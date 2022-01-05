【逆滲透中國】沈溺在「厲害了我的國」興奮劑之下，今日中國人依然如魯迅時期般的醜陋

前不久，柏楊的遺孀張香華女士宣布，永遠停止發行在海內外華人圈產生重要影響的《醜陋的中國人》一書。她的這一決定似乎也與中國官方的想法不謀而合，她在接受中國官媒《環球時報》採訪時引述柏楊的觀點稱，「當中國進步了，那就可以不要看這本書了。」

柏楊先生可能沒想到，他的這本原來旨在痛批當時臺灣官場的「反書」後來會風靡整個華文圈，後來幾乎成為對岸憤青們人手一本的枕邊書。它也引發了一代中國人對民族性的反思，今天一位沒有讀多少書的中國大媽看不慣同胞的行為，可能都會脫口而出一句「醜陋的中國人」。

那麼《醜陋的中國人》一書的封印，是否真正代表中國人不再醜陋，中國已經進步了呢？這個問題其實很難回答，因為每個人對醜陋和進步的標準可能都會不一樣。有些人會認為，今天中國已經是世界第二大經濟體，不僅發射過火箭，還登陸過月球，綜合國力比以前進不了不少，民生經濟也不再是以前的一窮二白。

按照官方的說法，中國已經全面實現了小康社會，今天大部中國人走出來不是面黃肌瘦，一些人還能像戰狼一樣激情四射。但是，也會有人指出，柏楊先生提到的中國醬缸文化和中國人的劣根性，今天難道都不存在了嗎？

醜陋的中國人依然醜陋

在批判民族性方面，柏楊並不是開山鼻祖，更早一點有魯迅，他批判的重點是封建禮教束縛人性和吃人，柏楊的批判對象擴大到了中國文化。柏楊之後，批判中國民族性的人從來沒有缺席，2007年香港政治評論員鍾祖康，以不同於主流香港人愛國愛港的視角出版了《來生不做中國人》一書，2017年旅美作家余杰出版了《卑賤的中國人》一書向《醜陋的中國人》致敬。

他們二人在中國官方和粉紅看來，無疑是徹頭徹尾的「反華大毒草」，但是他們的厲害之處也在於超越了魯迅和柏楊對中國文化和中國人民族性的批判，深刻地揭露了中國人在思想與靈魂方面的醜陋。

所以說，武斷地認為中國已經進步、中國人不再醜陋的想法恐怕過於樂觀。君不見，今天號稱是厲害國、強國的世界大國，為什麼在國際社會不受待見？連舉辦一個奧運會都會遭遇一大波國家的抵制？100多個民主國家參與的世界民主大會，也會不帶它玩？

自從它的一位偉人提出「打掃乾淨屋子再請客」後，它在外交方面卻一直是「冤大頭」，「大傻幣」不僅沒有買到朋友，連比它弱的小兄弟都把它當凱子。為什麼會有這樣一個尷尬的現象呢？要知道中國的綜合國力早已不可同日而語，最近中國的科技企業華為，甚至宣布要打破西方用英文程式設計的霸權，獨創用自己的民族語言來程式設計。

一言以蔽之，中國表面上的進步顯而易見，實際上的不進步也是人盡皆知，而在大多數時候，實際上的進步才是真正的進步。今天中國和西方的分歧，恰恰在於思想和價值觀層面，西方的主流價值觀將民主和人權作為一個國家進步與否的標準，但是到了中國官方和人民那裡，民主和人權退化到空泛的「人民當家作主」和低端的「填飽肚子」。

如果填飽肚子也算是人權的話，那只是最低層級的人權，更高一級的人權是政治自由、言論自由、宗教自由、思想自由等等；如果民主只是舉手和鼓掌，抑或是權力集中在少數人手中的「民主集中制」，那麼它不過是專制獨裁的幌子。

醜陋也分外在和內裡，我們經常被人的外表迷惑，因真正瞭解人的內在而錯愕與失望。我們不會否認那些能夠走出國門的中國人，大部分是中國的政治經濟精英，他們有時就是中國的一張名片，但是他們中部分人的思想內核，表現得極端狹隘與自私，只要遇到不同觀點，任何粗俗的語言都可以信手拈來。他們一方面在西方民主自由的環境裡打著反種族歧視的旗號維護自身利益，一方面卻對自己母國或是所在國的各種歧視熟視無睹，甚至本身就是歧視這一行為的受益者。這群人恐怕再權勢熏天、腰纏萬貫也難掩其內在的醜陋。

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中國外交部發言人趙立堅常常針對西方記者對中國的批評，有氣無力卻要充作強勢地反問：「你去過中國嗎？你瞭解中國嗎？」趙立堅大概忘記中國有句古話，「好事不出門，壞事傳千里」，別人不一定要到過中國才知道中國的醜陋。

中國的不少精英們尚且如此醜陋，中下層人民的醜陋可想而知，在中國生活過的人應該都身經百戰了。學者姚立民曾經梳理出中國醬缸文化的諸多表現有：對權勢的崇拜狂；自私與不合作；淡漠、冷酷、猜忌、殘忍；文字欺詐；對僵屍的迷戀和膚淺虛驕等方面。

如果對照今天中國人的表現，醜陋一直沒有退步。

中國人對權力的崇拜，表現在舉國上下都想成為騎在別人頭上耀武揚威的人上人，再落魄的人也要成為五毛黨、朝陽群眾來分一杯狗糧；中國人的自私、冷酷與殘忍在有毒食品、豆腐渣工程到侵犯人權事件中展現得淋漓盡致，不要忘了新疆有100萬少數民族被關集中營，上萬名「一帶一路」血汗勞工被困海外遭受中國人的非人折磨，還有中國人被中國人拐騙到東南亞被當成豬仔一樣抽血抽到死，中國人認為的最洋氣、最與國際接軌的上海也爆出了小紅樓性奴案。

玩文字遊戲一直是中國人的特色，今天中國官方正將其發揚光大，最近一段時間，你的耳邊可能不時迴盪著這樣的聲音：「我們是全過程民主」、「我們沒有窮人，只有待富人群」、「我們沒有失業人口，只有靈活就業人員。」