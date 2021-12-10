期盼光明：瑞典人的「聖露西亞節」

文：梁展章

瑞典的12月是漫漫長夜。那時候，人們都盼望光明來臨。因此，每年的12月13日，瑞典人都會慶祝「光明節」，他們稱那天為Luciadagen（聖露西亞節）。

那天，不論在學校或電視上，都可以看見扮演著聖露西亞的女士或女孩。她們穿白長袍，腰繫紅絲帶，頭上戴著由越橘葉編織的環冠，上面還頂著蠟燭。慶祝隊伍稱為luciatåget，帶頭的就是「聖露西亞」，後面跟著由年輕男士或男孩擔當的「星童」（stjärngossar），他們戴著錐形的長帽，手持一枝星星棒，象徵著耶穌出生時向耶穌送上禮物的智者；有時隊伍裡還有薑餅人和聖誕小矮人（tomte）。進入禮堂後，隊伍首先唱出歌曲《Sankta Lucia》，描述聖露西亞如何克服黑暗。然後，隊伍變成合唱團，接連詠唱傳統瑞典歌曲、聖誕歌、基督教聖詩、流行曲等，視乎當天的活動性質而定。瑞典人在聖露西亞節也有特定的應節食物，他們那天會吃lussekatter（藏紅花製的甜麵包）、pepparkakor（薑餅曲奇）和喝glögg（加了杏仁碎、提子乾的熱紅酒）。

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誰是「聖露西亞」？

現代的聖露西亞節慶祝方式混合了不同的文化元素。首先，它關乎基督教的信仰。它選取了一位天主教聖女──聖露西亞作為節日主角。聖露西亞來自意大利西西里敘拉古，是一名基督徒，卻被迫與異教徒結婚，她拒絕並把所有嫁妝分送給窮人。她的未婚夫盛怒之下，向統治者告發她基督徒的身分。士兵曾嘗試逮捕和燒死她，但在神的保護下，皆不得其法。可是，她最終在公元304年的12月13日，遭士兵折磨後再用劍殺死。聖露西亞的故事大約於公元1000年，瑞典開始信奉基督教時傳入瑞典。不過，初時還未出現紀念聖露西亞的節日。

第二，露西亞與「光明」的聯繫，也和瑞典的異教歷史有關。當瑞典仍在使用舊儒略曆時，冬至是在每年的12月12或13日，那天北半球會經歷最漫長的黑夜。那時候的瑞典仍是農業社會，人們依賴著農作物的收穫生存，無法抵抗人類無法控制的氣候變更。因此，他們深信要跟所有神明「打好關係」，才能保障他們生活無憂。這「每年最長一夜」也被妖魔化，成為廣為流傳的恐怖傳說，他們認為這一晚邪靈當道，十分可怕，人們必須小心，以免被邪靈攻擊。於是，瑞典人那晚都不會入眠，反而聚在一起通宵吃喝，以互相守衛。「光明」是象徵著希望的重要標誌，也是能夠對抗邪靈的力量。「露西亞」這個名字有著雙重意義，反映著瑞典民族在這「每年最長一夜」那種希望與恐懼交織的感受。「露西亞」Lucia 字源來自拉丁文lux，意即光明；另一邊廂又與黑暗魔王的名字Lucifer 相似。可見聖露西亞節節慶既包含基督教文化，又融合了瑞典的傳統異教觀念，是兩者混合而成的產物。

第三，以唱歌隊伍作為聖露西亞節慶的傳統，很可能源自以前的大學生。當時，12月13日正是學期結束的日子，學生們紛紛返家。在回家的途上，這些穿著白色長袍的學生一邊唱歌，一邊逐家逐戶拍門，希望獲取食物和金錢資助他們的學業。這大群人穿著白袍唱歌的傳統在各個大學城流傳，就成為了聖露西亞節慶典的一部分。

第四，聖露西亞節的節日「主題曲」Sankta Lucia，也是文化融和的例子。這首歌原本是一首意大利的船歌，描述一位思鄉情切的拿玻里船夫，以歌聲唱出他家鄉的美麗景色。此曲在大約1850年傳入瑞典；約1920年代，有人為此曲填上以聖露西亞為主題的瑞典語歌詞，自此它成為聖露西亞節最廣為傳唱的歌曲。

曾經的「選美會」

最後，現代聖露西亞節節慶中選出女孩或女士扮演聖露西亞這個安排，乃源自德國的一種文化傳統，並在19世紀中期開始在瑞典流行。最早於1850年代起，瑞典一些較富裕的家庭開始在聖誕日將小女兒們打扮成天使或「小耶穌」。當天，人們會唱歌、點蠟燭、吃蛋糕和喝咖啡慶祝。不過，竟然是多虧一份報紙《斯德哥爾摩日報》，使挑選「露西亞新娘」成為熱潮。

1927年，該報舉辦了第一屆「露西亞新娘」選舉，讓讀者選出心目中扮演露西亞的最佳人選。最初，它就如一般選美活動，人們都傾向投票給最美麗的金髮女孩成為露西亞新娘。選舉辦得非常成功，廣受歡迎，其他城市紛紛仿效，選出年輕女子成為代表自己城市的露西亞新娘。選舉在1940至50年代風行全國，不過自1960和70年代起，女性主義在瑞典抬頭，人們開始反思露西亞新娘應否以「美」為準則。此後，「金髮的漂亮女孩」不再是露西亞新娘的主流形象。時至今日，瑞典社會的共識是露西亞女孩應該是慈善活動的代表，而且有一副好歌喉。

香港的瑞典教會已經舉辦了聖露西亞節慶典超過十年，是將臨期活動的一部分。其實當代的聖露西亞節慶典不一定要以宗教形式舉辦，但香港瑞典教會選擇以此文化傳統來強調基督教教義。比如說，他們把聖露西亞描述成基督徒的虔誠榜樣和希望的象徵。香港的慶典中，參加者首先唱聖詩和燃點將臨期蠟燭，之後慶祝隊伍才出場。

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思鄉的聚會

對於居住在海外的瑞典人來說，聖露西亞節就不只是宗教節日那麼簡單。由於它是瑞典獨有的文化傳統，瑞典人想到它就想起了家，而且它也讓長居海外的瑞典人有機會聚首一堂，在異地體驗自家文化。除香港外，瑞典教會也在英國、意大利、中國內地、新加坡、泰國等地舉辦聖露西亞節慶典，許多瑞典人和當地人都樂在其中。聖露西亞節慶已經逐漸演變為全球公民都可參與的節慶。

由於疫情及場地原因，香港瑞典教會不一定舉辦聖露西亞節慶，有興趣的讀者可以參考他們的網站（https://www.svenskakyrkan.se/hongkong/hongkong或https://www.facebook.com/Svenska-Kyrkan-Hong-Kong-416693851860248/）查詢。另外，香港瑞典商會屬下的「青年專業聯盟」今年會在12月舉辦聖誕派對，當中亦有聖露西亞節的相關元素，詳情可瀏覽網站 http://www.swedcham.com.hk/。

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鳴謝：感謝香港瑞典教會的高級牧師Anders Johansson 提供關於聖露西亞節的資料，以及2015年香港瑞典教會聖露西亞節慶典主辦單位和參加者的熱情招待，並允許我拍攝活動相片。

資料來源：

譚少薇（2017），鄧偉文編。 《我們在慶祝甚麼？香港的多元文化節慶》。香港：麥穗出版有限公司。

責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin

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