總是被說「句子不順暢」，該如何用英文寫下連貫的研究草稿？

文：Steve Wallace

身為作者的您已完成研究，腦袋充滿想要與學術界分享的璀燦想法，並要寫下連貫的研究草稿，希望自己的論點能夠輕易被人理解，這是很正常的想法，但也是有難度的。

在這裡我提供幾個方法將您的英文句子架構成妥善連結的適當段落，讓這些想法自然流動。

做而言不如起而行，建構出好的英文句子不是件容易的事，將句子放進架構良好的段落更是困難。依據我編修過的諸多原稿，有些研究者解決此問題的方法是直接不使用段落，這樣的想法其實並不好，段落的重要性不容忽視。

段落為文字提供結構和流暢度，讓您能夠從一個想法轉換到下一個想法。您開始新段落時，是在告知讀者一個主題已經完結，該往下一個主題前進。如果沒有段落結構的話，您想傳達的想法和論點將沒有可以伸展的空間。

以下說明幾個如何使句子發揮最大的效果，以及如何將句子放進段落中，清楚傳達您的發現和論點。

從撰寫好的英文句子開始

良好的段落是由一系列的好句子所組成的。

那該怎麼寫出好句子呢？對於初學者來說，確保每句處理一個主要的想法，不要阻礙想法的流動，將相關的字詞放在一起，以幫您的讀者理解文中配置的想法。

舉例來說，讓主詞盡量接近動詞，這會讓您的想法更容易理解，看看下面的例句：

JNKs and their interacting proteins, which have diverse biological functions, form a complex network.

此句有點不順暢，其中的問題在於我們閱讀到JNKs和其交互作用的蛋白質有多樣生物性功能時，必須等到稍後才能發現JNKs和其交互作用的蛋白質在做什麼。現在來看看如果您將主動詞放在一起的話會發生什麼：

JNKs and their interacting proteins form a complex network and have diverse biological functions.

現在，句中的主要想法一目了然。同樣的規則也適用英文修飾語和其所修飾的語詞。看看下例：

The drug inhibited the enzyme quickly.

將修飾語放在句末代表讀者不能馬上知道藥物如何抑制酵素的方法。如果您將修飾語緊靠在被修飾的語詞邊時，您的訊息會更加清楚：

The drug quickly inhibited the enzyme.

創造英文寫作節奏

您可以改變您的句長，藉此創造寫作節奏。

短句有張力，直截了當，而較長的句子讓您有機會描述細節，並能流暢地發展有趣的想法。長句和短句都很有用，只要使用得當即可，但要注意超長句的使用，所以，記得檢查您的句子一次只闡述一個主要想法，如果不是的話，將句子拆開。

接下來，讓我們來談談將您的優異句子放進完美段落中的方式。

打造良好的段落

每一段落都應該描述一個主題，讓您有機會完整發展主題，支持自己的論點。

首先，解釋該段落會著手的內容（主題句），讓讀者能夠預期接下來的內容。段落開始的第一句應該要相當清楚。要記住，應該要讓讀者能夠光看您的主題句就明白您研究中的精要。

發展主題，確保您的想法能符合邏輯的流動。有不同的方法可以做到這點，例如，由已知的事實開始，再逐漸往新的想法移動。如果您正在寫敘事體，則應照時間順序呈現資訊。主題發展完成後下結論。

您可以用引導的轉換詞將文字推進到下一個主題，只要您確定您的段落已經闡述完所有需要表達的東西。

一個段落應該盡量包含主題的介紹、發展、結論，因此不要擔心您的段落中有幾個句子。

因為如果您已接近頁尾，卻還沒插入段落分段，您可能在不自知的狀態下進到下一個主題，所以只要記得確認您仍在討論相同的主題即可。相對地，如果您的段落很短，檢查您已完成發展該主題，而且為論點下了結語。

本文經WALLACE華樂絲授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航