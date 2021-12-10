中國政府債務飆升、稅收短少，多地公務員降薪3-4成、網路公司大裁員

近日中國經濟趨緩明顯，其國內飽受通貨膨脹、房地產市況不佳以及中小企業破產危機等問題影響，導致中國政府債務飆升，稅收短少嚴峻；近日中國社群媒體上，不斷有公務員抱怨，有關部門在未明確告知的情況下，即減薪達3成，各地亦陸續爆出刪除補貼及福利等情事，引起各界關注。外媒直指當前如何實現經濟軟著陸，成為中國領導人最大的挑戰。

中國公務員減薪、刪福利，網路公司裁員

今年度中國國家公務員考試需要招募3.12萬人，卻吸引達180萬人報相較於去（2020）年激增44.5萬人，「萬中選一」競爭相當激烈，根據中國媒體《央廣網》報導指出，以重慶市為例子，最競爭的崗位必須與410人中選出1人。

不過，原本應被視為「鐵飯碗」的公務員，卻傳出遭到減薪的消息。《自由亞洲電台》（RFA）引述中國社群媒體上的一則貼文表示，江浙滬等一線城市的公務員已經全面降薪，幅度達到15%至25%不等。

該文章由浙江省省會杭州市一名女性公務員貼出。他聲稱，當局在未說明具體原因的情況下直接減薪25%，使明年所得將減少5萬人民幣（新台幣22萬元），嚴重影響其生活起居，為許多家境小康的工作人員帶來沉重壓力。

除了該名浙江省傳出降薪水外，蘇南省會也有風聲指出，有關部門停發各項補貼，年終獎金也將縮減30%至40%，降薪人民幣3至6萬元，蘇州公務員普降人民幣6萬；浙江也停發或緩發補貼，甚至有一部門的獎金都退回，此外公積金也要削減、打折後全額繳納。

中國媒體百度公眾號《大江看潮》表示，今年年終中國在經濟上的好消息似乎不多了，此波降薪潮非常兇猛，讓人寒意頓生。他說，本次的減薪並不局限於公務員，許多網路公司也面臨如此窘境。

他對此分析，2020年底，中國政府債務較上年增加人民幣8.6兆元，負債率為45.8%，較上年增加7.5%。公務員的薪酬來自稅收，由於債務劇增，薪資、獎勵等自然受到影響，他說：「當經濟下行的時候稅收萎縮，所以公務員降薪也是早已預見的」。

網路公司則以字節跳動、快手、愛奇藝等大廠為代表，其中裁員的快手國際業務，高達30%；愛奇藝裁撤幅度更猛，據稱比例為公司全員的20至40%。若以是2020年員工總數7721名員工來估算，這次裁員可能多達1500至3000名。

中國面臨新挑戰：如何實現經濟軟著陸

中國經濟放緩跡象越來越明顯，《華爾街日報》報導指出，中國領導人試圖扭轉經濟下行的趨勢，北京當局為了防止房市螺旋式下跌，以降低獲得抵押貸款門檻，以及意外下調銀行存款準備金率，再加上降低企業的融資成本（降準）等措施救市。

經濟學家告訴《華爾街日報》，未來中國還有更多政策出台，可能推動信貸加快增長、小企業減稅等方案。野村控股（Nomura Holdings）分析師強調，未來幾個月內，中國政府不得不大幅加快放鬆政策的步伐，以防止經濟硬著陸。

康奈爾大學（Cornell University）貿易政策和經濟學教授Eswar Prasad對此表示，中國政府一方面試圖整肅市場紀律，並遏制由信貸堆疊失序的金融市場；二來又要保持穩定成長的趨勢，兩者間明顯存在衝突。

《華爾街日報》稱，未來幾個月，中國的經濟政策困境可能會加劇。預計中國共產黨高層將於明年末進行權力重組。報導說，中國在重大政治事件發生前，領導人通常希望經濟表現強勁以確保政局穩定。

不過，民間的經濟衰退聲浪卻不間斷。中國東南部城市瑞安，工廠老闆Zhou Guofang表示，他有兩間住宅，但由於最近房地產市場動蕩，他已暫緩購再買投資性的房子，因為今年房屋平均價格已下跌約5%。

現年28歲的Zhou告訴《華爾街日報》，今年他接到了很多銀行提供低息商業貸款的電話，但他沒有擴大工廠產能的計劃。過去Zhou寧願把錢用來買房，他說之前認為不動產能跑贏通貨膨脹，但他現在卻沒有足夠的信心出手。

民間的經濟受挫，體制內的公務員也遭殃。《大江看潮》表示近年來很多中國年輕人因追求地方公務員的高福利待遇、高穩定性，紛紛擠進考編的大隊裡，試圖一勞永逸的過上既輕鬆又體面的生活。

他說，從目前的情況來看，編制內的日子也不好混了。他說，按最新消息，以後體制內工資，全國將使用統一系統發放，意味著上頭的監管力道又更強了。

延伸閱讀：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航