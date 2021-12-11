桃園市議員：推動「非核家園」綠電卻趕不及，下場就是桃園的火力機組燒好燒滿

文：牛煦庭（桃園市議員）

四大公投，反對方氣勢最盛、力道最強的題目是重啟核四，誠然，反核運動在台灣經營已久，許多公民團體提出非核號召也深入人心；但是，2018年「以核養綠」公投通過，形同打臉號稱是「全民共識」的非核家園路線，中間的轉變為何？其關鍵在於，非核家園的代價，已經逐漸浮現。

核能之所以重新回到社會大眾的視角，從國際事務的角度觀之，其來有自。

國際上的「減碳」，並不只是「減少煤炭」

近期閉幕的COP26再三確認且強化的大目標就是「減碳」，根據綠色和平組織針對COP26的報導：新的《格拉斯哥氣候公約》（Glasgow Climate Pact）承認需要在這十年內大幅減少碳排，並首次將「逐步減少化石燃料」寫入最終文本；甚至包含美國在內的20多個國家和金融機構更同意，在2022年底前停止向全球未減少使用化石燃料的能源部門提供新的公共投資，並且將公共投資優先用於全面支持潔淨能源轉型，此舉無疑是為化石燃料業者敲響喪鐘。

再者，國際能源總署（IEA）的能源配比趨勢，則呈現「核能保持不變，綠能用力發展，壓制火力發電」的推估，就是考量到減碳是國際趨勢，各國政策勢必跟隨著調整的結果。這不僅再次證明減碳是真正的國際趨勢，更昭示「以綠減碳」比起「非核家園」更是合理的能源轉型路徑。

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必須被特別釐清的事實是，國際上的「減碳」並不能單純地解釋為「減少煤炭」：即便是屢次被民進黨政府誤導成「乾淨」的燃氣電廠，依然是「化石燃料」陣營的一份子、依然是火力發電、依然會製造空氣污染。

當火力機組全開的時候，桃園鄉親將成空污受災戶

以桃園最大，也是三接工程息息相關的大潭電廠為例，大潭電廠七部機組，目前氮氧化物季排放量是933公噸，是全桃園最大固定污染源，佔比高達32%，如果擴建8、9號機，更有可能增加至超過4成；同時，大潭電廠也是桃園粒狀污染物排放榜榜首，每年達30公噸，甚至超過桃園煉油廠。

而在府院黨的強力動員下，伴隨三接完工後的電廠擴建，大潭電廠將不只是世界最大，還會越來越大。

桃園的火力發電，可不只有大潭一廠，民營的龜山國光電廠、蘆竹長生電廠同樣是氮氧化物、粒狀污染物的排放大戶；華亞汽電共生、大園汽電共生的火力和空污排放則幾乎等同燃煤發電機組，這幾家發電廠，長年都是桃園固定污染源的前十名。更不用說位在桃園新竹交界的新桃電廠、桃園新北交界的林口電廠，也都是火力機組，桃園鄉親當然同樣是空污受災戶。

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這些機組若是火力全開，加總發電量能佔全國近20%。在這種情況下，桃園鄉親還願意接受「三接換深澳、大潭再擴建」的政治安排嗎？

火力發電機組產生的粒狀污染物就是PM2.5；而氮氧化物則是酸雨的前導物質，當火力機組紛紛往桃園集中，大潭電廠再擴建，鄉親所面臨的不只是觀音區空污問題，桃園的酸雨問題現在就是全國最嚴重，在大量依賴火力的能源政策引導下，還能多少改善的空間呢？

這些，都是核四不重啟，民進黨政府不願意和桃園人誠實交待的代價。蔡政府的綠能政策執行率的數據目前僅有四分之一，早已顯示「以綠代核」不務實，而自絕有效能源政策的後果就是更多火力、更多空污。

兩相權衡，筆者寧願核四重啟一案通過，讓這個電廠在重新調查、並排除相關問題之後，重新回到運轉的軌道上，不只平衡發展再生能源所需負擔的高額成本，更能降低碳排與空污排放的壓力。如此，才能更進一步落實「以核養綠、以綠減碳」的正確能源轉型路線。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航