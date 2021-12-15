2021/12/15,
健康

多發性骨髓瘤是台灣第三常見的血癌，如今許多病人的存活可達5年以上

多發性骨髓瘤是台灣第三常見的血癌，如今許多病人的存活可達5年以上
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我們想讓你知道的是

多發性骨髓瘤比較好發在老年人，男性會比女性的發生率稍微高一些。劉嘉仁醫師說，過去認為多發性骨髓瘤是一個嚴重不可治癒的疾病，病人存活時間約2年；但隨著標靶藥物的發明及治療的進步，現在許多病人存活可達5年以上。

「免啦！免啦！」七十多歲的老太太擺擺手說，「醫生，我不要治療啦！」

因為骨頭痠痛而就診的老太太，萬萬沒想到最後的診斷竟然是血癌。一聽到血癌，老太太便聯想到打針、住院、化學治療，於是搖頭拒絕。

「你先不用擔心，」醫師仔細地解釋，「你的病名叫做多發性骨髓瘤，目前大多可以使用標靶藥物治療，只要狀況穩定，就不太需要住院。」

聽完醫師的說明，老太太才鬆了口氣，願意接受治療。臺北榮民總醫院血液科劉嘉仁醫師分享，「老太太接受標靶藥物治療，合併一些免疫調節藥物及類固醇，讓多發性骨髓瘤得到很好的控制，到現在還是規則的回門診追蹤、治療，狀況相當穩定。」

過去只有傳統化學治療的時代，治療選擇有限，多發性骨髓瘤患者的平均存活大概只有兩年左右，劉嘉仁醫師指出，目前已經有多種標靶治療藥物，可以從第一線、第二線、第三線、第四線、使用到第五線，都不須使用傳統的化學治療。許多病人的存活都已經到達五年以上，甚至有部分患者能夠達到完全緩解！

源自白血球的癌症——多發性骨髓瘤

在台灣，「多發性骨髓瘤」與「淋巴瘤」、「白血病」並列為三大血癌。多發性骨髓瘤是第三常見的血癌，過去每年台灣大概會新增三百至四百位患者，劉嘉仁醫師提醒，隨著發生率的增加以及診斷的進步，現在每年大約新診斷七百位病人。

多發性骨髓瘤的成因是漿細胞的變異。漿細胞是一種負責製造抗體的白血球，因為基因突變導致漿細胞不正常生長並製造不正常的抗體，就會導致多發性骨髓瘤。最常見的危險因子是年紀大，接觸化療物質或輻射等。

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Photo Credit: 照護線上

多發性骨髓瘤比較好發在老年人，男性會比女性的發生率稍微高一些。劉嘉仁醫師說，過去認為多發性骨髓瘤是一個嚴重不可治癒的疾病，病人存活時間約2年；但隨著標靶藥物的發明及治療的進步，現在許多病人存活可達5年以上。

被稱為「螃蟹病」的多發性骨髓瘤

多發性骨髓瘤的常見症狀被形容為「螃蟹（CRAB）病」，因為CRAB這四個英文字母分別代表了多發性骨髓瘤的四大症狀。

  • C：代表高血鈣（hyperCalcemia），患者會伴隨著噁心、嘔吐、吃不下、脫水、口渴、便秘、腹痛、全身無力或意識昏迷等症狀。
  • R：代表腎衰竭（Renal failure），患者會因為腎功能不佳而出現水腫、疲倦、沒胃口、蛋白尿、電解質失衡等症狀，嚴重的病人甚至誘發心律不整或需要洗腎治療。
  • A：代表貧血（Anemia），可能會有頭暈、疲倦、全身無力，嚴重時走路會喘或呼吸上氣不接下氣。
  • B：代表骨頭痛（Bone pain），當骨頭被多發性骨髓瘤侵蝕，會造成骨頭痠痛，其中最常見的是下背痛，嚴重者甚至會導致病理性骨折或神經壓迫。

此外，有些病人會有體重減輕、手腳發麻及反覆感染等症狀。

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Photo Credit: 照護線上

「由於症狀多變，病人經常會因為不同的症狀而在不同的科別就診，最後才發現是多發性骨髓瘤，」劉嘉仁醫師解釋：「有些患者因為下背痛去到骨科，經過檢查才意外發現病因不單純；或是因為腎臟功能變差，到腎臟科求診後才發現多發性骨髓瘤。」

多發性骨髓瘤的精準醫療

當患者出現症狀，醫師懷疑可能與多發性骨髓瘤有關時，最初步的檢查是抽血檢驗免疫球蛋白的比例，進一步可以做血液及尿液的免疫電泳檢查。劉嘉仁醫師提醒，「確定診斷時，仍需要做骨髓切片以及全身影像檢查。」

多發性骨髓瘤的治療已進入精準醫療的時代，可以運用多種標靶藥物合併免疫調節劑及類固醇治療。劉嘉仁醫師表示，目前大部分藥物已納入健保給付，只要依健保的規範及順序使用，可大大減輕病人的負擔。

在患者體能狀況許可時，骨髓幹細胞移植可以讓疾病治療地更徹底、提高治癒率，並延長存活期。若患者年紀在七十五歲以下，體能狀況不錯，都可以考慮作幹細胞移植。「我們會先做一個誘導治療，利用標靶藥物治療合併免疫調節劑以及類固醇，讓病人得到疾病的緩解，待疾病緩解之後，再進行骨髓幹細胞移植。」劉嘉仁醫師表示：「如果能將指數降低90％以上，骨髓移植可以達到很好的效果。」因此，在進行幹細胞移植前，需用化學藥物將骨髓中的骨髓瘤細胞清空，再進行骨髓幹細胞的輸注。

多發性骨髓瘤復發時該怎麼辦？

「過去一直認為多發性骨髓瘤算是比較不可治癒的疾病，因為多發性骨髓瘤容易復發，且每次有效治療的時間會遞減。」劉嘉仁醫師分析：「但是隨著標靶藥物的進展，以及很多新藥的發明，多發性骨髓瘤的治療成效已大幅提升。」

當病人在第一線治療後復發，醫師會選擇第二線標靶藥物，搭配不同的免疫調節劑作為新的組合治療。劉嘉仁醫師說，後續還有第三線、第四線、第五線標靶藥物，許多患者的存活已可達到五年以上，幾乎都不會用到化學治療藥物。目前認為多發性骨髓瘤比較像是慢性病，是需要長期治療的癌症。

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Photo Credit: 照護線上

劉嘉仁醫師說，「多發性骨髓瘤的患者年齡較高，常常會因為害怕副作用而拒絕治療，但是現在的治療以標靶藥物為主，副作用較少，也不太需要住院，便能得到良好的控制，幫助病人維持高品質的生活。」

貼心小提醒

多發性骨髓瘤是漿細胞變異所產生的疾病，常會造成頭暈、疲倦、貧血、水腫、骨頭痠痛等症狀。劉嘉仁醫師叮嚀，如果有相關症狀，可能不是單純的老化，應盡快就醫檢查，把握治療時機。

過去認為多發性骨髓瘤是個嚴重不可治癒的疾病，但是隨著標靶藥物的進展，目前已可利用不同的治療組合把疾病控制穩定，幫助患者改善症狀並且兼顧生活品質！

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本文經照護線上授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：潘柏翰


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