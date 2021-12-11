【東南亞週報】中寮鐵路正式通車｜翁山蘇姬遭判刑｜菲諾貝爾和平獎得主獲准親自領獎

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、黎柏君、鄭熹

南洋誌東南亞週報第148期，為讀者挑選2021年12月4日至12月10日期間，有關緬甸、新加坡、寮國、菲律賓、柬埔寨與印尼的六則東協區域大事。

緬甸｜翁山蘇姬首遭判刑 兩罪名成立引國際譴責

遭緬甸軍方政變奪權的文人政府領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi），正面臨多項罪名指控，當地法院12月6日針對煽動罪及違反COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）防疫規定做出裁決，判處4年有期徒刑，後獲當局減刑至2年。

翁山蘇姬遭控在去年全國大選競選期間向群眾揮手致意，儘管有配戴口罩與面罩，法院仍判定違反COVID-19防疫規定罪名成立；另一案則是在翁山蘇姬遭關押後，其所屬的全國民主聯盟（NLD）代為發布聲明，呼籲群眾挺身而出反對政變，法院判定煽動暴亂罪名成立。

緬甸國營電視台報導，翁山蘇姬獲軍方領袖部分赦免，刑期由四年減為兩年；另一方面，遭罷黜的前總統溫敏（Win Myint）因相同指控被判處4年有期徒刑。由於兩人正面臨其他指控的審判，暫時還不會入監服刑，不過外界擔憂這次判決只是軍方打壓的開端，尤其翁山蘇姬其餘罪名若遭判決成立，刑期加總最高恐超過百年。

聯合國、美國及歐盟均對此次判決表示譴責，痛批閉門審判由軍方控制的法院一手主導，「是出於政治動機，不公正且有違民主與法治的」，要求當局立即釋放翁山蘇姬與其他政治犯。

（緬甸街頭掛有「釋放翁山蘇姬」的旗幟）

新加坡｜星關切緬甸局勢 籲緬軍政府全面落實五點共識

針對翁山蘇姬遭判刑一事，新加坡外交部表示，星國持續高度關切緬甸近期情勢發展，並對緬甸軍政府落實與東協達成的五點共識缺乏明確進展感到失望。

新加坡外交部發言人12月7日回覆媒體詢問時表示，新加坡再次呼籲各方停止暴力行為、展開建設性對話，並敦促緬甸軍政府與東協緬甸問題特使合作，迅速地全面落實五點共識，包括協助安排東協特使訪問緬甸與相關各方會面。

發言人也表明新加坡立場，呼籲緬甸釋放翁山蘇姬和溫敏等所有被拘留的政治人物及外籍人士，並敦促緬甸軍政府避免採取恐損及緬甸全國和解與恢復和平穩定的舉措。

Photo Credit：AP / 達志影像 圖為今年4月緬甸群眾上街抗議軍政府。

寮國｜耗資60億美元連結永珍和昆明 中寮鐵路正式通車

根據《路透社》12月4日報導，作為中國一帶一路基礎建設下的計畫之一，耗資60億美元的中寮鐵路正式於12月3日通車。新建成的中寮鐵路連結了寮國首都永珍和雲南昆明，途經位在寮中邊境的磨丁市（Boten）。

其中，在寮國境內鐵路長度約為414公里，在最高時速160公里下，將原先需耗時15小時的公路車程縮短至3.5小時，大幅提升寮國境內交通的便利性。根據《美國之音》報導分析指出，以中國的角度而言，北京認為東南亞中南半島為其腹地，因此該鐵路建設將為中國帶來更高的區域控制性。不過，寮國作為東南亞唯一內陸國，也急需一條便捷的交通手段和外界聯繫，以提升長期的經濟發展。

根據《寮國時報》（Laotian Times）12月9日報導，中寮鐵路自通車以來已售出5000餘張票。目前寮國國內每日有二班次，一班來回首都永珍和磨丁，另一班來回永珍和龍坡邦（Luang Prabang）。

菲律賓｜菲諾貝爾和平獎得主瑞薩獲准親自領獎

諾貝爾和平獎得主、菲律賓新聞網站Rappler創辦人瑞薩（Maria Ressa）因官司纏身，需向當局申請才能離境，近期她獲司法單位准許在12月8日到13日期間前往挪威領取獎項。

瑞薩10月時以「捍衛言論自由」的努力獲得諾貝爾和平獎殊榮，成為首位獲得諾貝爾獎的菲律賓人。資深媒體人瑞薩曾任職CNN、菲國最大新聞台ABS-CBN，其在2012年創立了網路新聞媒體Rappler，她長期批判杜特蒂的掃毒行動、違反新聞自由與人權事件，時代雜誌（Time）曾於2018年將她選為年度風雲人物之一。

瑞薩在去（2020）年2月曾被國家調查局以「網路誹謗」罪名逮捕，同年3月再被當局以觸犯「反傀儡法」（Anti-Dummy Law）與證券詐欺案起訴。瑞薩目前獲得保釋，正為網路誹謗案遭定罪一事上訴，若要出國離境，必須向法院申請。去年法院也曾拒絕其申請前往美國領取「國際新聞自由獎」（International Press Freedom Awards），並駁回申請赴美探視母親的申請。

聯合國曾在去年12月初呼籲菲國政府允許瑞薩前往奧斯陸領獎，並對當局對瑞薩的人身限制表示「相當關切」。菲國法院終於今年3日獲准她於12月8日至13日赴挪威領獎，菲國人權團體對此表示，對於瑞薩能親自領獎具「有相當象徵性且重要」，不僅是對瑞薩、更是對所有菲律賓的人肯定。

Photo Credit：Reuters /達志影像 菲國新聞網站Rappler創辦人瑞薩（Maria Ressa

柬埔寨｜抗衡中國影響力 美對柬實施武器禁運

美國政府12月8日以柬埔寨受中國軍方影響漸深為由，加上存有侵害人權及貪腐等問題，宣布對柬埔寨實施武器禁運，並祭出新的出口限制規定，反映華府加大力道抗衡中國在東南亞的影響力。

根據《聯邦公報》（Federal Register）文件，柬埔寨無視美國官員的多次喊話，「持續允許中國在其境內擴張軍事活動，甚至在泰國灣（Gulf of Thailand）建造專用設施」，美國國務院因此決議將柬埔寨列入禁運所有武器的國家名單之中。

此外，美國商務部也對柬埔寨祭出新的出口規定，限縮柬埔寨取得軍民兩用設備、低敏感度軍事用品及國防情報服務的管道。該部部長雷蒙多（Gina Raimondo）透過聲明指出，「我們疾呼柬埔寨政府在解決貪腐及人權問題上取得有意義的進展，並致力降低中國軍方在柬埔寨的影響力。」

由於一個月前美國才將兩位柬埔寨國防部官員列入制裁黑名單，這一連串的動作均反映了華府正加大力道抗衡中國在東南亞的影響力，而身為中國「鐵桿兄弟」的柬埔寨自是重要目標。

（柬埔寨總理洪森11月15日與中國總理李克強視訊通話）

印尼｜塞梅魯火山爆發 至少39人死亡

印尼東爪哇省（East Java）的塞梅魯火山（Semeru）12月4日下午爆發，造成嚴重災害，目前已確定造成39人死亡，多人失蹤，還有3000戶住家及38所學校受創。

塞梅魯火山在4日下午爆發，火山灰雲高達1萬5000公尺，盧馬姜縣（Lumajang）為重災區，有11個村莊遭受災害。目前政府下令火山口5公里以內禁止靠近，3700人緊急疏散，預計有近2000戶須遷移至安全地區。7日時塞梅魯火山還有三次小規模爆發，救災行動也因強風和降雨，以及有限的器材而數度中斷。根據印尼災害防制署（BNPB）下火山及地質減災中心（PVMBG）表示，近期火山附近仍有火山碎屑流、熱氣、火山灰及石塊的潛在威脅。

印尼總統佐科威也在7日前往災區訪視，並承諾災民以最快速度進行救災和重建家園與基礎建設。政府官員指出，受災戶將在6個月內重新安置，等待房屋重建之前，每戶每個月可領取50萬盧布（約新台幣1000元）的補貼。

目前印尼境內約有100至130座活火山，其中塞梅魯火山過去200年內曾多次爆發，最近一次於去年12月，迫使數千名居民疏散。近年來印尼最嚴重的火山災害發生於2010年，而位於中爪哇省（Central Java）日惹（Yogyakarta）的梅拉比（Merapi）火山爆發，造成近400人死亡的嚴重災害。

責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒