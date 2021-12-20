「人善被人欺」不是空穴來風！研究證實好人常被排擠，甚至被逐出團體

人類對於團體裡善良、無私、為大家著想與付出的人，有時會覺得厭惡，如果有機會寧可把他們趕出團體。《BBC》最近一篇文章談為什麼太好心太有道德感的人反而常惹人不悅，讓這議題又引起一些討論。不過，這在心理學界早就不是新聞，因為幾十年來持續有類似研究不斷驗證「好人常被排擠」的假說。

許許多多研究訴說著，對標舉「利他」的人的厭惡，是跨文化存在、很容易察覺、而且在八歲念小學時就是如此。在古代，「好人不長命」的說法並不奇怪，沒有背景的人如果不懂藏拙，不遮掩地展示自己的善良與正直，惹惱貪官、惡霸或地方仕紳，的確有可能被處理掉。現代法治社會不會致好人於死，但來自公司、團體的冷淡、嘲諷、甚至罷凌，也會讓許多好人受挫，抑鬱一生。

經典的心理學遊戲設定，在每一局裡每個人都可以奉獻一些錢給公庫，放到公庫的錢會加倍成長，然後每個人也可以從大家奉獻的錢取回一些。幾局結束後，詢問你想把誰趕出遊戲？最自私的人自然排名第一，但最無私的人卻排名第二。比起奉獻少也拿得少的人、以及奉獻多也拿得多的人，許多人類有股衝動，想要把對團體貢獻最大、私心最不明顯的人趕離身邊。

超乎「常規」，讓樂於奉獻的好人反被針對

人類不是擅長合作狩獵動物的社會性生物嗎，為何要排擠好人？從演化心理學的角度來看，或許，在發明可以投射70公尺的長矛後，智人只要採取一般的團體合作、把責任平均分配，就已經不用懼怕其他大型動物，偶爾還可以宰殺一些果腹，發明弓箭後人類更是無敵。這時，人類真正的敵人，也就只剩下人類。

在狩獵採集部落裡，貢獻多的人拿得多、貢獻少的人拿得少、加上有一些稍微慷慨的人濟助孤零老弱，團體也就可以維持，這就是人類社會的「常規」。這時如果有人超乎常規，奉獻多、拿得少、幫助許多人，他會博得名聲與好感，而聲望有助於在社會交換網絡裡取得中心地位。這是有限的社會資源，所以好人也容易被懷疑在圖謀什麼。當「好人」被某一群人認為彼此在競爭什麼資源，也就很自然會被針對。

好人光環，反引起壞人自卑心理

心理學家還發現，「好人不討喜」的另一個原因，是他把其他人比下去。想像一個團體裡可能有許多順手之勞幫助別人的人，原本每個人都可以自我肯定、也能獲得正面的評價。這時一個不懂得隱藏的大好人出現了，他的光芒遮蓋住其他人、讓其他人的小小好事變得不值一提，讓習慣佔點小便宜的人彷彿變成罪人。許多人的心裡會感受到自己不夠好、彷彿暗中被批判；最後的結果，很容易演變成小好小壞的人聚集起來，教訓這不懂事的人。

排擠好人的集體行為，對大團體可能是不利的，可能會降低企業的生產力，或阻礙部落的技術進步。但排擠好人的人們，或許會增加自己繁衍下一代的機會（公司裡的好對象注意到你的機率增加了！），於是「忍不住要排擠好人」的基因就這樣繁衍下來。如果排擠好人造成部落覆滅、城市被屠殺怎麼辦？其實也沒差，反正好人也會一起死，好人的基因一樣傳不下去。加加減減，壓抑好人的生存空間，對其他人還是有利。

再加上人類擅於嫉妒，以及喜歡幸災樂禍的本性，當好人實在是一件需要戰戰兢兢的事情。有些古老的心理學研究認為，幫助他人有時會被怨恨，強調規矩守法有原則會被排斥，讓團體高效成功的人反而不被當作自己人。最近的研究發現，高度合作促進團體運作的人，反倒會遭遇團體裡行為較自私的人的「反社會性針對」（antisocial punishment）。

這也難怪，有許多常捐款的富人會要求匿名，不急著讓別人知道，一部份是因為他們知道超規格的好人常惹人厭。一些歷史故事裡功臣會故意放縱自己、買地納妾酗酒邀宴，為的是敗壞自己名聲，免得引發皇帝或其他權臣猜忌——做太多好事的人如果發現自己被針對，趕快醜化自己傳一些負面消息出去，也可以降低敵意。

對於平凡人來說，怎麼學會看眼色、看風向，做個恰恰好的好人，而不是被棒打的出頭鳥，事關一生的幸福。除了沉默、裝傻外，另一個選擇是「加入小團體」，小團體內就比較能為彼此的成就感到光榮，彼此一致對外。但對企業或團體來說，如何克服「排擠好人」的氛圍與小團體間的抗衡，提升生產力與效率，永遠是領導者艱難的課題。

如果是你的小孩，你會教他學會「看清真相，不要妄想做個太好的人」，還是會微笑著看他在社會叢林的荊棘裡吃些苦頭、學些人生經驗？沒有標準答案，只是每個選擇，到最後總有人要付出一些代價。

當然，電視或漫畫裡常演，不加入派閥、做事很有原則的孤鳥，最後得到賞識，被拔擢成為高階主管。這在現實世界的確也會發生，只是你要讓自己夠強悍，強悍到不在意任何排擠與是是非非，才能夠挺到最後啦。

辛苦寫文，作者最高興的其實是讀者留下想法喔！期待大家都能發表意見，讓這議題有更多更深入的討論！

本文經陳豐偉授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：潘柏翰