「隱形殺手」膀胱癌治療新突破，晚期患者有機會再度延長生命

諮詢：王賢祥（台中榮總泌尿科主治醫師）｜整理：癌症希望基金會

儘管早期膀胱癌治療效果不錯，五年存活率可達90％，然而晚期膀胱癌的治療藥物在過去一直沒有很好的突破，五年存活率不到10％。所幸隨著醫學的進步，晚期膀胱癌治療在新一代免疫及標靶藥物問世後，朝向精準個人化的醫療，病人可以有更好的預後及生活品質。

尿路上皮癌，顧名思義，就是從尿路長出來的癌症。台中榮總泌尿科主治醫師王賢祥表示，舉凡尿液經過之處，如腎盂、輸尿管、尿道、膀胱等都有可能發生尿路上皮癌，而其中又以發生在「膀胱」的比例最高。

王賢祥強調，95％膀胱癌屬於尿路上皮細胞癌，其餘5％則是鱗狀上皮或其他細胞型態的惡性腫瘤。根據國民健康署最新統計，台灣在2018年約有2200多名新診斷的膀胱癌，發生率以男性居多，約為女性的三倍。

膀胱癌發生年齡層以長者居多，根據國民健康署統計，罹患膀胱癌年齡中位數男性為70歲、女性74歲。王賢祥表示，年輕型膀胱癌病例相對少見，2018年台灣30歲以下新診斷膀胱癌患者只有七位。

他強調，膀胱癌最常見的症狀是血尿，尤其是無痛性的血尿，約有80-90％膀胱癌患者會有血尿問題，通常是間斷性血尿，部分病人會出現持續性出血。另外，有一小部分病人合併有頻尿、急尿及小便疼痛的現象。

不同於其他癌症，膀胱癌早期發現的比例相當高。國健署統計資料發現，有三分之二膀胱癌病人在零期及第一期即被診斷出來，早期接受治療，疾病可以得到很好的控制。如果晚期才發現，往往治療效果不佳，影響病患的生命。

雖然膀胱癌可以早期發現、接受治療，但有一個特性，就是復發率相當高。王賢祥指出，早期膀胱癌患者經尿道鏡刮除腫瘤後，如未再做進一步膀胱灌注藥物治療，五年內有高達四到五成復發率，即使有做膀胱灌注，也仍有兩到三成的復發率。

由於膀胱癌具有高復發特性，病患即使接受過完整治療，仍要密切追蹤，以確保沒有膀胱癌復發。膀胱癌病人在治療初期會比較辛苦，前兩年約每三至四個月要進行膀胱鏡檢查，看是否有復發，早期刮除，以免進展成第二期以上的腫瘤；之後則視患者疾病狀況，逐步延長追蹤時間。

王賢祥進一步指出，膀胱癌的分期是決定如何治療的重要依據，臨床醫師會依據癌細胞侵犯「膀胱壁」的程度及是否有淋巴和遠處轉移而決定治療方式。零期至一期患者除接受膀胱鏡刮除術外，術後再輔以膀胱內化學藥物或卡介苗灌注，以降低復發率。

對於膀胱癌二期及三期（侵犯到膀胱肌肉層以外）的治療，則會依據病人的腫瘤大小及侵犯範圍採取不同的治療策略；有些會先施以手術切除膀胱，再進行化學治療或放射治療；有些則會做前導性化學治療、待腫瘤縮小後，再施以手術切除膀胱。若病理標本中仍有殘留的癌細胞，則在術後加以輔助性化療，讓病人可以有更好的腫瘤控制。

一旦疾病發現時已經是轉移性的晚期癌症，單獨手術大多已經無法處理，往往只能以全身性的藥物治療來控制疾病。王賢祥醫師指出，過去轉移性膀胱癌只能使用化學藥物治療，藥物反應率雖可達50％，但藥效維持不久，五年存活率不到10％。臨床上，病人一旦被診斷為轉移性膀胱癌平均存活期不到18個月。

然而，隨著醫療的進步，近幾年轉移性膀胱癌治療藥物有很大的突破與進展，尤其「免疫療法」及「新一代標靶藥物FGFR抑制劑」問世後，病人有機會再度延長生命。免疫治療對部分患者有很好的控制率，副作用也少。一般來說，腫瘤反應率約三至四成，若是屬於有腫瘤反應的幸運患者，有機會得到長期腫瘤控制並延長存活期；再加上免疫治療副作用小，長期使用的耐受性遠優於化療，是晚期病人的一大福音。目前健保有條件給付免疫療法於部分晚期尿路上皮癌患者。

對於新一代標靶藥物，王賢祥表示，主要作用在FGFR3或FGFR2基因突變點，對帶有此基因突變的病人在化療或免疫治療失效後，仍可能有控制腫瘤的效果，有機會延長無疾病惡化存活期。但此類藥物並非人人適用，病患必須透過基因檢測、若帶有此基因變異者，使用此款藥物才有效。根據統計，患有復發性或難治性膀胱癌病人約有10％帶有FGFR基因突變。目前健保並未給付，需自費使用。

最後，他提醒民眾，膀胱癌是一個可以早期發現、治療的疾病，民眾透過定期健檢或是平常多注意身體變化，一旦看到有血尿一定要到醫院做進一步檢查，千萬不能拖延，若能早期發現、治療效果相當好。

本文經癌症希望基金會授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航