總是被說「句子不順暢」，該如何用英文寫下連貫的研究草稿？

文:Steve Wallace

身為作者的您已完成研究,腦袋充滿想要與學術界分享的璀燦想法,並要寫下連貫的研究草稿,希望自己的論點能夠輕易被人理解,這是很正常的想法,但也是有難度的。

在這裡我提供幾個方法將您的英文句子架構成妥善連結的適當段落,讓這些想法自然流動。

做而言不如起而行,建構出好的英文句子不是件容易的事,將句子放進架構良好的段落更是困難。依據我編修過的諸多原稿,有些研究者解決此問題的方法是直接不使用段落,這樣的想法其實並不好,段落的重要性不容忽視。

段落為文字提供結構和流暢度,讓您能夠從一個想法轉換到下一個想法。您開始新段落時,是在告知讀者一個主題已經完結,該往下一個主題前進。如果沒有段落結構的話,您想傳達的想法和論點將沒有可以伸展的空間。

以下說明幾個如何使句子發揮最大的效果,以及如何將句子放進段落中,清楚傳達您的發現和論點。

良好的段落是由一系列的好句子所組成的。

那該怎麼寫出好句子呢?對於初學者來說,確保每句處理一個主要的想法,不要阻礙想法的流動,將相關的字詞放在一起,以幫您的讀者理解文中配置的想法。

舉例來說,讓主詞盡量接近動詞,這會讓您的想法更容易理解,看看下面的例句:

JNKs and their interacting proteins, which have diverse biological functions, form a complex network.