示，要求所有私人企業員工，必須在12月27日前接種至少1劑的疫苗。他也說，為了防止疫情更加嚴重，導致防疫措施「走回頭路」，再度封鎖，所以需要「採取大膽的舉措」。

他也宣布，5至11歲的孩童，需要出示疫苗接種證明，才能進入室內用餐，或是出入娛樂場所。

而對於白思豪宣布的強制令，企業措手不及。非營利組織紐約市夥伴關係（Partnership for New York City）執行長懷爾德（Kathryn Wylde）表示，紐約市並沒有事先提醒各企業，不過雖然紐約企業沒有特別反對疫苗，但目前都在尋求更多關於強制令的資訊。

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：楊士範