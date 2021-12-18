肺癌治療進入「精準醫療」時代，可依據基因突變點量身訂做治療計畫

文：夏德椿醫師（中國醫藥大學附設醫院內科部副主任）｜整理：癌症希望基金會

近幾年隨著標靶藥物及次世代基因定序（NGS）的問世，肺癌的治療由個人化醫療時代，正式進入精準醫療時代，臨床醫師可依據腫瘤特性、大小以及生物標記，擬定最適切的治療計畫，病人可以有更好的預後。

肺癌已取代肝癌成為台灣「新國病」，中國醫藥大學附設醫院內科部副主任夏德椿表示，肺癌連續12年蟬聯國人癌症死亡率首位，每年將近萬人死於肺癌，依據最新癌症登記報告顯示，國人10大癌症中以肺癌發生率成長最多。

根據國健署統計，每年新診斷的肺癌超過1萬5000人，其中「肺腺癌」占70-80％，早期被確診病患僅約佔25-30％。夏德椿強調，肺癌初期症狀不明顯，等到病患出現明顯不舒服求診時，通常已經是中晚期，存活率大幅降低。

過去晚期肺癌病患常因病況發展迅速，預後通常不佳，近幾年，治療藥物及分子生物學的進步，臨床醫師可以更精確瞭解每位肺癌病患的致癌機轉，進而能在各種標靶治療、化學治療與免疫治療等藥物之間，為每位病患選擇適切且個人化的治療處方，大幅提升了肺癌的治療效果。

夏德椿表示，在基因檢測尚未盛行的年代，肺癌因為治療藥物的進步，治療策略從傳統一體適用轉向個人化醫療，治療從過去亂槍打鳥治療時代，進入正中紅心的標靶治療年代，臨床醫師可依據病人「生物標誌」及「腫瘤特性」，給予相對應治療藥物，病人除了可以有更好的療效外，對於正常細胞的傷害也相對較小。

事實上，標靶藥物就是一種「精準醫療」，病患在確診為肺癌後，需先經過基因檢測，事先找出是否擁有特定的癌細胞基因，才能針對特定的基因，對症下藥。他說，肺腺癌治療趨勢策略會先區分基因突變的類型，再依基因突變類型選擇標靶藥物。

近幾年隨著「次世代基因定序」的問世，肺癌的治療朝向個人化的精準治療趨勢。精準醫療聚焦於病患基因是否有突變，依據基因的突變點量身訂做治療計畫，延長病人的生命。

國內肺腺癌較常見的基因突變是EGFR、KRAS、ALK等，其中又以「EGFR」基因突變最常見，肺腺癌病患約有55-60％帶有此基因。夏德椿表示，EGFR突變點最常發生在exon第18、19、20、21，其中又以exon19或21居多，約佔85-90％。

他強調，EGFR突變點在exon19或21的病患，比起exon 20突變的病患來得幸運，因為目前第一到三代的標靶藥物都可以讓病患得到最佳的治療。國內針對EGFR基因突變標靶藥物有第一代的小分子標靶藥物Iressa（艾瑞莎）、Tarceva（得舒緩），以及第二代Giotrif（妥復克）、第三代的Tagrisso（泰格莎）。

過去「exon 20」突變沒有相對應的治療藥物，如今隨著醫學的進步，新一代標靶藥物的問世，為exon 20特定基因變異患者，帶來一線生機。今（2021）年美國FDA核淮兩款EGFR exon 20突變標靶藥物，其中有一款藥物也已在國內核准上市。

夏德椿認為，次世代基因定序對晚期肺癌病患相當重要，透過基因檢測可為病患找到更多更有效的治療藥物。肺腺癌若帶有EGFR、ALK、ROS1、BRAF、HER2、RET、MET、KRAS、NTRK等基因突變，已經有很好的標靶藥物可治療，不僅療效極佳，副作用也較少。

最後，他提醒民眾，若有肺癌家族史及抽菸高危險族群，應定期做健康檢查，以早期診斷並及早治療。若是發現疾病時屬於晚期，也不需太絕望，配合醫師積極接受必要的基因檢測，尋找最適合的標靶藥物，必能發揮最佳療效，重拾原有生活品質。

本文經癌症希望基金會授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航