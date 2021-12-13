為什麼民進黨支持度明明比國民黨高，四大公投的民調卻一路挨打？

文：林邵允（台大政治系四年級學生）

如今四大公投倒數一周，距離民進黨決定讓黨內高層南下對公投現身說法也有一段時間，在民眾大多已經認知到此次公投將會是藍綠之間一場正面對決的情況下，主張「四個同意」與「四個不同意」的聲勢已逐漸有黃金交叉的趨勢。

然而，公投的結果對執政的民進黨而言仍相當不樂觀。

民進黨作為多數支持的政黨，在此次公投上卻呈現明顯劣勢

根據TVBS於12月8日所公布之民調顯示，國民黨在反萊豬公投（55%同意：33%不同意）與公投綁大選（53%同意：35%不同意）上都取得了過半數的同意。而在重啟核四與珍愛藻礁兩項議題上，盡管同意與不同意之差距已在5%以內，但占多數的仍然是同意票。由是觀之，姑且不論四大公投的投票率是否會過25%通過門檻，四個同意大於四個不同意，仍舊是目前最有可能的結果。

然而，根據台灣民意基金會所發布的民調，截至今年10月民進黨（27.1%）的支持度對比國民黨（16.2%）仍有10%以上之優勢，若是此次公投真如外界所述以成為藍綠兩黨的正面對決，為何支持度較低的政黨反而能在公投動員上取得優勢？

對作為政治學學子的筆者而言，這真是非常困惑的事情，目前想到的原因可能有二。

公投投「同意」的人，真的都只是對民進黨的「賭爛票」嗎？

第一種可能，便是民眾在反感國民黨的同時，對民進黨的惡感也在增加當中，是故此次公投便成為了民眾懲罰民進黨的契機，也就是俗稱的「賭爛票」。

然而，這種說法可能的問題在於，據台灣民意基金會的民調顯示，民眾對於蔡英文總統與行政院長蘇貞昌的施政表現仍分別有54.4%與50.9%的滿意度，滿意的比例也皆高於不同意。這樣的成績雖然沒有特別好，但以執政黨而言也絕不算是差勁的成績。是故國民黨、民眾黨等反對黨流傳的民眾因「賭爛民進黨執政」而決定在公投上投下同意票的說法，可能並不是真正的主要原因。

Photo Credit: 中央社

因此，筆者認為比較有可能的原因其實是第二種原因，那便是民進黨在此次公投宣傳上的積極性事實上並不高，至少動員的力度還和國民黨有一段距離。觀察最近對反萊豬的公投的民調可以發現，民進黨的支持者中仍有三成的人同意禁止進口萊豬，而願意追隨民進黨投下不同意票的人不到六成；相對的，國民黨的支持者中卻有高達83%的比例會同意禁止。

顯然，比起國民黨，民進黨在公投宣傳的過程中並沒有很清楚地讓自己的支持者，認識到這場公投作為藍綠對決戰場之重要性。在說服自家支持者捍衛民進黨公投立場的工作上，做得也未若國民黨出色。

從萊豬公投，看民進黨的限制與不得已

有關民進黨在公投宣傳上積極性欠佳的原因，筆者其實深有體會。

筆者兩年前在經濟部國貿局進行實習時，就有外部人士詢問過當時的國貿局副局長，有關我國在CPTPP和台美BTA兩項經貿合作協定的談判情況。

當時的副局長表示，儘管台灣對於兩項協議都有在進行磋商、研究，但受限於來自中國的壓力，除非談判已真的走到最終階段，否則公布任何有關談判的實際進展，事實上都可能因遭到中國的介入而被迫中止，有害無利，是故經濟部不到萬不得已不會公布這些經貿協定談判、簽訂的進展。

以萊諸此議題為例，若讀者們還記得的話，其實一開始萊豬開放的議題開始在台灣被重新提及時，經濟部是將其與台美BTA進行連結的，這事實上比起現在普遍提到萊豬進口影響台灣加入CPTPP的說法更為合理。

畢竟萊克多巴胺的生產者Elanco動物保健公司是全球第二大的動物保健品製造商，對美國政府也有很強的遊說能力。是故美國在與台灣磋商BTA時，在參考民間意見後決定把開放萊豬加入談判條件是充分有可能會發生的事情。反而是CPTPP的部分，由於美國並不是該組織的會員國，開不開放萊豬事實上影響有限。

但隨著反萊豬公投的提出與發酵，近期無論是經濟部還是民進黨政要在對萊豬議題說明、宣傳時已鮮少提到台美BTA，反而是將萊豬是否通過和台灣是否能加入CPTPP做連結。萊豬與CPTPP之間的關係事實上是牽強的，誠如前立委郭正亮所言，CPTPP目前的成員國就有三國未開放萊豬進口。

然而，筆者猜想民進黨將萊豬與CPTPP連結的操作，卻也是不得以而為之的決定。

Photo Credit: 中央社

畢竟在公投成案以後，萊豬問題事實上已從經濟問題上升成政治問題，若是民進黨政府在宣傳期間大力將萊豬開放與台美BTA做連結，反而會使中國找到干擾、打擊台灣經貿合作的主要標的。相對的，台灣早已公開遞交加入CPTPP的申請書，代表談判、溝通基本上已進入最終階段了，此時就算將CPTPP與萊豬開放綁在一起，中國大概也沒什麼從中掣肘的空間。

從2018年大選，看民進黨現在的公投困境

目前看起來，民進黨政府大概是想趁CPTPP申請進入最終階段的這個時機，來掩護目前還不宜公開談判進展的台美BTA，使其不會受到萊豬公投熱度的影響。然而，這樣的做法卻也使萊豬議題與CPTPP之間的不當連結成為反對勢力攻擊的目標，讓民進黨在公投宣傳問題上綁手綁腳。

筆者猜想，這或許就是民進黨政府在此次公投說明、宣傳上，沒有辦法像國民黨一樣完全鞏固基本盤的原因。

然而，民進黨在公投上自缚手腳的問題已經不是第一次發生了。

在2018年11月24日公投綁大選時，民進黨政府就是基於國際因素的考量而決定不觸碰東奧正名公投的問題，連帶的其他公投題目也鮮少進行說明、宣傳，才造成當時十項公投案民進黨全部潰敗的慘劇。這次的公投選舉，盡管民進黨比起2018年在宣傳上已投入更多的心力，但就民調結果來看，民進黨顯然還有很大的進步空間。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航