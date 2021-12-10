P3實驗室案16816：匡列110人、暫停春節檢疫專案線上訂房平台

中央流行疫情指揮中心今（10）日公布國內新增16例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）境外移入確定病例；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增16例境外移入個案，為9例男性、7例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自阿拉伯聯合大公國（案16817）、美國（3例，案16818、案16822、案16828）、越南（4例，案16819、案16823-16825）、加納（案16820）、中國（案16821）、印尼（2例，案16826、案16827）、南非（案16829）、泰國（案16830）及菲律賓（2例，案16831、案16832）入境，入境日介於今（2021）年11月25日至12月8日。

陳時中表示，除了昨（9）日新增的案16816外，並沒有增加任何本土病例或者死亡個案。不過由於近幾日境外移入都有超過10例以上的情況，因而還是要提高警覺。

另外指揮中心指出，今日新增的境外移入個案中，有1例是從南非入境，是第1起在南非列為重點高風險國後，由南非入境而染疫的個案，也曾在南非去過醫院，因而會高度謹慎。

P3實驗室案16816：匡列110人，研判更可能在實驗室感染

關於昨日新增的本土Delta個案，亦即中研院實驗室研究人員（案16816），指揮中心今日也針對隔離採檢狀況、可能染疫途徑與發病時間進行說明。

指揮中心指出，昨天新增的中研院P3實驗室案16816的接觸者採檢情形，已經匡列110人，以進入集中檢疫所為原則。目前已採檢86人，結果均為陰性，尚有24例檢驗中。

Photo Credit: 指揮中心

陳時中指出，以這樣的情況來看，這波疫情往外擴大的可能性相對低，然而社區中足跡複雜，因而依然要提高警覺。而由於目前接觸者檢驗結果都是陰性，案16816研判在職場內感染的可能性更高，在社區內感染的可能性低。

另外相較於中研院辦公室，案16816更有可能在實驗室感染。不過究竟是因為遭老鼠咬傷，或者是因為接觸環境而染疫，還要進一步判讀。

至於發病時間，陳時中表示，案16816從11月26日開始輕微咳嗽，12月4日咳嗽症狀加劇，12月8日出現嗅、味覺異常，而這3個時間點都可能為發病時間，而哪一個才是正確的發病時間點，仍然有待專業研判。不過整體隔離防治，還是會將發病時間抓得比較早來應對。

案16816：羅一鈞說明動物傳染途徑的可能性、指揮中心提3點因應措施

另外醫療應變組副組長羅一鈞也針對COVID-19動物傳染人類的可能性進行說明。表示根據美國CDC的資料，丹麥、波蘭、荷蘭3國，都曾出現水貂感染COVID-19病毒，並傳染給人的情況。而也有研究指出，小型哺乳類如倉鼠、水貂都可能感染COVID-19，靈長類諸如恆河猴、狒狒也曾出現感染COVID-19的狀況。因此COVID-19一直都有動物傳染給人的可能性，不過並不是造成全球大流行的主因。

而對於P3實驗室人員確診事件，指揮中心除了進行疫調之外，也提出相關應變措施：

成立專家調查小組，針對中研院人員確診事件外部調查。 針對國內12間操作新冠病毒病原體的高防護實驗室，於1週內完成現場查核。 已派員赴事件現場之P3實驗室及相關公共區域進行環境採檢。

接種滿5個月，都可以施打莫德納第3劑

指揮中心表示，因應國內新增的本土確定病例，加上國外Omicron變異株與嚴峻疫情，原先希望1到3類來施打，現在則希望完整接種疫苗5個月的民眾，都可以來施打第3劑疫苗。追加劑的廠牌為莫德納，而劑量是基礎型劑量，為50微毫克。

指揮中心說明，目前各廠牌COVID-19疫苗接種後之免疫保護力會隨時間下降，加上COVID-19病毒變異株具免疫逃脫之特性，即使完整接種兩劑疫苗後，仍可能因免疫保護力不足導致突破性感染，建議符合接種間隔之民眾可接種追加劑，特別是醫護人員、防疫工作人員、第一線高感染風險工作人員、65歲以上長者、長照機構住民與工作者及容易感染與疾病嚴重風險者。

民眾除可透過各地方政府衛生局合約醫療院所預約接種，亦可多利用衛生福利部所屬醫院、國軍退除役官兵輔導委員會所屬醫院、及國防部所屬醫院於週一至週五增設之夜間門診。

Photo Cresit:指揮中心

因應疫情：暫停春節檢疫專案線上訂房平台、PCR檢測需3日曆日內

指揮中心指出，目前中央集中檢疫所共48所、5573間，而11月下旬因應Omicron疫情，有調整房間分配供重點高風險國家入境簡易使用，也擴大短期徵用3所。另外因應昨天新增的案16816，暫時停止春節檢疫專案線上訂房平台，並且預作調整備案以增加雙北可用房間。目前量能足夠。

另外，原先PCR採檢3日內的定義，是扣除假日的3工作天。不過因應疫情，指揮中心宣布，16日起要將工作天改成日曆天來計算。

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：楊士範