《聆聽之路》：聆聽之路需要關注，沒有什麼比「寂靜」更能吸引注意力

文：茱莉亞．卡麥隆（Julia Cameron）

第六週：聆聽寂靜

在英文中，

「listen」（聆聽）與「silent」（寂靜）這兩個詞，

包含相同的字母。

——艾佛列德．布蘭德爾（Alfred Brendel）

在最後一週將有意識地尋求寂靜。我們如今已擅長以多種方式聆聽，接下來將嘗試另一種方式：聆聽寂靜。學習如何在周圍創造寂靜，以及如何從中獲得洞察。我們將了解寂靜為自己帶來什麼，以及沒有聲音如何創造連結，而非孤立。

寂靜的價值

聆聽之路的第六週可能會讓你覺得這不算是個主題。你已經學會了敏銳地聆聽聲音，現在你還要練習敏銳聆聽寂靜之聲。

沒錯：寂靜。正是透過聆聽無聲之聲，我們才能體會到有聲之聲。

寂靜是上帝的語言；其他一切都是糟糕的翻譯。——魯米

寂靜需要習慣，而我們已經習慣了聲音。體驗到無聲之聲時，就接觸到了更高的智慧。我們的思緒飛馳，接著慢下來，在安靜中停息。就在那時，我們開始聽到「心靈深處的呼聲」，這樣的聲音可能實際上顯得非常大。隨著時間流逝，會感覺受到指引，有了方向感，知道下一步該怎麼做。在寂靜中，我們聽到造物主的聲音。聆聽之路變得更深、更豐富。一種極大的平靜占據了所有感官。

寂靜一開始讓人感覺受到威脅，我們在它意想不到的空虛中顫抖。習慣虛空時，會發現它一點也不空，反而充滿某種仁慈的「存在」，一種對我們好、更高的力量。靠近這種存在時，寂靜變得親切。了解「無」包含「有」時，對虛無的恐懼就會消失。

聆聽之路需要關注，沒有什麼比寂靜更能吸引注意力。若用力去聽某件事——任何事——聆聽會變得敏銳，最微弱的聲音都能吸引我們的注意力。我們聆聽聲音，也聆聽無聲——聲音之間的聲音。我們投入當下，聆聽每一刻，思維變得開闊。

每一刻都緩慢展開。我們不在意速度，以便專注。一開始覺得倦怠，卻又發現其實很有意思。隨著心跳感覺到身體的節奏，感受到和平這個迄今為止未知的特質。我們體驗平靜及有趣的感覺。

我發現，其實你聽得到寂靜。——村上春樹

聆聽寂靜，我們體驗到心靈深處的呼聲。我們在靜心，雖然可能不這麼稱呼。聆聽寂靜，會聽到宇宙偉大而鏗鏘有力的聲音。在什麼都沒有的地方，一種偉大戰勝一切。

聆聽寂靜時，它很快就會來臨。不消一兩分鐘，我們就在當下。時間感消失了。只坐了幾分鐘，感覺就像幾小時；坐了幾小時，感覺卻像幾分鐘。

十分鐘的「禪坐」過得很快——而且很慢。宣告時間結束的鑼聲在心中一再迴響。鑼聲雖輕但響亮，因為我們已經習慣寂靜。

將注意力轉回世間，會發現思緒變得清晰。在寂靜中度過的時間已經完成階段性任務。感官活躍又警覺。我們走在聆聽之路上。

試試看 把計時器設為三分鐘。閉上眼睛，讓寂靜滋養你的靈性。即使是極短的靜心也是滋養。在接下來的一週增加進度，每天多三分鐘。到了週末，將可達到二十分鐘，這是大多數靈性導師會指示的時間。

尋找寂靜

「但是，茱莉亞，我怎麼樣也找不到安靜的地方！」經常有人這麼告訴我。尋找寂靜並不容易，但值得一試。曾有學生告訴我，在游泳池裡游泳可以找到最棒的寂靜和最好的洞察。在水下，世界感覺很遠，不一樣的聲音環境使他們與自己更接近。

有些人住在城市裡，無時無刻不聽到警笛、鄰居或過往車輛的聲音；有些人則生活在混亂的家庭環境中，有電視、孩子，還有寵物，似乎沒有機會找到寂靜。對於那些生活中無處尋覓安靜的人，我建議你探索各種可能性。

寂靜就是祈禱。——德蕾莎修女

城市人莎拉發現，中午的教堂比她想像中安靜得多。「我不信教，」她解釋，「但我會走進教堂，坐在那裡聆聽幾分鐘。那裡安靜得驚人。我可以離開城市街道，進入意想不到的寧靜綠洲。起初我覺得有點不安，但在讓自己臣服於無聲並聆聽寂靜之後，我發現教堂是提供極大平靜和洞察力的地方。」

也有人選擇去圖書館，那裡一排排不說話的書籍提供了安靜的慰藉。有些人仍然會刻意開車到安靜的地方，例如空的停車場或小路上，並且花點時間聽聽車內的寂靜。葛瑞塔是有三個孩子的忙碌媽媽，她說有時她只是停在家裡的車道上。「聽起來可能很奇怪，」她告訴我，「但對我有用。如果我出門辦事或送孩子去學校，有時只會在車裡待——兩分鐘——只要自己在車裡，即使是很短的時間，我都有機會讓自己在安靜的空間獨處。這麼做讓我知道自己的方向，總是能平靜下來。」

只是靜靜坐著，在能找到的最安靜的地方聆聽，就能讓感知發生驚人的劇烈轉變。最常見的是，有人告訴我，停下來聆聽寂靜會帶來平靜，以及一切都有可能的感受。對我來說，我知道其言為真。

「寂靜讓我感到害怕，」我的朋友傑瑞承認，「當我真正聆聽寂靜時，我覺得脆弱，知道自己會想逃避。我家中的電視總是開著，一上車就轉開收音機，跑步時也一定會聽音樂或播客。我非常依賴所有的設備—以及隨之而來的雜音。我想我害怕與我的思緒獨處。」

大多數人都非常害怕寂靜。——康明思

我告訴傑瑞，他說的應該沒錯，但我會鼓勵他嘗試一下。「要不要試試五分鐘的寂靜？」我提議，「或是兩分鐘也好？當作實驗？」

「我可以試試，然後回電給妳嗎？」他說，我從電話中都可以感受到他的焦慮。

「隨時都可以聯絡我。」

幾分鐘後，我的電話響起，傑瑞打電話來報告結果。「我關掉了房子裡的所有噪音，然後坐下來聆聽，」他說，「感覺很陌生，讓我很緊張，但也很有趣。我想起某件今天必須做的事，並且對應該怎麼安排一週的工作時間有了一些想法。」

「聽起來像是洞察。」我回答。

「我想我會再試一次。」他說。我微笑著掛上電話。

對於所有的罪惡，有兩種補救措施——時間和寂靜。——大仲馬

我一再看到學生和朋友對尋求寂靜感到緊張。對大多數人來說，這確實是陌生的體驗。即使是在安靜的地方過著安靜生活的人，周遭也往往充滿熟悉的聲音，無論是電視、收音機，還是手機的提示音。我也再三看到從中創造寂靜並且深入聆聽的價值。走出舒適圈，我們找到了可能。寂靜中自有答案。

試試看 創造或尋找盡可能安靜的環境。也許是教堂或圖書館，又或者是在家裡，把所有設備關閉。無論選擇什麼，讓自己去尋找——然後進入那樣的環境。如果你感到抗拒，要特別留心。你是否因為擔心手機關機會錯過某些東西而感到緊張？如果沒有背景中的人或電視的喋喋不休，你會感到不安嗎？允許自己抵擋自己的抗拒。 靜默幾分鐘，有意識地聆聽。焦慮是否消退？你「聽到」洞察或想法嗎？你是否感覺到與更高力量的連結？當你重新進入熟悉的聲音世界，聲音是否更加明顯？你對此有新的見解嗎？從無聲到有聲後，平靜的感覺是否一直伴隨著你？可以試著建立習慣，像任何習慣一樣，這可以透過練習變得更加自然。

聆聽神的聲音

我和朋友史考蒂在聖塔菲燒烤酒吧一起吃午飯。她戴著喜慶的漸層紅色時尚眼鏡。我詢問有關眼鏡的資訊，並決定去她推薦的市中心眼鏡行瞧瞧。「那裡有很多歐洲的設計款，」她告訴我，「而且眼鏡很有意思。我幾乎所有顏色都有一副——我喜歡用眼鏡來搭配造型。」

我告訴她我完成這部著作。她很激動；她對我來說始終是充滿熱情的相信鏡，在寫作過程中對我充滿信心，激勵我繼續前進。

「結尾如何？」她想知道。

「嗯，內容是聆聽寂靜。」

她開心地笑了。「對，對。」她點點頭。「妳知道我每天早上都靜坐，每天晚上也經常如此。」她分享道。

我點點頭。

寂靜有時是最好的答案。——第十四世達賴喇嘛

「我焚香，甚至和狗一起靜坐。牠們已經學會靜坐。」她平靜地說。

我笑了笑，不確定自己能不能訓練莉莉做同樣的事情。

「在寂靜中，」史考蒂繼續說，「我聽到了神的聲音。」

我感興趣地看著她的眼睛。「是的，」我同意，「我懂。」

「我了解到，花些時間靜坐，總能找到尋求的指引。」她繼續說。我相信她並不孤單。我自己也有相同的感覺，我知道許多人也採用類似的做法，並從更偉大的力量中獲得了更高的洞察力—他們可能會也可能不會選擇稱這樣的力量為「神」。

「怎麼稱呼它並不重要，」我經常告訴學生，「重要的是，要保持開放態度，接受可能提供的幫助可能會比你想像得更多。」如果我們願意尋求更高力量的指引，就會受到帶領和鼓勵。

我想到了禁語的傳統，它們直接或間接喚起了某種更偉大的存在，其中包括為正在受苦或迷失的人「沉靜片刻」；作為在女子修道院或男子修道院與上帝接觸的途徑的默想傳統；在哀悼死亡時與他人保持沉默的本能做法；直接尋求幫助時默禱的概念；附近的人感到痛苦時，想要保持沉默並為其「保留空間」的衝動。在以上情況中，我們很自然地願意——甚至尋求——來自超越我們力量的支持。

是的，寂靜很有力量。是的，在寂靜中，我們可以尋求——並聽到——仁慈之存在的聲音。

寂靜是偉大力量的源泉。——老子

試試看 現在請你以開放的心態嘗試。不一定要使用「神」「上帝」這些詞來描述你願意與之連結的更高力量。我生長在天主教家庭，也是天主教徒，經常將這種成長描述為「朝向無神論的滑坡」。當我清醒時，我的長輩告訴我必須相信更高的力量——我拒絕了，解釋說這對我來說不可能。 「妳不必稱之為上帝。」他們建議我。所以我決定相信狄蘭．湯瑪斯的一首詩中的一句話：「通過綠色引信點燃的力量催生的花朵」。我仍然相信這種力量。我相信它代表了創造的力量—創造力和靈性—我相信是同樣的力量。 所以請你找到任何版本的更高力量，然後靜坐，對其敞開心扉。你可以安靜坐著聆聽，可以在心裡提出問題或表達擔憂——以對你而言最緊迫的事情開始。 你「聽到」指引了嗎？你感受到和平嗎？或者只是某種程度的解脫或放鬆？允許自己嘗試對寂靜敞開心扉，並寫下你的發現。

書籍介紹

本文摘錄自《聆聽之路：療癒寫作教母帶你聽見自我、以聽療心、寫出能力》，方智出版

作者：茱莉亞．卡麥隆（Julia Cameron）

譯者：張毓如

療癒寫作教母茱莉亞．卡麥隆，在你失去力量、迷失前進方向之時，

帶你找回個人生命力與人我連結的根源：聆聽能力。

3大工具經典＋6週練習，

通往創造力、療癒與個人轉化的生命指南。

你聽見了嗎？你真的聽見了嗎？

有時，聽見還不代表你真正做到用心聽。

靜下心，凝神聆聽，

療癒的力量就在你周身，以及你的內心。

深受讀者喜愛的傳奇作家茱莉亞．卡麥隆，以《創作，是心靈療癒的旅程》改變全球數百萬讀者的生活之後，更進一步發表《聆聽之路》，提出新穎的創造力與個人生命轉化方式。透過每一週的具體實踐，她要助你自我實現與建立連結，走向更為深刻的聆聽和創造力轉變旅程。

學會聆聽的獎勵無比巨大：注意力提升，得到療癒力、洞察力和明晰的判斷力。更重要的是，聆聽能創造與世界的連結，激發你本有的創作能力，與人生的各方面產生共鳴。

她結合3大經典工具：晨間隨筆、藝術之約、獨自漫步，透過6週練習，帶你從聆聽周身環境開始，到聆聽寂靜之聲，開展心靈療癒之路。在雜訊不斷的聲音文化中，《聆聽之路》是找回自己真正「以聽療心」能力的深刻提醒。

在失去力量的日子裡，試著用心聆聽——

聆聽環境

不只聆聽喜歡的，也聆聽想要避免的環境之音。

聆聽才會留意到要改變什麼。

聆聽他人

當你不試圖打斷旁人的思緒，他們的表現會非常有趣，

往往說出一些讓你感到驚訝的話。

聆聽高我

猶如邀請一位更年長或更聰明的自我指導。

你得到的可能會讓自己感到驚訝，

因為往往比正常的思維更簡單，也更直接。

聆聽逝者

把死亡看成生命的終結，

就像把地平線看成海洋的盡頭。

已逝之人擁有與你不同的智慧，可以成為你的引導。

聆聽英雄

向你心目中的英雄人物伸手求援。

你會比自己想像的更容易且更親密地與這些典範人物建立連結。

聆聽寂靜

在生活周圍刻意創造靜默，從中獲得洞察力。

沒有聲音創建的其實不是孤立，

而是更深層的內在連結。

Photo Credit: 方智出版

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航