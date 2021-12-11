台鐵接連收到恐怖攻擊威脅，就算只是「為了好玩」也會觸犯「恐嚇公眾罪」

最近台鐵可以說是非常不平靜，分別遭遇到了三次恐怖攻擊威脅，從寄送信件宣稱火車有炸彈將會引爆，到乘客在車站高喊要殺人，接二連三的威脅事件也讓不少人感到緊張，而最終這三起事件都沒有造成任何人員傷，安全度過這些突如其來的威脅恐懼。

無論是以發送信件、公開留言要放炸彈引爆火車或是直接在公眾面前宣稱要殺人，這些行為其實都已觸法。

寄信宣稱有炸彈將會引爆或是宣稱要在火車上殺人，這些行為都引發了乘客以及警方的恐懼與警戒，深怕一個不注意，真的就會發生難以挽回的悲劇，因此在得知恐嚇消息的當下，便積極調查並找尋是否真的有可疑人士或物品，為的就是避免可能的傷亡發生以及消除人民的恐懼。

由這個部分就能知道，這樣的恐嚇消息其實是對大眾造成深度恐懼的，因此綜合宣稱要傷害民眾生命以及造成公眾恐慌的要件來看，這類的恐怖威脅就有極高可能會成立所謂的「恐嚇公眾罪」。

而以往有不少類似的案件，發信者被逮到後通常會表示自己只是因為好玩或是心情不好，才會做出恐嚇公眾的行為。對於這樣的情況我們要給予斥責，因為個人一時的情緒而做出威脅大眾生命安全的行為，非常不可取，這不僅無法消除自己的情緒，甚至還可能造成社會資源的浪費，民眾可能會因此感到恐懼、生活受到影響，警察人員也得耗費大量人力巡查。

無論是從哪一個層面來看，這種宣稱要攻擊大眾的行為都非常不應該。

最後，律師要提醒大家，無論是以何種形式，例如寄恐嚇信件、留言、在公共場合宣告甚至是在社群網站發文，只要內容涉及威脅大眾生命安全，並且已造成大家因此感到恐懼，就會觸犯上述《刑法》的規定，因此大家在做任何事前都一定要三思，不要因為一時衝動而害了自己。

Facebook專頁：黃靖芸律師。生活法律沙龍

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航