索尼攜手台積電在熊本設廠，為何受到日本社會批評？學者：該補貼案使日本廠商更難以競爭

近年受到疫情影響，全球產業鍊面臨「斷貨」的窘境，為了保護國內工業順利生產，關鍵零組件——晶片成為各國的戰略物資。日本為了實現「Society 5.0」的願景並防止產業空洞化，政府補助索尼（SONY）攜手台積電（TSMC）於熊本打造半導體工廠，卻受到日本社會批評，該補助案既無法提振日本於國際上的競爭力，甚至扭曲公平的貿易，進一步圖利某些大廠商。

Covid-19影響日本訂定新半導體產業的國家策略

今（2021）年12月8日，全球半導體巨擘——英特爾（Intel）、網上零售商Wayfair於CEO理事會峰會（CEO Council Summit）中明確地表示，美國經濟、產業供應鏈問題正在改善，但長期修復可能需要更多時間。

網上零售商Wayfair的執行長兼聯合創辦人Niraj Shah說：「問題最嚴重的時候是在2021年夏天，但現在正緩慢恢復」。英特爾執行長基辛格（Patrick Gelsinger）卻認為，建造一座新廠需要3年的時間，因此供應鏈問題至少要到2023年才可以完全解決。

基辛格告訴《華爾街日報》：「我們認為當前正是最糟糕的階段，」他繼續強調，英特爾已經著手整頓亞洲的供應鏈，並預計在美國建設一個「巨型基地」的大型工廠，藉以將生產線移至更接近於晶片需求的地方。

美國交通部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）表示白宮正努力緩解港口擁堵的問題，且同時規劃基礎建設擴大支出，解決所有企業面臨的壓力。他說：「我們都知道，只要疫情持續存在，就會在我們所有的供應鏈中戳一個破洞」。

過去一年「晶片荒」的問題持續困擾著各國與企業。以英特爾為例子，今年第3季財報讓投資者感到失望，因為晶片生產停工、運送又遭到阻礙，各種因素，導致英特爾筆記型電腦出貨量大幅下降了10%。

汽車產業也因為晶片問題受到沈重打擊。福特汽車公司（Ford Motor）執行長法利（Jim Farley）在接受採訪時不諱言地說：「最終，如果我們不生產只有汽車行業才使用的功能豐富的晶片，我們所有的工作崗位都將面臨風險。」

一塊合格的晶片，並不是能透過一家公司就能夠完成，而是需要千百道工序才能夠出廠到下游組裝成電腦、手機、家電以及汽車。而各產業對應的晶片又有所不同，衍生出來的種類更不計其數。

根據台灣產業鍊資訊平台報告顯示，半導體產業鏈上游為矽智財（IP）設計及IC設計業，中游為IC製造、晶圓製造、相關生產製程檢測設備、光罩、化學品等業，下游為IC封裝測試、相關生產製程檢測設備、零組件（如基板、導線架）、IC模組以及通路等業。

尤其，今年全球半導體供給最為棘手的問題之一就是東南亞疫情爆發。根據台灣媒體《工商時報》報導指出，馬來西亞（Malaysia）近年成為半導體封測重鎮，東南亞在全球封測市場的市占率達27%，馬來西亞就囊括其中的13%，因此當地疫情造成半導體工廠停擺，將帶給產業鏈連鎖反應。

馬來西亞半導體產業協會主席Wong Siew Hai直言：「馬來西亞是全球半導體產業的主要參與者，只要產業鏈上的任何地方出現中斷或波動，整個產業都會受到衝擊，晶片荒問題將更難解決。」

日本政府也察覺到了這個危機，攜手台灣台積電（TSMC）熊本縣設立的新工廠主攻22至28奈米半導體製程，在日後的無人駕駛、物聯網IOT、以及自動化上是在日本各大汽車及機電產業需要的零件

索尼半導體解決方案公司（Sony Semiconductor Solutions）社長清水照士對此表示：「這（與台積電合作）將有助於整個産業界的穩定採購」。

名成大學學者細川雅彥告訴《日經財經》，半導體的種類也因領域而異，各國各有優劣，戰略也各不相同。他說在整體情況下，日本不足的邏輯半導體的設計與製造，須由與台灣台積電合作補足。顯然地，無論是中國與歐美的地緣政治影響，又或者在產業調度的考量，先進國家必須要有自主生產半導體的能力成為了普遍共識。

台灣、日本合作的利與弊 學者：該補貼案扭曲了公平公正的貿易

針對日本政府將復興半導體產業的策略，也受到來自各方的批評。研究政治學和國際政治的學者強調，若從產業政策的政策目標來看，實現半導體的穩定供應，對海外廠商支持，是可以達成目標；但是就大公司而言，成本才是最大考量。這意味著，本土興建的晶圓廠在成本上，是否能和國外大規模生產較勁，打上一個問號。

他繼續分析，將競爭分為全球、國內兩個層面。就全球而言，日本政府補助台積電進一步幫助該公司於半導體市場的寡頭壟斷，而且日本企業都無法與之競爭；而以國內來說，也降低了廠商和台積電競爭的可能性，甚至可以說該補貼案扭曲了公平公正的貿易。

雖然日本政府可以宣稱本次補助是，針對半導體的穩定供應，而不是為了加強國內企業的出口競爭力，因此起回避相關法律的爭議。

他說，假設海外廠商（台積電）在日本生產的半導體根本不出口，海外廠商的產品在日本國內市場的市占率必然會增加，那公共補貼和日本國內競爭政策就是矛盾的，因為它實際上只是提高了某些企業（日本索尼、台灣台積電）的出口競爭力，卻忽略其他公司的利益。

日本學者進一步解釋，由於半導體是所有行業的基礎，因此它們也可以具有決定性的軍事影響，而擴張中的中國更將半導體視為發展先進武器的關鍵，本次日本政府大手筆將錢投入台灣公司，也忽略了潛藏的危機，就是中國可能會入侵台灣。

他說，有鑑於此，決定半導體政策時，應該將目光放遠，考慮到全球市場和國內市場公平競爭、國內經濟的獨立性以及國家安全風險等面向上。日本學者強調，不能認同本次日本政府對海外廠商的支持措施（補助台積電）是最佳的解決方案。

不過，台灣中華經濟研究院研究員洪尉淳對此有不同看法，美、中科技競爭使得兩國皆強化半導體先進技術的本土化，連帶影響產業界的出口管理，重新檢討供應鏈的組成。

他指出近年日本為達成「Society 5.0」，積極發展資料中心、通訊基礎建設（5G、beyond 5G）、自動駕駛、工廠自動化以及智慧城市等。這些建設對半導體邏輯IC、記憶體、感測器等的需求，尤其是邏輯IC（CUP等）。

所以，在半導體產業領域中，除了提升市佔率，日本更希望提升國內半導體產業體質與韌性，鞏固既有優勢，並補強在生產、設計開發能力上的不足。

洪尉淳解釋，日本在材料半導體上具有優勢，但是也擔憂各國推動「技術本土化」時，各國回歸國內製造，該領域業者大量移往國外設立開發據點，導致日本產業空洞化，所以日本政府認為必須提升生產、設計開發能力，避免產業出走，才能強化半導體產業的整體發展。

他說，日本希望鞏固既有在半導體製造設備與材料的優勢，針對半導體先進製程對於製造設備與材料的需求，推動合作的晶圓代工業者於日本「落地設廠」，藉此穩定先進製程半導體產品的供給，是國家戰略考量，並非單一公司的利益。

洪尉淳指出就台灣而言，未來需要強化與日本間半導體的對話交流，透過製造據點布局，確保日方生產設備與材料對臺灣的穩定供應、整取互惠投資（如日本半導體設備與材料廠來臺投資），並協助業者掌握日方在供應鏈布局調整，雙方才能在未來產業上搶得先機，互利互惠。

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核稿編輯：翁世航