村民發現11具焦屍，緬甸軍政府再度殘忍手段殺害民眾

緬甸西北部實皆省（Sagaing）居民9日在一個村莊發現11具焦屍，當中有一名殘疾人士及多名青年，最年輕死者僅有14歲。受害者們被緬甸軍人俘虜，隨後被軍人堆積燒死。網上流傳出燒焦屍體的影片，一些死者雙手遭綑綁，死前掙扎的跡象令不少民眾相信他們是被活活燒死。

《今日緬甸》報導，約100名士兵7日突襲村莊唐多（Don Taw），與當地游擊隊展開激烈戰爭。一名協助受害者葬禮志工表示，他們為了逃避入襲他們村莊的軍人躲進避難小屋，但不幸被軍人發現而慘遭禍害。緬甸國際合作部官方名單顯示，死者包含5名18歲以下少年、5名30歲或以下民眾及一名40歲殘疾人士。唐多人民防衛軍（People Defense Force, PDF）領導人表示只有該名殘疾人士是唯一不是PDF成員，也另有村民表示受害者們是村民自衛團體組員而非PDF成員，有時會和軍人交戰。

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According to initial reports, among 11 civilians from DonTaw Village, Salingyi Township, #Sagaing, #Myanmar, burned to death by SAC on Dec 7th 2021, five of them were under the age of 18. #CrimesAgainstHumanity #WhatsHappeningInMyanmar #BurntAliveByJunta #Dec7Coup pic.twitter.com/h3hEUl29km — National Unity Government Myanmar (@NUGMyanmar) December 7, 2021

目前依然沒有事件目擊者，無法確認受害者真正死亡原因，但相信受害者並沒有被槍殺。當地村民那天上午11時聽見槍聲，並看到該區冒出濃煙，PDF領導人說，「那時他們不知道士兵要來，知道時都已經晚了。」隔日，唐多居民在11名焦屍附近再度發現一具婦女屍體。該名61歲婦女脖子上有刀傷，根據PDF領導人描述她是在自家農場被害。

當地游擊隊在6日與7日用炸藥襲擊唐多的軍政府士兵，軍人因此與他們展開一場游擊戰爭，令村民們趕緊逃離村莊。當地民眾說明，唐多只有一個出入口，缺乏逃生路線或許是造成受害者被捕的原因。目前緬甸軍政府並沒有給出任何回應。

Photo Credit：AP/ 達志影像 緬甸軍政府將11村民被活活燒死。

自緬甸軍事政變，當地軍政府和反軍政府的民兵持續發生激烈鬥爭，多次使用武力鎮壓手無寸鐵的民眾。根據《路透社》報導，美國國務院發言人內德．普萊斯（Ned Price）呼籲軍政府停止對民眾使用暴力，並釋放自政變以來拘留的政治受難者。民族團結政府發言人薩薩對《美聯社》表示，「軍政府殘暴、野蠻和殘忍的行為彰顯出緬甸的墮落，就算過去幾個月出現相對緩和的狀況，軍政府從未打算減低他們的暴力行為。」

早前76歲的緬甸前國務資政翁山蘇姬，因被軍方控告煽動群眾、違反COVID-19防疫規定等指控而被判處四年有期徒刑，但軍政府領導人將其減至兩年監禁。薩薩也對《CNN》說，緬甸人已經受夠軍政府違反人權的犯罪行為，軍政府不斷增加民間恐懼、痛苦、死亡。

緬甸軍政府在9日指責聯合國人權事務負責人米歇爾．巴切萊特 (Michelle Bachelet)「扭曲新聞」。軍政府外交部聲明，緬甸屬於主權國家，對於國內管轄範圍的法院判決作出片面的判斷是不妥當行為，將干涉緬甸內政與司法程序。緬甸國際關係也自政變以來急速惡化，軍政府無視鄰國停止暴力的呼籲，被許多國家稱之為「恐怖份子」。

2020緬甸大選，翁山蘇姬領導的「全國民主聯盟」（National League for Democracy，NLD）壓倒性勝利，獲得396議席，而軍方僅有33議席。隔年2月1日，多名全民盟高層被軍方挾持，緬甸正式進入為期兩年半的緊急狀態。統計至今，緬甸已有1323名人士被軍政府殺害、7881名人士被扣留。

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責任編輯：駱芷萱

核稿編輯：杜晉軒

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