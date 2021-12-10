比特犬咬死幼童，動保團體、立委呼籲正視不當飼養：拴鍊和關籠飼養反而更危險

12月屏東發生1名3歲兒童遭鄰居飼養的比特犬咬死引發喧然大波。台灣防止虐待動物協會和數個動保團體今（10）日和立委吳思瑤、蔣萬安等人召開記者會，指出這樣的事件其實源於不當飼養，根據國外研究，把狗拴鍊和關籠飼養，反而讓狗攻擊人機率更高；呼籲農委會應正視不當飼養犬隻造成的「人犬衝突與傷害」；農委會表示，畜牧處即將成立動保科，將有更多資源能處理相關事宜；寵物的「飼主責任指引」，近期也將結案對外公布。

被鍊起來的狗，更危險？

動物社會研究會副執行長陳玉敏表示，犬隻攻擊人，很大比例在於飼主不當飼養，比如長期鐵鍊拴狗、囚禁籠內，犬隻無社會化、長期焦慮、恐懼；引起的攻擊行為。1994年美國「疾病控制與預防中心 (CDC)」研究證實「會咬人的狗， 很多都是被鍊犬與未絕育的公犬」。研究發現被鍊犬攻擊人類的機率是非被鍊犬的2.8倍，而小孩常是被鍊犬攻擊的對象。

CDC 發現，美國自1979到1988年間，50名1歲以上被狗咬死的孩童中，有28%死因是離被鍊犬過近；另一份報告整理1989年到1994年間，38位1到9歲被狗咬死的美國孩童中，30%死因也是離被鍊犬過近。

由於孩童無法辨識或理解狗的攻擊性表現，當孩童接近被鍊犬時，犬隻往往會釋出警告訊息，像是低吼或僵硬的姿態，但孩童若繼續靠近犬隻，狗便會認為這是在威脅或挑戰牠，當狗又因被栓鍊住而無法逃亡時，便只能選擇攻擊這個正在靠近、有威脅性 的對象。

美國獸醫協會（AVMA）「犬隻攻擊與人犬互動專案組」也指出，狗的社會化和行為健 康是決定他們會不會咬人的原因，不論任何犬種。而栓鍊犬隻更容易激發出狗的咬人 行為。因此建議飼主「絕對不要長期栓鍊住你的狗，這會造成他們的侵略性。」

台灣防止虐待動物協會執行長姜怡如指出，從媒體拍攝該比特犬被飼養的環境可知，飼養狗的環境十分簡陋，僅以簡單的木箱蓋上帆布，當遇上酷暑、風寒下雨等惡劣氣候，恐怕連遮風避雨都有困難。台灣常見飼主將狗視為看家、看工廠、看果園的 「工具」，許多狗都被長期關籠拴綁，或任其遊蕩、放養成為流浪狗的源頭，除了嚴重剝削動物福利外，更是造成狗咬人的潛在不定時炸彈。

動保團體：國際都禁止拴綁動物

動保團體也表示，在匈牙利、奧地利、瑞典等國皆有禁止或限制拴綁動物的法律規定，而美國也有23個州有相關規定，有些州規定若飼主需外出辦事而需要暫時拴綁犬隻，拴綁的時間與長度必須合理（3小時內）。有些州像天氣炎熱的佛羅里達，則禁止早上9點至下午5點間拴綁。賓夕法尼亞州則規定在24小時內不得拴綁犬隻超過9小時。更有州明訂拴繩的長度必須是犬隻身長的3倍以上，且要確保犬隻進食、飲水、休息不受阻礙。

除此之外，有許多國家明文規定飼主應提供動物充分的運動機會。例如德國的《犬隻命令》要求飼主必須提供犬隻在戶外充分運動及與飼主足夠的互動機會。英國《動物福利法》規定飼主應提供與其他人類、犬隻玩耍的機會，以及至少一天一次的運動。瑞士特別強調當犬隻在犬舍中或被拴綁時，不能算是進行戶外運動。義大利杜林市規定飼主應每天遛狗三次，確保犬隻的身體、心理與行為健康。

姜怡如表示，近5年協會接獲2800個案件，其中飼主長期關籠614件、長期栓綁690件，兩者站通報案件的46%；同時也有遮蔽不足、環境惡劣、食物飲水不足等動物福利問題；動物不會無故攻擊人，可能是受到傷害、恐懼才引起，因此要了解背後原因，依照過去經驗，越綁、越關、越栓、動物行為會更嚴重，因此過去都會先請行為訓練師、獸醫師先了解傷人背後的原因。

吳思瑤也表示，她自己就是養狗的人，狗需要社會化，需要外出放風的時間，所以每天都要帶狗去戶外自由走動，這樣狗對環境的其他的生命，才能是比較自然因應的狀態，這些都是透過訓練才能學習的。她也強調，台灣的法規落後國際很多，在圈養栓養、戶外運動等相關規定都遠遠還不夠；她樂見爭取非常久的寵物管理科終於即將成立，相關的飼主飼養指引未來應該來討論是否入法，讓飼主的責任教育走進社區、校園。

蔣萬安表示，今天最重要就是，不希望看到這種事情發生。飼養動物的觀念不應該再限於過去傳統的觀念，養狗一定要關籠子、拴起來，如果大家可以更了解這樣養狗更危險，就會知道要改善；他提到自己過去也有很多養狗經驗，主管機關應該強化宣導，至少要有官方指引讓民眾可以依循。

農委會：草擬飼主責任指引，成立寵物管理科

農委會畜牧處副處長江文全表示，台灣有180萬隻家犬，每個家犬飼主對待飼養的狗，有不同態度，最大的關鍵在於正確飼主應該要有的責任，以及人與狗要如何互動；很多人犬衝突都來自這兩個核心問題；很多傷害，是飼主對於對狗不清楚不了解造成。

他表示，今年開始草擬飼主責任指引，指引出來後，未來可成為飼主，應該要用什麼方式，照顧飼養的家犬，不論是寵物或守護犬，或功能性犬隻，透過這方式，降低人犬衝突；農委會近期成立寵物管理科，針對寵物管理相關事項，朝向強化，因為新的組織編成，有更多資源處理相關事務。

農委會主委陳吉仲昨天出席報告並備詢時，也被立委問及屏東比特犬事件。民進黨籍立委林岱樺質疑，農委會雖公告比特犬自2022年3月1日起為「指定禁止飼養或輸入之動物」，但是沒有強制飼主申報備查，沒罰則、沒配套，根本不夠，要求挨家挨戶訪調都好，須落實管理，並應對已棄養在外、沒植入晶片的潛在危險現況有所作為。

陳吉仲說，相關業務還是會照既定規劃執行，另外會確認全國飼養登記數字，這些每一隻都要有植入晶片，以利如果將來發生棄養，就能做後續處理。

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核稿編輯：翁世航