南港P3實驗室確診者，足跡一次查詢

在12月9日之前，台灣已經連續34天無COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）本土案例。但在9日新增本土案例1名，而且可能是在實驗室中感染。案例曾在中研院基因體研究中心P3實驗室工作，在11月中旬工作時，曾接觸過COVID-19病原，11月26日出現輕微咳嗽症狀，12月8日出現嗅覺異常而就醫採檢，因此確診。

衛福部也在9日晚間緊急加開記者會說明，並公布個案在11月27日至今的公共活動史足跡紀錄。台北市與新北市也在10日公布較詳細的個案足跡。《關鍵評論網》將以上資訊整理成以下表格，並加入查詢功能，以方便大家比對是否足跡重疊。

若發現自身過去活動史跟確認者的活動史有重疊，請「自我健康監測」14天。自我健康監測期間，可正常生活與搭乘大眾運輸。並請落實洗手、外出佩戴口罩等防疫措施，與留意健康狀況，

如果出現嗅味覺異常、發燒、上呼吸道感染（咳嗽、流鼻水等）、腹瀉等症狀。請儘速到指定社區採檢院所就醫，全程請配戴醫療用口罩、不要大眾交通工具。就醫時請主動告知有活動足跡重疊，有相關疑問可撥1922詢問。

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核稿編輯：楊士範