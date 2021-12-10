冷氣團來襲，入冬更要重防疫！你準備好了嗎？4大族群須留意！

冷氣團強勢來襲！全球新冠肺炎各國疫情入冬大爆發！台灣近日氣溫暴跌、日夜溫差呈劇烈變化，你的身體有跟上了嗎？每到冬天，台灣民眾總是習慣「冬日進補」，麻油雞、薑母鴨、羊肉爐等傳統藥膳不間斷；然進補須講求平衡，不應過猶不及、盲目補養。愛群中醫診所院長陳曉萱表示：「秋冬為求診旺季，尤以感冒、手腳冰冷的女性、中老年養生、及上班族年末體檢亮紅燈等4大族群為大宗，求診人數增加約2-3成。今年為寒冬，民眾更應注意保暖、防寒，此時的體內循環十分重要，讓身體處在溫暖、血液循環良好的健康基底為佳，身體免疫力維持平衡狀態也較不容易感冒。」天氣突然變冷濕氣轉重，理當也希望身體有能力順應季節變化，陳曉萱院長補充道：「冬日進補也需視個人的體質、生活環境、季節變化等因素，依不同的中藥材配方做雙向調理，高麗蔘除了促進新陳代謝及血液循環外，內含草本適應原亦能增強人體對低溫及高溫等不利環境的耐受力，維持身體防禦系統的恆定。」

冬令進補更要順應體質，中醫講求平穩恆定為佳！

感冒、發炎時應暫停進補

進補前須了解自身體質，中醫講求順應體質，安穩恆定的平補方式，拒絕越補越大洞！

熱性體質：較常出現口乾、嘴破、便祕及長痘痘。

寒涼體質：易有白帶多、舌淡、手腳冰冷、風寒頭痛、月經來時腰痠及不易入睡。

高麗蔘適應原益處多多，調節免疫力才能擁有滿滿保護力

人蔘早在古籍《神農本草經》中，就被記載為草部上品，近年多項研究更舉出高麗蔘含有適應原，能夠增強身體保護力。適應原為保護免受環境、化學壓力源等損害，及還原身體健康機能的草本物質，其中高麗蔘即為適應原最具代表的珍貴草本植物之一，不僅有促進新陳代謝的作用，也是養生之藥草。其中6年根高麗蔘歷經2年養土6年種植，不僅營養成分最為充足、所含人蔘皂苷種類最多(達30多種)，且食用的溫補效果也最好，可增強體力與專注力，還可調節生理機能，讓人體在冬季依舊維持良好的精/氣/神，保持健康平衡。

Photo Credit：正官庄

中醫院長不藏私 冬季平補3大Tips首公開！ 食療、養生茶及芳療全方位調養

陳曉萱院長親授冬季平補食療、養生茶及芳療等全方位調養撇步，這個冬天就跟著中醫院長這樣補！

平補食療【高麗蔘藥膳蔬菜雞湯】

材料：高麗蔘3錢、枸杞2錢、當歸1錢、桂枝2錢及去骨雞腿1隻，另外可加入整顆洋蔥，鮮甜提味

作法：將上述材料加入，放入1500cc水，小火慢燉75分鐘

功效：高麗蔘使身體氣血足夠，可促進循環及改善手腳冰冷，枸杞明目，當歸具調經止痛亦能增添風味，桂枝則可健胃袪寒

日常養生茶【高麗蔘羅漢果養生茶】

材料：高麗蔘1-2錢、羅漢果3錢、紅棗2粒、牛蒡子1錢

作法：將上述材料加水煮滾轉小火燉40分鐘

功效：高麗蔘補元氣，紅棗補益脾胃，羅漢果潤喉，牛蒡子利咽解毒，適合每天食用作為日常保健

草本芳療【睡前安神芳療泡腳帖方】

材料：艾草20g、薑10g(乾薑、生薑各半)

作法：將上述藥材切碎後裝入袋中，放入溫熱水

功效：暖底能改善全身氣血循環，穩定心神，建議晚上飯後一小時泡腳為佳

另外，除了上述撇步，高麗蔘亦適合備孕的女性，服用方式依醫師處方使用，更多6年根高麗蔘相關內容，詳情請見「人蔘保健知識庫」