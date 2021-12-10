前路透社記者家中遭槍殺，菲律賓媒體工作者人身安全堪憂

《路透社》特約記者傑斯．馬拉巴南（Jess Malabanan）12月8日在自家店裡被兩名身分不明襲擊者槍殺，抵達醫院時已死亡，享年58歲。警方表示，兩名殺手犯案後隨即騎車逃離現場，警方也成立調查小組積極追查槍手身分。

這起兇殺案是發生在菲律賓潘帕嘉省（Pampanga），馬拉巴南是《馬尼拉標準報》地方記者，同時也是《路透社》特約記者。2018年，他協助路透社撰寫一則涉及菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）「掃毒戰爭」的相關報導，榮獲新聞界最高榮譽的普立茲獎。根據《拉普勒》報導，馬拉巴南妻子表示事發當日他們正在小商店裡看電視，聽到槍聲但不見槍手，但子彈已經擊中丈夫頭部，當場死亡。

《路透社》報導指出，菲律賓總統發言人卡洛·諾格拉萊斯（Karlo Nograles）說明馬拉巴南之死是一起「悲慘的謀殺」，並呼籲目擊者出面作證。總統媒體安全特別工作組（The Presidential Task Force on Media Security, PTFoMS）也正全面調查，以確認背後的殺害動機是否與受害者的記者身分有關，執行主任表明，「我們會追查到底，不惜一切將犯案者繩之以法。」

《路透社》的發言人表示，馬拉巴南是一名才華橫溢且堅韌不拔的記者，「得知他的死訊令我們深感悲痛。」剛獲得諾貝爾和平獎的菲律賓媒體人瑪麗亞．雷薩（Maria Ressa）在得獎後的訪問中提及前同事馬拉巴南，也說：「此刻在菲律賓，就算有法律，你也需要承擔最大的風險講述最困難的故事。」而她本人在菲律賓也正面臨七項起訴。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 諾貝爾和平獎得主瑪麗亞·雷薩（Maria Ressa）在訪談中提及馬拉巴南被殺事件。

杜特蒂上任後媒體自由惡化

保護記者委員會（Committee to Protect Journalists, CPJ）今年發佈的《2021全球懸案指數（The Global Impunity Index 2021）》中，菲律賓排行世界第七。PTFoMS宣稱，菲律賓在過去35年內至少有187名記者遇害。人權組織也表示，媒體遭恐嚇及暴力威脅的情況在2016年杜特蒂上任後惡化，杜特蒂在任期間已有21名媒體工作者遇害。

菲律賓當地的媒體協會、社運份子及政界人士嚴厲譴責馬拉巴南的殺害，菲律賓拳王巴喬（Bobby Pacquiao）在一份聲明中說，「這起冷血的謀殺案，再度證實我國普遍存在著犯罪不必受罰的現象。」並敦促警方盡快找出兇手。

馬拉巴南之死是繼記者奧蘭多．迪諾（Orlando Dinoy）之後發生的悲劇。迪諾於今年10月在家中遇害，因身體多處被槍擊中身亡。今年7月，菲律賓電台記者兼政治節目主持人雷伊．科爾特斯（Rey Cortes）在主持完節目後遭到機車騎士槍殺。PTFoMS針對迪諾事件表示槍殺與媒體身分無關，對科爾特斯的死亡則沒有給予正面回覆。

PTFoMS臉書上發表文告說民，「請記得我們提供七天24小時全天候服務，若您覺得生命受到威脅我們會盡全力給予協助。」PTFoMS於2016年由杜特蒂成立，主張「保護我國媒體工作者生命、自由與安全來維護新聞自由」。

《太陽星報》的評論表示，社會上出現譴責的言論是好事，表明社會依然關心媒體殺戮情況，但譴責對實際改善力量有限。評論也說到，應將真兇繩之以法立為終極目標，因為若殺手依然逍遙法外，可能造成媒體記者的寒蟬效應。

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責任編輯：駱芷萱

核稿編輯：杜晉軒

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