台灣三星第二屆「Solve for Tomorrow」競賽決賽結果揭曉！「海岸清潔隊」團隊以結合人工智慧技術的自動淨灘裝置，奪得競賽首獎

台灣三星電子第二屆Solve for Tomorrow「新思維，心技術，共創星未來」創意提案競賽於今日（10）舉行決賽暨頒獎典禮，本屆競賽以「永續社會」及「永續環境」為題，鼓勵年輕學子透過STEM領域（科學、科技、工程、數學）知識與創意思維提出解方，使台灣邁向永續共好的未來。歷經半年的賽程，由9組團隊（表一）自逾百組的隊伍中脫穎而出，站上決賽舞台，爭取總獎額破百萬的豐富獎金與獎品。最終由「海岸清潔隊」團隊的「跨場域自動淨灘裝置」拿下首獎，特優獎則由「SWXN」團隊的「我要搭公車」奪下，優選獎則由「漫步在星雲」的「居家仿生復健手」獲得。

台灣三星電子總經理鄭泳煥表示：「Solve for Tomorrow競賽推行至今11年，已於全球30多個市場遍地開花。台灣三星長年來以實際行動關懷台灣教育環境，盼望透過創意提案競賽的舞台，讓更多優秀的台灣學子能夠落實所學，為現有的社會問題構思出創意解決方案。秉持『共創未來！賦能予人』的企業社會責任願景，三星將持續在地深耕、挹注資源予台灣教育環境，激發年輕學子的無窮潛力。」

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決賽專業評審團隊 集結各領域專家菁英

第二屆Solve for Tomorrow競賽，邀請到PaGamO／BoniO Inc.執行長葉丙成教授、臺灣童心創意行動協會（DFC 臺灣）台灣發起人許芯瑋、5% Design Action副執行長黃詩妤、圖文不符、簡訊設計、志祺七七共同創辦人張志祺，以及台灣三星電子企業創新暨商用解決方案事業部副總經理李元榮組成本次評審團隊；以問題定義、創新概念、科技應用、作品完整度、提案技巧等面向進行評選，並決選出5組優勝隊伍。

代表三星出任決賽評審的台灣三星電子企業創新暨商用解決方案事業部副總經理李元榮表示：「本屆競賽對象是高中職及五專一到三年級的學生，參賽者雖然年輕，但運用科技揮灑創意的熱情有目共睹，更看到他們對打造永續台灣的熱情。台灣三星很榮幸透過Solve for Tomorrow競賽，讓學子能擁有築夢踏實的舞台，同時培養面對未來世界的創新思維能力。」

擔任本屆評審代表的葉丙成教授也指出：「本屆入圍決賽的作品，運用了物聯網設計、人工智慧與大數據等科技，並將其整合至對台灣社會有幫助的提案中，各組的作品都相當精彩。人才培育是教育發展的重點，擁有無限潛能的年輕學子更是台灣的未來。身為教育工作者，我十分樂見企業對台灣教育挹注更多的資源與提供舞台，盡情發揮年輕世代的正向力量。」

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獲獎隊伍運用科技知識與創意思維 為台灣永續未來提出新解方

首獎由來自北一女中、建國高中與林口高中的「海岸清潔隊」團隊奪下，並抱回20萬獎金與三星智慧摺疊手機、曲面電競顯示器與智慧手錶等產品大獎。他們打造出跨場域的自動淨灘裝置，期望透過多足機器人以非人工的方式進行淨灘，結合人工智慧、物聯網技術，搭配無線通訊模組與視訊傳輸遙控等多項新興技術，讓機器人可自行辨識垃圾並自動夾取，解決人工淨灘在人力及地形限制的挑戰。未來，團隊亦會透過機體優化、更全面的AI應用，朝更美好的環境永續目標邁進。評審們對該作品的科技應用多元性及完整度表示高度讚賞，並看好實際運用的可能性。

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特優獎則由來自高雄鳳山高中的「SWXN」團隊奪下，作品「我要搭公車」以在日常生活中遇到的實際經驗，發想出智慧乘車解決方案，包括智慧上車鈴及預約乘車系統，解決公車司機須同時專注於路況與乘客可能發生的意外，並顧及乘客搭乘權益等問題。而獲得優選獎的「漫步在星雲」團隊來自高雄市立志高級中學，因家中長輩的復健需求及台灣高齡社會與長照的問題，構想出協助中風患者的「居家仿生復健手」；自創的機械手連接藍牙無線技術與手機APP，透過科技減少醫療人員與患者的負擔。上述作品皆從賽者的日常生活發想出充滿創意且富含科技應用的解決方案。

本屆新增網路人氣獎 揪民眾親友共襄盛舉

第二屆Solve for Tomorrow競賽賽制首次增加網路人氣項目，9組入圍團隊將作品公布至官網上，進行為期兩周的網路人氣票選。參賽隊伍皆積極響應，吸引萬人以上熱烈參與投票，激烈較勁後由桃園市立內壢高中「科博文企劃」團隊的作品「AloT柿餅曬製機」以10,233票勝出，奪得本屆的網路人氣獎。

三星長年於全球各地舉辦「Solve for Tomorrow」競賽活動，旨在鼓勵全球青年運用STEM領域（科學、科技、工程、數學）知識，提出解決當地社會問題的創意提案。台灣三星第二屆Solve for Tomorrow競賽圓滿落幕，台灣三星未來將持續投入品牌資源，以實際的行動培育在地年輕學子，為台灣的教育環境注入養分，共創美好的「星」未來。