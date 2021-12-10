墨西哥1卡車滿載移民翻覆釀53死，今年已有650人在穿越美墨邊境時喪生

（中央社）一輛聯結車今天在墨西哥南部奇亞帕斯州（Chiapas）撞到人行陸橋後翻覆，至少53名藏身車內的移民喪生、50多人受傷。

法新社報導，墨國奇亞帕斯州與瓜地馬拉交界，是北漂移民赴美的主要轉運站。

奇亞帕斯州的民防首長賈西亞（Luis Manuel Garcia）告訴媒體，當時車上塞有移民107人，據倖存者陳述，他們大多來自瓜地馬拉。

事發地點在一條連結奇亞帕寇索市（Chiapa de Corzo）與州府杜克拉古蒂瑞茲（Tuxtla Gutierrez）的高速公路，目擊者表示當時卡車超速行駛，然後在繞過一個急轉彎時翻車，隨後撞上一旁的人行陸橋和附近的建物。

官員表示事故看似聯結車司機在加速行駛中失控，也不排除車輛發生故障。司機在事發後逃逸。

當地電視媒體畫面顯示，多輛救護車、消防車和救難人員聚集在撞毀的卡車周圍，一些受到驚嚇、不知所措的移民在一旁等待救治。罹難者的遺體則以白布或毯子包裹。

墨西哥移民當局表示，會讓倖存者以人道理由暫時留置墨國，並提供食物和安置場所。

瓜地馬拉總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）在推特（Twitter）表示，將提供出事鄉親諮詢協助，包括幫助他們返鄉。

根據《衛報》報導，發生嚴重事故的移民被允許暫時留在墨西哥，是因為他們是犯罪事件的證人和受害者。 最先抵達現場的救難人員指出，有更多車上的移民在卡車翻覆後直接逃跑，因為他們怕會被墨西哥移民局拘留。一名護理人員表示，有一些流血、瘀青的移民，一拐一拐地逃到附近的街區。

墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）在推特上致哀，稱此一事件「令人非常哀傷」。

綜合法新社與華盛頓郵報，將未經申請的移民藏在卡車內，從瓜地馬拉沿著邊界送進墨西哥，是人蛇集團常見手法，移民抵達墨西哥後，再朝美國邊界前進。這些聯結車每天途經墨西哥將貨物運往美國，人蛇通常收取移民每人1萬美元費用。

也有移民選擇加入所謂篷車隊長途跋涉，當中不乏只靠徒步，沿路會遭遇墨國常見的極端氣候及毒梟等犯罪組織威脅。

華爾街日報指出，2020年因COVID-19疫情導致移民潮短暫停止後，今年在墨西哥被捕的移民人數又急劇增加。截至10月，墨西哥當局已逮捕近19萬3000名來自中美洲的移民，2020全年僅7萬6000人。

今年已有650移民在穿越美墨邊境喪生，移民組織呼籲國家採取更多行動

《衛報》則報導，這台聯結車本來是用來載運容易腐爛的貨物，在這次事故中，載貨的空間因重擊而開啟，目前還不清楚駕駛究竟是否生還。

曾和生還者對話的人指出，這些移民日前被告知在墨西哥靠近瓜地馬拉的邊境上車，支付2500-3500美元之後，到墨西哥的普埃布拉（Puebla）和其他人蛇集團簽下合約，最終被帶往美國邊境。

儘管墨西哥在近幾個月努力阻止移民偷渡到美國邊境，但成效始終有限。10月，墨西哥北部塔毛利帕斯（Tamaulipas）當局發現652名以中美洲為主的移民，擠在開往邊境的6輛卡車中，這是近期最大的事件之一。

除此之外，《紐約時報》指出，美國邊境附近在1月發現一輛燒焦的卡車，上頭載了19人的屍體，其中大多數是移民，後來有12名警察因涉嫌該案被捕。

國際移民組織（International Organization for Migration）的數據顯示，從2014年至今，至少有3575人在美墨邊境死亡，光是今（2021）年就有650人在穿越邊境的時候喪生，是統計以來人數最多的一年。

對此，國際移民組織該地的區域主任索羅門（Michele Klein Solomon）表示，該地區不斷上升的移民死亡人數非常令人震驚，「拯救生命是最重要的事情，國家和其他行動者必須緊急採取更多行動，來解決不斷增加的移民死亡人數。」

索羅門強調，那些在尋找失蹤移民的真相的家屬需要一個答案，而立法者應確保所有人移民的安全以及尊嚴。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範