2021/12/10,
運動

舉重、拳擊、現代五項恐在2028洛杉磯奧運被踢除，舉重協會：有待觀察

舉重、拳擊、現代五項恐在2028洛杉磯奧運被踢除，舉重協會：有待觀察
圖為台灣舉重選手郭婞淳於2020東京奧運中，第2次挺舉時挑戰133公斤。 ｜Photo Credit: 中央社

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國際奧會有意把舉重、拳擊和現代五項，從洛杉磯奧運正式舉辦項目中剔除。其中，雖然舉重是奧運12種創始運動之一，不過這些年始終和禁藥牽扯不清，若舉重被剔除在奧運舉辦項目之外，對台灣奧運獎牌數恐怕是一大重擊。

在國際奧委會為期三天的執行委員會議結束後，國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）指出，舉重、拳擊和現代五項是否能出現在2028年洛杉磯奧運還存在疑慮，但最新的項目滑板、攀岩和衝浪會被保留。

為了能持續在2028年洛杉磯奧運中出現，三項運動在週四提出了為期18個月的目標，希望能做出改變。根據《ESPN》報導，巴赫表示，在2023年奧委會成員國的年度會議上，這三項運動還有被納入的可能。

禁藥爭議不斷，台灣獎牌金庫舉重恐被剔除

（中央社）國際奧會有意把舉重、拳擊和現代五項，從洛杉磯奧運正式舉辦項目中剔除，中華民國舉重協會秘書長陳志一表示，舉重是台灣在奧運的優勢項目，但是否會被剔除仍有待觀察。

根據外媒Around The Rings報導，國際奧會（IOC）有意將在洛杉磯奧運，由衝浪、滑板與運動攀登等3項新興運動，取代舉重、拳擊與現代五項，消息一出震撼體壇。

舉重是奧運12種創始運動之一，不過這些年始終和禁藥牽扯不清，甚至有奧運金牌得主因用藥最後被取消奪牌資格，一再挑戰IOC對禁藥「零容忍」的底線。

外媒報導，IOC的提案預計在明年北京冬季奧運前的委員會議上再次討論確認，而中華奧會副主席陳士魁表示，IOC是否在明年做出決議仍不清楚，但他強調，如果真要更換項目，的確有可能，「因為要給其他會員國提前準備的時間。」

舉重是台灣在奧運最大金庫，隊史共拿過4金、2銀、4銅，「舉重女神」郭婞淳今年才在東京奧運風光摘金，若舉重被剔除在奧運舉辦項目之外，對台灣奧運獎牌數將是一大重擊。

陳志一表示，他能理解大家會擔心台灣在奧運的優勢項目，但目前是否會被取消仍沒底定，後續有待觀察，他說，觀察的面向有很多，包括目前正在舉辦的舉重世錦賽後續狀況，奧運主辦國的考量，他認為2024年才會比較明朗。

事實上現代五項運動自1912年奧運被納入比賽正式項目，不過近幾年引發不少爭議，除收視率始終是奧運比賽項目中最低的運動，今年東京奧運又爆出虐馬事件，惹出不少負評。

世界拳擊總會（AIBA）近年則因人事問題，早被列入留校觀察名單，甚至IOC還將AIBA停權，並介入接管。

東京奧運成功亮相，滑板、衝浪和攀岩加入名單

綜合《ESPN》和《INQUIRER》的報導，滑板、衝浪和攀岩等項目則被批准加入，這三個項目在今（2021）年的東京奧運上首次成功亮相。除了因為國際奧委會重視年輕觀眾外，未來的轉播收入也相當可觀，目前每項幾乎都值至少1500萬美元。除此之外，國際奧委會也認為，這三項運動可說是深植於洛杉磯和加州。

在2023年奧委會成員國的年度會議中，其他的運動項目還有機會被加入洛杉磯奧運，屆時主辦方會提出他們希望能納入的項目，其中，棒球和壘球是潛在的選擇，這兩個項目在東京奧運中，因為要吸引日本的粉絲，而和空手道一起出現在項目中。不過，主辦方至今還沒有要求要加入棒球、壘球或空手道。

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責任編輯：李芯
核稿編輯：楊士範


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