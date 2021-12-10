台灣房價指數創歷史新高，內政部祭出打炒房5大措施，建商與房仲認為矯枉過正

台灣房價指數連續9年上揚，今（2021）年10月續創歷史新高。12月9日，內政部通過修法草案，祭出5大打炒房措施，包含：全面限制預售屋換約轉售、私法人購屋採許可制、嚴懲炒作者、預售屋解約需申報、建立檢舉獎金制度等。不過消息一出，社會意見分歧，有好有壞，而部分建商與房仲認為已矯枉過正。

台灣全國房市續創歷史新高，南台灣漲幅最強勁

根據《好時價》的大數據看房市指出，台灣房價指數（以房價、交易量推估的經濟模型）自2012年以來，從95.8不斷攀升至135.7。房價指數以今（2021）年10月而言，相較去（2020）年同期增加3.94%，房價走勢逐步上揚，續創歷史新高。

數據顯示，綜觀各縣市房市發展，無論都會區，或是縣市的房價指數與去年同期相比皆上漲。其中六都中，房價表現以台中漲幅最高，達到6.45%；台南僅次於後，有逾5%的表現。

北部縣市中，以基隆市房價最驚人達到8%，而宜蘭縣、新竹縣市的漲幅則分別逾7%及2%；中部縣市中，彰化縣的漲幅高達9%，南投縣的漲幅也逾8%，而苗栗縣的漲幅相對穩定，處於盤整格局。

南部縣市中，屏東縣房價漲幅近9%最強勢，嘉義縣市的漲幅逾4%；東部地區，花蓮縣近3年房價呈現上漲趨勢，本月較去年同期上漲，最強勢為10%，居全台之冠。整體而言，本月份各縣市呈現價格上漲態樣，南台灣漲幅較高，北台灣相較之下則為穩定。

房仲全聯會榮譽理事長李同榮表示，房價在資金充沛丶利率偏低，再加上製造業回流的環境下，由房市三寶（土地丶廠辦丶商辦）帶動攀高；而住宅市場有剛性需求支撐，民眾普遍以保值的心態購屋，使全台土地丶商用以及住宅市場，全面價量齊揚。

他進一步預期，今年全台房價平均上漲達10%以上，交易量也將上看35萬棟。不過，李同榮話鋒一轉強調，明（2022）年房市仍面對眾多挑戰，包含：全球央行顧慮通膨的升息，將導致資金回收；以及通貨膨脹，使營建成本大增，最後還有政策打炒房升級等挑戰。

他強調，這陣子政府不但有實價登錄2.0丶房地合一2.0，以及央行三度限貸等打炒房措施，政策面若加重打房力道，若力道過猛就會有硬著陸的危機出現，因此政府政策宜小心謹慎。

繼央行打炒房，內政部修法五重拳再出擊

12月9日，內政部表示，預售屋炒作及市場亂象不斷，將修正《平均地權條例》及《不動產經紀業管理條例》；內政部次長花敬群對此指出，修法方向已在跨部會房市健全小組中形成共識，預計下周報行政院，後續送立法院審查，防杜住宅淪為炒作工具，本次修法修正重點，如下：

限制換約轉售：預售屋或新建成屋買賣契約，買受人除配偶、直系或二親等內旁系血親外，不得讓與或轉售第三人，且銷售者不得同意或協助買賣契約讓與或轉售；違者將按戶棟處罰50萬至300萬元。 禁止炒作行為：嚴懲任何人有意圖影響交易價格、製造熱銷假象及壟斷轉售牟利等不動產炒作行為，違者將處罰100萬至500萬元；若造成民眾恐慌及市場交易不安等而損及公眾或他人情形者，並可處3年以下徒刑或併科罰金100萬至5,000萬元。 解約申報登錄：預售屋買賣契約若有解約情形，應於30日內辦理登錄申報，違者將按戶棟處罰3萬至15萬元，以避免虛假交易哄抬房價。 管制私法人購屋：增訂私法人取得住宅用房屋許可制，並限制取得後於5年內不得辦理移轉、讓與或預告登記。 建立檢舉獎金機制：建立不動產炒作銷售、買賣或成交資訊申報違規的檢舉及獎金制度，經查證屬實者可以實收罰鍰總金額一定比例作為檢舉獎金，並授權主管機關另訂辦法，以利執行。

針對本次修法草案房市業者則有不同意見。《住展》雜誌研發長何世昌告訴《自由時報》，要破解預售屋禁止換約的方式太多，禁止無法有政策效果，未來購屋民眾只能含淚退戶，建商爽賺違約金；他進一步強調，檢舉機制也無用，紅單買賣都抓不到違法跡象，更何況禁止換約，將使黑市交易更盛行罷了。

該報導亦引述瑞普萊坊市場研究部總監黃舒衛不同看法，預售屋低進場門檻特性，成目前最熱門房市炒作產品，透過限制換約、解約及時登錄、拉高炒作罰則，若以按修法方向進行，確實可以讓換約的投資買盤及假交易問題下降。

《工商時報》報導房產趨勢専家李同榮則認為，內政部對預售市場紅單亂象出重招，對於建商而言有好有壞。不好地方在於，土地投入成本怕影響銷售率。

好的則是，中南部預售短線紅單炒作已超過4丶5成，建商推案虛胖，市場遅早會崩盤。到時候，投資客斷頭只要損失15%，倒貨給建商，爛尾樓與連鎖倒閉現象非建商樂見，因此，讓房市降溫才能讓市場健康的榮景多走幾年。

針對近日業者發言指出，限制預售屋換約無助平抑房價，內政部特別說明，觀察近期預售屋銷售情形，發現建案多採分批限量銷售，惟因投資客利用揪團簽約後再行「換約轉售」的手法，形成建案搶購完銷假象。

內政部對此強調，該情況造成想買屋的消費者恐慌，進而促使建案售價不斷調漲，這次修法限制預售屋換約，將能遏止假性買賣炒作，使市場回歸理性交易。另內政部也提醒，民眾在購買預售屋前，更應考量預售屋交屋期長及其風險，審慎評估購買決策。

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核稿編輯：翁世航