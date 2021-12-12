政府就是最大毒梟！阿薩德帶頭打造毒品帝國，年市值34億美元成為敘利亞主要財源

文：Yi-ching Kuai

在敘利亞的廢墟中，毒品帝國蓬勃發展

在敘利亞10年戰爭的廢墟上，由總統阿薩德（Bashar al-Assad）有權勢的同夥和親屬經營的非法毒品事業，已經發展成為價值數十億美元的企業，重要性超過了敘利亞任何合法出口的貨物，把敘利亞變成世界上最新的毒品國。

總部位於賽普勒斯的諮詢公司運營分析與研究中心（The Centre for Operational Analysis and Research）估計，去（2020）年敘利亞各個地方當局查獲的毒品市值不少於34億美元。相比之下，敘利亞最大的合法出口商品橄欖油，每年價值約1.22億美元。毒品儼然成為敘利亞政府的資金來源。

他們的「招牌商品」是Captagon，一種非法、成癮性的安非他命，在沙烏地阿拉伯和其他阿拉伯國家相當流行。毒品作業的足跡遍及敘利亞各地，從製造藥丸的工廠、隱藏藥丸準備出口的包裝廠，到把毒品神不知鬼不覺地運到國外的走私網路。

《紐約時報》調查發現，大部分生產和銷售都由敘利亞陸軍第四裝甲師監督，一個由馬希爾・阿薩德（Maher al-Assad）也就是總統的弟弟、敘利亞最有權勢的人指揮的精銳部隊。

根據《泰晤士報》調查，主要參與者還包括與政府關係密切的商人、黎巴嫩激進組織真主黨（Hezbollah）和總統大家族的成員，總統的姓氏確保他們進行非法活動時可以暢行無阻。這個結論，是基於10個國家的執法人員、國際和地方毒品專家、了解毒品貿易的敘利亞人、現任和前任美國官員所提供的資料。

在戰亂廢墟中壯大

戰爭摧毀了敘利亞的經濟，使大多數人陷入貧困。敘利亞的軍事、政治和商業精英成員尋找新的方法賺取通貨，規避美國的經濟制裁。毒品交易在十年戰爭的廢墟中應運而生。

敘利亞戰爭爆發後，走私者趁亂將毒品販賣給各方戰士，作戰鬥壯膽用。有心的敘利亞人與當地藥劑師合作，利用廢棄製藥廠的機器，開始製造。

敘利亞正好擁有所需的一切：混合毒品的專家、製造隱藏藥丸產品的工廠、通往地中海航線，以及通往約旦、黎巴嫩和伊拉克的走私路線。

隨著戰爭持續，敘利亞經濟崩潰，越來越多阿薩德的同夥成為國際制裁的目標。當中有些人投資了Captagon，於是一個與國家有聯繫的毒品集團逐漸發展，匯聚了軍官、民兵首領、大發戰爭財的商人和阿薩德總統的親屬。

Captagon

Captagon最初由一家德國製藥公司生產，作為治療注意力缺失和猝睡症的興奮劑。在1980年代，沙烏地阿拉伯和其他波斯灣國家開始把它做為娛樂性藥物，用來獲得能量，消除恐懼並保持清醒以讀書備考、工作、聚會或長途駕駛。

Captagon藥丸呈白色，上面有兩個新月的印記，因此得名阿拉伯語「abu hilalain」，意思是「有兩個月亮的那個」。

它在1980年代後期因為被發現有成癮性在國際上被禁止，但是為了滿足波斯灣市場的需求，非法生產興起，據點包括黎巴嫩的貝卡谷（Bekaa Valley），大麻生產中心和真主黨的基地。真主黨是伊朗支持的激進組織，現在是黎巴嫩政府的成員。

Photo Credit: AP / 達志影像

原本的Captagon藥物含有苯甲錫林（Fenetylline，又譯芬乃他林），而現今出售的非法版本，小寫字母c開頭的「captagon」，裡面通常混合了安非他命、咖啡因和各種填充劑。在敘利亞，便宜的藥丸零售價不到一美元，而品質更好的藥丸在沙烏地阿拉伯的售價，可達14美元以上。

《經濟學人》則報導，在沙烏地阿拉伯首都利雅德，一顆售價可達25美元。尋歡作樂的人說：「一粒就能跳舞跳上整個週末。」

國家作後盾，國際難以遏止

根據《泰晤士報》對全球破獲Captagon事件建立的資料庫，這種非法的安非他命現在是該國最有價值的出口產品，遠遠超過其合法產品。

近年，希臘、義大利、沙烏地阿拉伯和其他地方的政府查獲了數億顆藥丸，大部分都來自一個由敘利亞政府控制的港口，根據執法官員，有時候光是一批藥市值可能超過10億美元。

去年，義大利官員在大捲的紙和金屬齒輪中，發現了8400萬顆藥丸。馬來西亞官員在今（2021）年3月份於在密封橡膠滾輪內發現超過9400萬顆藥丸。

毒品專家說，緝獲的量可能只佔運送藥物的一小部分，可以由此窺見其貿易範圍，表明Captagon行業近年爆炸性成長。

今年全球緝獲超過2.5億粒Captagon藥丸，是四年前緝獲量的18倍多。

地方安全官員說，更令各國政府擔憂的是，為走私芬乃他林而建立的敘利亞走私網絡，已經開始運送更危險藥物，如冰毒。

官員表示，敘利亞政府沒有理由協助打擊毒品貿易，而國家作為後盾也成為打擊毒品貿易的最大障礙。

「找敘利亞政府合作簡直是異想天開，」川普（Donald Trump）執政期間美國的敘利亞問題特使喬爾・雷伯恩（Joel Rayburn）說。「實際上根本是敘利亞政府在出口毒品，不是政府對販毒集團睜一隻眼閉一隻眼，而是政府就是販毒集團。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航