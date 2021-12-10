墨西哥1卡車滿載移民翻覆釀53死，今年已有650人在穿越美墨邊境時喪生
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一輛滿載移民的聯結車在墨西哥南部奇亞帕斯州撞到人行陸橋後翻覆，至少53名藏身車內的移民喪生、50多人受傷。有更多車上的移民在卡車翻覆後直接逃跑，因為他們怕會被墨西哥移民局拘留。
（中央社）一輛聯結車今天在墨西哥南部奇亞帕斯州（Chiapas）撞到人行陸橋後翻覆，至少53名藏身車內的移民喪生、50多人受傷。
法新社報導，墨國奇亞帕斯州與瓜地馬拉交界，是北漂移民赴美的主要轉運站。
奇亞帕斯州的民防首長賈西亞（Luis Manuel Garcia）告訴媒體，當時車上塞有移民107人，據倖存者陳述，他們大多來自瓜地馬拉。
事發地點在一條連結奇亞帕寇索市（Chiapa de Corzo）與州府杜克拉古蒂瑞茲（Tuxtla Gutierrez）的高速公路，目擊者表示當時卡車超速行駛，然後在繞過一個急轉彎時翻車，隨後撞上一旁的人行陸橋和附近的建物。
官員表示事故看似聯結車司機在加速行駛中失控，也不排除車輛發生故障。司機在事發後逃逸。
當地電視媒體畫面顯示，多輛救護車、消防車和救難人員聚集在撞毀的卡車周圍，一些受到驚嚇、不知所措的移民在一旁等待救治。罹難者的遺體則以白布或毯子包裹。
墨西哥移民當局表示，會讓倖存者以人道理由暫時留置墨國，並提供食物和安置場所。
瓜地馬拉總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）在推特（Twitter）表示，將提供出事鄉親諮詢協助，包括幫助他們返鄉。
根據《衛報》報導，發生嚴重事故的移民被允許暫時留在墨西哥，是因為他們是犯罪事件的證人和受害者。
最先抵達現場的救難人員指出，有更多車上的移民在卡車翻覆後直接逃跑，因為他們怕會被墨西哥移民局拘留。一名護理人員表示，有一些流血、瘀青的移民，一拐一拐地逃到附近的街區。
墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）在推特上致哀，稱此一事件「令人非常哀傷」。
綜合法新社與華盛頓郵報，將未經申請的移民藏在卡車內，從瓜地馬拉沿著邊界送進墨西哥，是人蛇集團常見手法，移民抵達墨西哥後，再朝美國邊界前進。這些聯結車每天途經墨西哥將貨物運往美國，人蛇通常收取移民每人1萬美元費用。
也有移民選擇加入所謂篷車隊長途跋涉，當中不乏只靠徒步，沿路會遭遇墨國常見的極端氣候及毒梟等犯罪組織威脅。
華爾街日報指出，2020年因COVID-19疫情導致移民潮短暫停止後，今年在墨西哥被捕的移民人數又急劇增加。截至10月，墨西哥當局已逮捕近19萬3000名來自中美洲的移民，2020全年僅7萬6000人。
今年已有650移民在穿越美墨邊境喪生，移民組織呼籲國家採取更多行動
《衛報》則報導，這台聯結車本來是用來載運容易腐爛的貨物，在這次事故中，載貨的空間因重擊而開啟，目前還不清楚駕駛究竟是否生還。
曾和生還者對話的人指出，這些移民日前被告知在墨西哥靠近瓜地馬拉的邊境上車，支付2500-3500美元之後，到墨西哥的普埃布拉（Puebla）和其他人蛇集團簽下合約，最終被帶往美國邊境。
儘管墨西哥在近幾個月努力阻止移民偷渡到美國邊境，但成效始終有限。10月，墨西哥北部塔毛利帕斯（Tamaulipas）當局發現652名以中美洲為主的移民，擠在開往邊境的6輛卡車中，這是近期最大的事件之一。
除此之外，《紐約時報》指出，美國邊境附近在1月發現一輛燒焦的卡車，上頭載了19人的屍體，其中大多數是移民，後來有12名警察因涉嫌該案被捕。
國際移民組織（International Organization for Migration）的數據顯示，從2014年至今，至少有3575人在美墨邊境死亡，光是今（2021）年就有650人在穿越邊境的時候喪生，是統計以來人數最多的一年。
對此，國際移民組織該地的區域主任索羅門（Michele Klein Solomon）表示，該地區不斷上升的移民死亡人數非常令人震驚，「拯救生命是最重要的事情，國家和其他行動者必須緊急採取更多行動，來解決不斷增加的移民死亡人數。」
索羅門強調，那些在尋找失蹤移民的真相的家屬需要一個答案，而立法者應確保所有人移民的安全以及尊嚴。
延伸閱讀：
新聞來源：
- 墨西哥1滿載移民卡車撞橋翻覆 至少53死（中央社）
- Dozens killed after truck packed with migrants crashes in Mexico（衛報）
- Mexico Migrant Truck Crash Leaves 53 Dead（紐約時報）
- Over 5,000 migrant deaths recorded in Central, North America, the Caribbean since 2014 as number of lives lost continues to grow in 2021（國際移民組織）
責任編輯：李芯
核稿編輯：楊士範