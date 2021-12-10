簡介P3實驗室：人員著、卸裝都有相當嚴謹的SOP，疫情爆發後開始「養」病毒進行分析

台灣COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情昨（9）日新增1例本土案例，個案曾任中研院基因體研究中心P3實驗室研究人員，目前推測可能是在實驗過程染疫。P3實驗室可操作許多第三級危險群微生物或高濃度、具有高度氣膠擴散危險的第二級危險群微生物，包含炭疽桿菌、SARS等。

國內目前有18間P3實驗室，位處中研院的2間則是在SARS疫情之後建立，分別位於基因體研究中心和生醫所。中研院昨日也表示，將立即檢討、檢視P3實驗室管理及操作，今（10）天起所有院內公共場所將暫停開放，對外實體會議、活動也將停止或改線上舉行。

P3實驗室內負壓、氣流由室外往內吹，物品移出都必須除污

根據《研之有物》的介紹，生物實驗室依照危險程度分成P1-P4四個等級，操作病原菌一級比一級凶險。P1實驗室最單純，只有洗手台、工作區、實驗衣，如大學的生物實驗室。P2實驗室加上生物安全櫃，比較危險的生物、怕被汙染的樣品，統統必須在安全櫃裡進行。

P3實驗室像是把整個實驗室變成安全櫃，實驗室內是負壓（相比於室外壓力較小），氣流只能從室外往室內吹，不能由室內往外吹，避免病原菌外洩。另外還有雙門滅菌鍋，實驗用品必須經過高溫高壓、蒸氣滅菌之後才能由外部取出。

中原大學生物科技學系副教授招名威在臉書表示，P3實驗室的全名應是Biosafety Level 3 Lab（BSL-3 Lab），也稱作防護等級三（Protect3，P3）實驗室，可以操作很多第三級危險群微生物或高濃度、具有高度氣膠擴散危險的第二級危險群微生物，包含炭疽桿菌、SARS等。

招名威指出，P3實驗室操作過的所有物品移出都必須進行除污，實驗室研究人員也須受過專業訓練，在人員操作規範上，除了會管制實驗以外人員進入外，實驗人員需要穿戴長袖且正面不開口之防護裝備，以及N95口罩，視情況甚至需穿戴呼吸防護裝備，不論著裝或卸裝也都有一套SOP，非常嚴謹。

《中央社》報導，根據衛生福利部108年數據統計，國內共有18間P3實驗室，其中中央研究院是在台灣爆發嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情之後，新建2座P3實驗室，一座在基因體研究中心、一座在生醫所。

在COVID-19疫情爆發後，中研院攜手學研界組開放平台，共同投入疫情的快速篩檢工具、藥物與疫苗研發等，而中研院P3實驗室研究人員也開始進行「養」病毒等相關分析研究。

中研院：今日起院內公共場所暫停開放，10日內完成調查報告

（中央社）中研院P3實驗室離職人員染疫，中研院昨天表示，將立即檢討、檢視P3實驗室管理及操作，今天起所有院內公共場所將暫停開放，對外實體會議、活動也將停止或改線上舉行。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨晚宣布北市新增1例本土病例，個案曾任中研院基因體研究中心實驗人員，疑在實驗室遭感染，初判感染Delta變異株，已匡列85人隔離。

中研院昨天晚間發布新聞稿指出，針對此次事件，將會確實檢討、立即檢視P3實驗室生物安全的管理、執行及操作狀況及調查事件發生原因，確保實驗安全也維護同仁健康，有關疫情後續發展，也將依指揮中心說明為主，會於10日內完成調查報告。

中研院指出，昨天下午接獲疫情指揮中心通知後，已立刻依據院內「因應嚴重特殊傳染性肺炎確診案發生時建物及人員管理參考作業程序」組成應變小組，全力配合調查並進行相關處置措施；也安排今晚起針對基因體研究中心大樓全面清潔消毒，除配合檢疫對象外，全棟同仁居家辦公。

中研院說，今天起，所有院內室內公共活動場所都暫停開放，所有對外的實體會議、活動都停止或改以線上舉行，院內內部會議以10人以下為原則，且必須在備有隔板，符合社交距離、通風良好場所舉行，餐廳只提供外帶服務。

中研院表示，院內同仁如果有需要，向單位主管報備後都可居家辦公，後續將配合指揮中心各項作業，持續掌握發展情況，提供同仁諮詢與協助。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範