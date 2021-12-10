2021/12/10,
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紐西蘭提禁菸法案：逐年調高法定吸菸年齡，期盼打造「無菸世代」

紐西蘭提禁菸法案：逐年調高法定吸菸年齡，期盼打造「無菸世代」
香菸｜Photo Credit:iStock

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紐西蘭衛生部副部長維羅爾表示：「如果什麼都不做，可能幾十年後才能看見毛利人的吸菸率降至5%以下。」她更指出，要在2025年之前根除吸菸率是可以做到的事，也表示，能不能讓毛利人禁菸，是整個計畫的重點。

在4月提出 之後，紐西蘭昨（9）日宣布，最快2023年開始，會逐年調升法定吸菸年齡。法案將於2022年送交國會，最快2023年開始實行。換算下來，屆時，2009年後出生的所有國民將終身都不能買菸。

紐西蘭政府提法案：逐年調高法定吸菸年齡，期望打造「無菸世代」

（中央社）紐西蘭9日宣布逐年提高合法買菸草製品的年齡，除意味現今的青少年將永遠無法合法買菸，也等同推出一個實質禁菸的立法。

《路透社》報導，2023年14歲（含）以下者將永遠無法在擁有500萬人口的紐西蘭合法購買香菸，根據今天揭露的部分提案，政府也將限制菸草零售商數量，所有菸品中的尼古丁含量也將減少。這些是「2025年無菸行動計畫」（Smokefree 2025 Action Plan）的一環。

另據《法新社》報導，紐西蘭目前把對18歲以下的人販售香菸視為非法。紐西蘭衛生部副部長維羅爾（Ayesha Verrall）表示，2027年開始，這項年齡禁令將逐年增加1歲，以讓癮君子沒菸可抽。

她說：「我們想確保人們永遠不要開始抽菸…隨著年齡增長，他們和未來世代都永遠無法合法買菸，因為真相是根本沒有一個可以安全開始抽菸的年齡。」

維羅爾說，這些措施讓紐西蘭在限制菸草方面執全球牛耳，往年曾採取的行動包含1990年禁止菸草公司贊助體育運動，2004年酒吧禁止吸菸。

她說：「這對我們人民的健康是具有歷史意義的一天。」

她說，毛利人及太平洋島民的健康尤其受到嚴重影響，該族群吸菸率是其他人口吸菸率13.5%的兩倍左右。

《衛報》報導，目前紐西蘭吸菸率日漸降低，2018年更從原先的18%降至11.6%。不過毛利人以及太平洋島民的吸菸率依舊居高不下，毛利人的吸菸率就有29%，而太平洋島民則有18%。

維羅爾表示：「如果什麼都不做，可能幾十年後才能看見毛利人的吸菸率降至5%以下。」她更指出，要在2025年之前根除吸菸率是可以做到的事，也表示，能不能讓毛利人禁菸，是整個計畫的重點。

紐西蘭政府以在2025年前將吸菸率降至5%為目標，且估計若達到目標，醫療衛生系統未來開支將省下紐西蘭幣55億元（新台幣1039億元）。

潛藏隱憂：出現煙草黑市

《衛報》報導，公衛專家大力支持紐西蘭的禁菸政策。紐西蘭奧克蘭大學（University of Auckland）成癮研究中心（Centre for Addiction Research）沃克主任（Natalie Walker）表示，紐西蘭再次領先世界，而2025年無菸行動計畫「改變了遊戲規則」。

不過，對於紐西蘭政府的新提案，煙草公司以及反對黨提出質疑，表示這樣的漸進禁菸，可能會出現「煙草黑市」。

《路透社》指出，多家煙草公司以及零售商指出漸進禁菸的問題。其中帝國菸草公司（IMB.L）表示，紐西蘭政府禁菸，可能正合非法交易商的意，有利於黑市崛起。

《衛報》報導，法案中其實也提出這個風險，指出「有證據顯示，近年來走私到紐西蘭的煙草大幅增加，更有組織完善的犯罪集團參與這種大規模走私。」

除此之外便利商店的利益團體「乳製品與企業主集團」（Dairy and Business Owners Group）則表示，雖然支持紐西蘭禁菸，然而措施可能會打擊到零售商。

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責任編輯：曾凡芸
核稿編輯：楊士範


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