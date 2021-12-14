月經也可以慶祝？望月女子谷慕慕集資舉辦亞洲第一場「月經狂歡節」，2022世界月經日一同狂歡

你有想過月經也可以慶祝嗎？望月女子谷慕慕Good Moon Mood是一群重視女性生理期舒適與健康的團隊，擁有超過十年的月經教育推廣經驗。如今，他們將舉辦亞洲第一場「月經狂歡節」。創辦人史文妃、陳苑伊於2018年推出台灣第一件吸血內褲「月亮褲」，初試啼聲銷售即破萬件，至今熱賣超過10萬件，並外銷至日本、美國等五個國家，改善許多女性的生活體驗。

2019年，團隊遠赴美國參加世界月經大會，發現面對「月經」的多元觀點與玩法，也產生了「台灣能否也有這樣的盛會」的念頭。希望讓台灣社會以更正面的心情，來迎接月經、擁抱月經，增進對月經的討論和廣泛認識，望月女子谷慕慕預計於2022年 5月28日世界月經日，在華山1914文創產業園區舉辦首場免費入場的「月經狂歡節」。透過故事工作坊、Minecraft遊戲、稀奇古怪的月經周邊商品、電影播映、月經週期歌單派對、職人講座、藝術家聯展與和裝置藝術等多元角度，重新探索女性身體的意義。

Photo Credit:月經狂歡節籌備集資計畫團隊 望月女子谷慕慕將在2022年5月28日舉辦台灣第一場月經狂歡節，為此計畫了多樣且有趣的活動，希望透過集資籌備相關資金。

「月經狂歡節籌備集資計畫」已於11月30日 正式於挖貝集資平台啟動，目標籌募明年月經狂歡節的展覽與行銷資金，讓更多人認識月經，並以更自在的心態擁抱月經。集資回饋品包含狂歡節主題色月亮褲、月經大禮包、狂歡節期間的攤位寄售企業支持方案，以及正在籌劃發行的「生理用品發展史專書」，內容將紀錄台灣近年生理用品演進過程，希望邀請大家一起透過這場有趣又具意義的「月經狂歡節」紀錄過去、慶祝當下、擁抱未來。關於更多月經狂歡節籌備集資計畫，請參考：https://backme.tw/ref/thePB/

那些被忽略的經期大小事：女性生理期多獲得負面經驗、月經成為「不可直呼的名諱」

「你大姨媽來了喔？」、「我那個來」，從生理期第一天到來的那天開始，這些對話就不斷地出現在女性的日常裡，男生可能因為女生心情不好，而以「大姨媽」問候，甚至女生也因為不好意思在公共場合提到「月經」，而以「那個、小紅」代稱。

有鑒於對女性生理期的重視，望月女子谷慕慕團隊長期參與社群討論、舉辦「月月聚」月經教育活動，並從研究及觀察中發現，台灣女性在初經時期，普遍獲得負面經驗，而大多數台灣父母遇到女兒的生理期時，並無法給予正確且正面的教育。此外，許多女性因為經期時常伴隨著疼痛，除了生理上的負面感受，更帶來較負面的身體意識。在多重的「憂鬱」、「負面」觀感下，望月女子谷慕慕決定打破這個「陋習」，用一場月經狂歡節秀出「月經」多元的真面目！

Photo Credit:月經狂歡節籌備集資計畫團隊 望月女子谷慕慕定期舉辦月經活動「月月聚」，透過講座探討不同女性相關議題、分享知識，也讓大家重新看待生理期。

亞洲第一場「月經狂歡節」，帶你重新看待生理期！

5月28日世界月經日，代表著「女性一次經期平均長度是5天，每次週期平均是28天」，節日起源於2013年德國的非營利組織WASH聯盟，透過社群媒體提倡經期衛生觀念，並受到廣大迴響。往後每年的5月28日，全世界有越來越多的人透過集會、展覽、電影放映等方式慶祝月經日，引起大眾的重視並向全世界的女性致意。希望透過這天讓女性生理期間所遇到的衛生、教育、尊嚴等議題，更加被大眾所重視。

望月女子谷慕慕即將在2022年5月28日舉辦的「月經狂歡節」，將是亞洲第一個月經狂歡節，讓大家想到生理期，不再只有「怒怒」、「驚驚」和「憂憂」，還有「樂樂」和更多元的視角。

籌備集資計畫正式啟動：目標明年528國際月經日，與世界同歡

此次望月女子谷慕慕也隆重推出獨一無二的「生理用品發展史專書」，紀錄台灣在地、由下而上推動產業發展的歷程。除了常見的衛生棉和棉條，大家漸漸接觸到的月亮杯、吸血內褲，甚至即將推出的月經碟片，都在這五、六年內快速在台灣發展。透過一群人的努力分享、研發、教育推廣，提供更多元選擇的生理用品，讓女性在生理期時更舒適、更自在、也更自由。

Photo Credit:月經狂歡節籌備集資計畫團隊 望月女子谷慕慕將推出「台灣在地」的生理用品發展史專書。

無論是否有生理期經驗，「月經狂歡節」歡迎每一位對月經有好奇、陌生、或各種情緒的男女老少，期待透過這場狂歡節，讓大家重新看待月經，學習與這份「日常」共處、同歡。「月經狂歡節籌備集資計畫」即日起於挖貝集資平台開跑，第一階段成案標的80萬元，目標為解鎖150萬元的狂歡節活動全系列項目，集資期間民眾也可以贊助生理用品發展史專書給指定國中，讓學弟妹們認識月經、理解月經、擁抱月經。關於更多月經狂歡節籌備集資計畫，請參考：https://backme.tw/ref/thePB/

本文章內容由「月經狂歡節籌備集資計畫團隊」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。