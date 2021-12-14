戰略逐漸清晰？日本與歐盟，都走到必須決斷對中政策的十字路口

文：王臻明

台灣的民間智庫「國策研究院」在舉辦影響力論壇時，邀請日本前首相安倍晉三以視訊的方式參與。

安倍晉三在「新時代台日關係」的演說中，討論近日中國對台灣逐步加大的軍事壓力，並宣稱「台灣有事，就是日本有事，更是美日同盟有事」。引來中國的強烈不滿，除了立即召見日本駐中國大使，提出正式抗議，更嚴詞批評安倍晉三的說法。

日本政府則一反過去的態度，宣稱這是卸任官員的意見，中國必需瞭解日本國內有這樣的想法，日本無法單方面接受中國的主張云云。

有意思的是，講這些話的日本官員之一，是目前擔任防衛相的岸信夫，他正是安倍晉三的親弟弟。而安倍晉三在不久前，才剛剛出任自民黨黨內最大派系清和政策研究會的會長。原本清和政策研究會是由細田博之擔任會長，因此被稱為細田派，但細田博之在出任眾議院議長後，依慣例脫離派系運作，改由安倍晉三接任。

因此說安倍晉三是卸任的民間人士故然沒錯，但若認定安倍晉三只是一個無足輕重的前任官員，那也大錯特錯了。至於安倍晉三為什麼會提出這樣的主張，其背景脈絡可以參考我們過去的看法：

簡而言之，日本長期以來一直是美國政策的風向球，當美國開始調整過去的戰略模糊政策，走向戰略清晰時，日本的速度會比美國更快一點。不過就像美國所玩的兩面手法一樣，日本也設下了防火牆。

Photo Credit: 中央社 2021年開放國會論壇2日在台北登場，日本前首相安倍晉三透過賀詞祝福活動順利。 中央社記者謝佳璋攝 110年12月2日

拜登兩次公開承諾將派兵協防台灣，卻兩次都隨即由國務院與白宮的官員出來，強調美國的一中政策沒有改變。日本則選擇由退休的前首相來發言，以降低可能的後座力，但安倍晉三的身份，又讓人清楚知道，這在很大程度上代表的是日本執政黨的態度。同時也呼應拜登對台灣的安全承諾，以避免中國誤判情勢，挺而走險。

當然，安倍晉三此舉，可能也有牽制岸田文雄內閣的意味，因為正值新任外相林芳正考慮訪問中國的敏感時期，安倍晉三的一席話，可能讓林芳正訪中的計畫破局。不過這究竟是兩手策略，還是派系內鬥，外界不得而知，也有可能兩者皆是。

岸田文雄本來就為林芳正要不要訪問中國一事，游移不決，畢竟日本社會反對的聲浪高漲，剛好利用這次事件，擺脫燙手山芋。由此可見，岸田內閣雖然不若安倍內閣強硬，但在國際情勢的架構與國內輿論的影響下，並沒有多少空間可以走自己的路。

日本如此，遠在歐洲的德國，恐怕也有一樣的情況。執政多年的德國總理梅克爾即將下台，新的政府將由社民黨、綠黨與自民黨聯合組成，雖然總理是由立場較偏中的社民黨出任，但外交部長一職則落入綠黨手中。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 德國新政府交接

綠黨過去對於中國的態度極為強硬，屢屢抨擊中國的人權記錄，此次的組閣協議中，對中國的政策有頗大幅度的改變，應該與綠黨脫不了關係。在這樣的情況下，一般認為新的德國政府應該不會再遵循梅克爾過去的親中路線，問題只在於掌握外交政策主導權的綠黨，在進入聯合政府後，還能不能繼續堅持過去的主張，立場會軟化多少。

不過德國除了面臨內部的政府更替，外面還有歐盟小國的挑戰。特別是近來積極與台灣拓展關係的立陶宛，還獲得美國的大力支持，為了彌補立陶宛被中國制裁的經濟損失，美國提供給立陶宛六億美元的出口信用貸款。這讓立陶宛無懼於中國的威脅與打壓，還可能讓其他歐盟國家起而效法。

近來除了歐洲議會的官方代表團來訪，還包括法國參議院的訪問團，斯洛伐克的訪問團都陸續抵台。可以想見，未來歐盟內部友台的聲浪會加大，指責歐盟大國辜息中國惡行的批評將會不時出現，再加上美國遊說歐盟表態反中的壓力。這對目前幾乎主導歐盟政策方向的德、法國兩國而言，將形成極大的外部壓力。

德國未來幾年內，將走到對中政策的十字路口。雖然說德國也有歷史問題的包袱，但中國與德國的距離很遙遠，更沒有地緣政治上的糾葛與過去的恩怨情仇，對德國社會來說，主張與美中兩國維持等距，不要選邊站的聲音應該會很大。

只是這種立場禁不禁得起內外壓力，會不會讓德國在歐盟內部成為眾矢之的，被美國背後支持的歐盟小國質疑，甚至讓美國與英國公開點名批評，都是很值得關注的情況。特別是德國過去以民用之名，出售許多高性能引擎與機械設備給中國，很有可能成為下一階段，美國與德國之間的重要角力戰場。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 德國新總理蕭茲

對歐盟來說，最主要的威脅來自俄羅斯，特別是俄羅斯近日在鄰近烏克蘭邊界一帶集結大批部隊，讓俄羅斯將要入侵烏克蘭的說法甚囂塵上。過去歐盟內部一直有一派人認為，歐盟與北約組織應該全力應付俄羅斯，不該虛擲國力到遙遠的印太地區，參與美國的反中圍堵，因為這對歐洲國家沒有益處，反而削弱了反制俄羅斯的力量。

不過近來中國與俄羅斯又簽署雙邊軍事合作協議，中俄同盟的形勢越來越明顯，在美國的推波助瀾下，防止俄羅斯侵略的舊思維，極有可能慢慢演變成全面反制中俄同盟的新主張，進而影響到歐盟的政策。

日本與德國，都是二戰時的戰敗國。嚴格來說，以美國為主的戰勝國們，對這兩國的軍事佔領仍未結束。只是美國是個民主國家，會使用各種軍事合作與安全協議，來讓駐軍合理化。

過去美國對日本與德國的政策方向，有很大的影響力，但在冷戰結束以後，有一段時間慢慢地衰退，畢竟冷戰的結束，讓美國駐軍變的名不正、言不順。日本與德國政府也都曾經嘗試與中國交好，來削弱美國的影響力。但在新冷戰逐漸成形後，這樣的方向會不會再改變，值得台灣仔細留意其蜘蛛馬跡。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航