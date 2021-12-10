2021/12/10,
生活

南港P3實驗室確診者，足跡一次查詢

南港P3實驗室確診者，足跡一次查詢

我們想讓你知道的是

34天+0後，台灣傳出一位可能在P3實驗室染疫的本土案例，有症狀到確診已過一週多。本文整理確診者的活動足跡，並加入查詢功能以方便大家比對。

在12月9日之前，台灣已經連續34天無COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）本土案例。但在9日新增本土案例1名，而且可能是在實驗室中感染。案例曾在中研院基因體研究中心P3實驗室工作，在11月中旬工作時，曾接觸過COVID-19病原，11月26日出現輕微咳嗽症狀，12月8日出現嗅覺異常而就醫採檢，因此確診。

衛福部也在9日晚間緊急加開記者會說明，並公布個案在11月27日至今的公共活動史足跡紀錄。台北市與新北市也在10日公布較詳細的個案足跡。《關鍵評論網》將以上資訊整理成以下表格，並加入查詢功能，以方便大家比對是否足跡重疊。

若發現自身過去活動史跟確認者的活動史有重疊，請「自我健康監測」14天。自我健康監測期間，可正常生活與搭乘大眾運輸。並請落實洗手、外出佩戴口罩等防疫措施，與留意健康狀況，

如果出現嗅味覺異常、發燒、上呼吸道感染（咳嗽、流鼻水等）、腹瀉等症狀。請儘速到指定社區採檢院所就醫，全程請配戴醫療用口罩、不要大眾交通工具。就醫時請主動告知有活動足跡重疊，有相關疑問可撥1922詢問。

延伸閱讀：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：楊士範


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。