遠東SOGO突破疫情重圍成長力道強勁，遠傳科技顧問助攻上雲，APP成數位變革最佳引擎

看準近來國內疫情逐漸趨緩，一年一度的週年慶又熱鬧開打，百貨龍頭遠東SOGO去年與遠傳團隊合作，大規模地將系統搬遷上雲並開發新一代的App，大幅減少民眾持發票兌換禮品的排隊時間，創下超標業績113億元，較前年同期成長6%，今年也看好在購物體驗優化加上五倍券加持下，將持續有亮眼的表現。

發票綁定App兌獎省時省力，提袋率增加15%

以往百貨週年慶時，消費者持發票兌獎，是由人工計算符合哪些滿額贈、滿額抽、指定櫃位再折等促銷優惠，往往造成贈獎處大排長龍。新的贈獎功能上線後，發票綁定App直接兌獎，消費者持QR code「嗶」一下，兌換獎項立即顯示，百貨人員作業更迅速，消費者也大幅縮短75%以上的排隊時間，不僅讓消費者有更多時間享受逛街購物的樂趣，有效使得提袋率提升15%，也減少百貨人力需求。

Photo Credit:遠東SOGO

為確保遠東SOGO週年慶活動順利，遠傳專業雲端顧問團隊提前2個月進行壓力測試、系統調校與資料庫優化，並於週年慶期間專人進駐遠東SOGO戰情室，隨時進行系統監測、障礙排除，讓贈獎系統、POS系統、官網都能順暢運作，順利克服流量暴增的挑戰。

專業團隊助雲端部署，克服週年慶流量暴增挑戰

百貨週年慶檔期的流量是平時的10倍，而雲端解決方案具有系統佈署彈性靈敏、運算效能強大、資安防護週延等優勢，充分可因應這種短期而大量的需求。遠傳是全台第一家取得AWS代管服務供應商專業認證（Managed Service Partner, MSP）的電信業者，同時也提供CMS（Cloud Management Services）的專業雲端顧問及管理服務，在遠傳協助下，遠東SOGO大規模採用AWS雲端服務，成為後續導入各項數位科技的關鍵。

此外，過去每個分店的POS系統都是將銷售資料儲存於所在地伺服器，再分批上傳總公司，現在則改為即時上雲，更有利資料整合與營業數據收集，讓各分店方便相互支援、轉移庫存。以人潮洶湧的週年慶為例，就能即時掌握來店禮庫存數量，有效提升資源運用率。

導入電動車快充站，客戶體驗全方位提升

隨著電動車強勢崛起，各家百貨及量販業者也紛紛投入裝設充電樁，不僅減碳環保，也吸引電動車主前來消費。遠傳採用自家研發的雲端充電管理平台，為遠東SOGO台北店復興館及天母店在週年慶之前完成共8座直流快充站的架設，手機QR Code掃描隨掃隨充，並整合便利支付、遠傳7x24客服專線、監管及障礙報修等服務，週年慶期間更提供充電免額外付費，就是要讓電動車主很有感。

Photo Credit:遠傳

在撐過第二季的疫情影響後，近期實體店面的人潮開始回溫，為了迎戰週年慶，遠東SOGO利用疫情期間斥資2億進行忠孝店的改裝，有效帶動業績成長，也與集團夥伴遠傳攜手善用數位科技提供消費者更便利、順暢的購物體驗，在五倍券助攻下，可望再創業績高峰。

※關於遠傳企業服務

遠傳從自身數位轉型的實戰經驗出發，將內部IT資源服務化，以顧問模式協助企業客戶找到IT升級轉型最合適的切入點，並由遠傳專業雲端團隊提供量身訂製的公有/私有/混合雲服務，以及整合5G與「大人物（大數據、人工智慧、物聯網）」創新應用的產業解決方案，致力成為企業數位轉型的最佳夥伴。

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