2021/12/14,
國際

戰略逐漸清晰？日本與歐盟，都走到必須決斷對中政策的十字路口

戰略逐漸清晰？日本與歐盟，都走到必須決斷對中政策的十字路口
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

日本與德國政府都曾經嘗試與中國交好，來削弱美國的影響力。但在新冷戰逐漸成形後，這樣的方向會不會再改變，值得台灣仔細留意其蜘蛛馬跡。

文：王臻明

台灣的民間智庫「國策研究院」在舉辦影響力論壇時，邀請日本前首相安倍晉三以視訊的方式參與。

安倍晉三在「新時代台日關係」的演說中，討論近日中國對台灣逐步加大的軍事壓力，並宣稱「台灣有事，就是日本有事，更是美日同盟有事」。引來中國的強烈不滿，除了立即召見日本駐中國大使，提出正式抗議，更嚴詞批評安倍晉三的說法。

日本政府則一反過去的態度，宣稱這是卸任官員的意見，中國必需瞭解日本國內有這樣的想法，日本無法單方面接受中國的主張云云。

有意思的是，講這些話的日本官員之一，是目前擔任防衛相的岸信夫，他正是安倍晉三的親弟弟。而安倍晉三在不久前，才剛剛出任自民黨黨內最大派系清和政策研究會的會長。原本清和政策研究會是由細田博之擔任會長，因此被稱為細田派，但細田博之在出任眾議院議長後，依慣例脫離派系運作，改由安倍晉三接任。

因此說安倍晉三是卸任的民間人士故然沒錯，但若認定安倍晉三只是一個無足輕重的前任官員，那也大錯特錯了。至於安倍晉三為什麼會提出這樣的主張，其背景脈絡可以參考我們過去的看法：

簡而言之，日本長期以來一直是美國政策的風向球，當美國開始調整過去的戰略模糊政策，走向戰略清晰時，日本的速度會比美國更快一點。不過就像美國所玩的兩面手法一樣，日本也設下了防火牆。

開放國會論壇台北登場 安倍晉三賀詞祝福
Photo Credit: 中央社
2021年開放國會論壇2日在台北登場，日本前首相安倍晉三透過賀詞祝福活動順利。 中央社記者謝佳璋攝 110年12月2日

拜登兩次公開承諾將派兵協防台灣，卻兩次都隨即由國務院與白宮的官員出來，強調美國的一中政策沒有改變。日本則選擇由退休的前首相來發言，以降低可能的後座力，但安倍晉三的身份，又讓人清楚知道，這在很大程度上代表的是日本執政黨的態度。同時也呼應拜登對台灣的安全承諾，以避免中國誤判情勢，挺而走險。

當然，安倍晉三此舉，可能也有牽制岸田文雄內閣的意味，因為正值新任外相林芳正考慮訪問中國的敏感時期，安倍晉三的一席話，可能讓林芳正訪中的計畫破局。不過這究竟是兩手策略，還是派系內鬥，外界不得而知，也有可能兩者皆是。

岸田文雄本來就為林芳正要不要訪問中國一事，游移不決，畢竟日本社會反對的聲浪高漲，剛好利用這次事件，擺脫燙手山芋。由此可見，岸田內閣雖然不若安倍內閣強硬，但在國際情勢的架構與國內輿論的影響下，並沒有多少空間可以走自己的路。

日本如此，遠在歐洲的德國，恐怕也有一樣的情況。執政多年的德國總理梅克爾即將下台，新的政府將由社民黨、綠黨與自民黨聯合組成，雖然總理是由立場較偏中的社民黨出任，但外交部長一職則落入綠黨手中。

RTXLF9OV
Photo Credit: Reuters / 達志影像
德國新政府交接

綠黨過去對於中國的態度極為強硬，屢屢抨擊中國的人權記錄，此次的組閣協議中，對中國的政策有頗大幅度的改變，應該與綠黨脫不了關係。在這樣的情況下，一般認為新的德國政府應該不會再遵循梅克爾過去的親中路線，問題只在於掌握外交政策主導權的綠黨，在進入聯合政府後，還能不能繼續堅持過去的主張，立場會軟化多少

不過德國除了面臨內部的政府更替，外面還有歐盟小國的挑戰。特別是近來積極與台灣拓展關係的立陶宛，還獲得美國的大力支持，為了彌補立陶宛被中國制裁的經濟損失，美國提供給立陶宛六億美元的出口信用貸款。這讓立陶宛無懼於中國的威脅與打壓，還可能讓其他歐盟國家起而效法。

近來除了歐洲議會的官方代表團來訪，還包括法國參議院的訪問團，斯洛伐克的訪問團都陸續抵台。可以想見，未來歐盟內部友台的聲浪會加大，指責歐盟大國辜息中國惡行的批評將會不時出現，再加上美國遊說歐盟表態反中的壓力。這對目前幾乎主導歐盟政策方向的德、法國兩國而言，將形成極大的外部壓力。

德國未來幾年內，將走到對中政策的十字路口。雖然說德國也有歷史問題的包袱，但中國與德國的距離很遙遠，更沒有地緣政治上的糾葛與過去的恩怨情仇，對德國社會來說，主張與美中兩國維持等距，不要選邊站的聲音應該會很大。

只是這種立場禁不禁得起內外壓力，會不會讓德國在歐盟內部成為眾矢之的，被美國背後支持的歐盟小國質疑，甚至讓美國與英國公開點名批評，都是很值得關注的情況。特別是德國過去以民用之名，出售許多高性能引擎與機械設備給中國，很有可能成為下一階段，美國與德國之間的重要角力戰場。

RTXLF8GC
Photo Credit: Reuters / 達志影像
德國新總理蕭茲

對歐盟來說，最主要的威脅來自俄羅斯，特別是俄羅斯近日在鄰近烏克蘭邊界一帶集結大批部隊，讓俄羅斯將要入侵烏克蘭的說法甚囂塵上。過去歐盟內部一直有一派人認為，歐盟與北約組織應該全力應付俄羅斯，不該虛擲國力到遙遠的印太地區，參與美國的反中圍堵，因為這對歐洲國家沒有益處，反而削弱了反制俄羅斯的力量。

不過近來中國與俄羅斯又簽署雙邊軍事合作協議，中俄同盟的形勢越來越明顯，在美國的推波助瀾下，防止俄羅斯侵略的舊思維，極有可能慢慢演變成全面反制中俄同盟的新主張，進而影響到歐盟的政策。

日本與德國，都是二戰時的戰敗國。嚴格來說，以美國為主的戰勝國們，對這兩國的軍事佔領仍未結束。只是美國是個民主國家，會使用各種軍事合作與安全協議，來讓駐軍合理化。

過去美國對日本與德國的政策方向，有很大的影響力，但在冷戰結束以後，有一段時間慢慢地衰退，畢竟冷戰的結束，讓美國駐軍變的名不正、言不順。日本與德國政府也都曾經嘗試與中國交好，來削弱美國的影響力。但在新冷戰逐漸成形後，這樣的方向會不會再改變，值得台灣仔細留意其蜘蛛馬跡。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。