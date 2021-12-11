【公投意見發表會】黃士修：重啟核四逼中央面對核廢料問題，「你一輩子都不會碰到，怕什麼？」

年底四大公投案將於12月18日舉行，今（11）日舉行最後一輪意見發表會。「重啟核四」一案的正方代表為公投領銜人黃士修，反方代表為台北市議員邱威傑（呱吉），本場發表會由中選會委員許雅芬主持，雙方在「重啟核四」議題上，就核四地質斷層、核廢料處理、重啟規劃等問題激烈交鋒。

本次公投「核四重啟」提案主文為：「您是否同意核四啟封商轉發電？」

S斷層是否為活動斷層各執一詞，反方強調需做地質調查

「我對三次全國大停電很不滿，我對空污、肺癌每年死9000人很不滿，我對鼓吹天然氣摧毀國防的反核中共同路人很不滿」，黃士修指出，歐盟等多個國家表示，核能對確保歐洲的戰略能源自主至關重要，反觀台灣，「有一群反核中共同路人，想著用大量天然氣，讓習近平有機會停台灣的電。」

黃士修也一如往常，預測邱威傑發表的內容，「他會跳針斷層、核廢、工程、重啟、斷層」。針對斷層的部分，黃士修再次強調S斷層非活動斷層，符合美國核能法規、沒有安全問題，他認為這是累積十幾二十年的地質調查論文，「呱吉想一句話推翻，『不排除是活動斷層』，但是苦無證據」。

邱威傑在地質、斷層問題上則解釋，全台灣有33個已知活動斷層，但這代表只有33個活動斷層嗎？邱威傑表示，這代表只有33個斷層經調查研究、確定是活動斷層，並舉例車籠埔斷層從來沒有被列入，卻造成921大地震。

除此之外，邱威傑認為斷層需要更詳盡的調查，核四做地質調查時每週只記錄一次，這讓結果不足以證明核四是安全的，台電也認為要補充做地質調查，才能釐清核四地質風險，因此4、5年以上的地質調查是非常必要的。

核廢料最終處置場在哪？黃士修：公投通過逼中央面對問題

核廢料的部分，黃士修表示：「你一輩子都不會碰到，怕什麼？」他預測邱威傑會提到全世界都找不到最終處置場，但他指出瑞典、芬蘭都有高放射性最終處置場，其他國家不急著做最終處置，而主流做法是做乾式儲存，之後處理成新的核燃料，「現在就埋了，等同剝奪下一代子孫的資源，這叫做世代不正義。」

至於核能是否為綠能？黃士修指出，2019年核能就被歐盟納入Green Deal綠色政綱的碳中和手段。黃士修表示，歐盟動用科學機構研究了1年多，最終認為核能符合永續投資標準，其關鍵在於核廢料對環境無危害，「核能是綠能的關鍵，就是核廢料安全可處理」。

邱威傑回應核廢料問題，指出核二廠一號機提早除役，就是因為燃料池塞得滿滿滿，又沒有另外的儲存場，目前台灣還沒找到能存放一萬年的最終處置場，全世界至今也沒有取得執照後運轉的。

邱威傑指出，其他問題還有處理成本和技術成本太高，以及高階核廢料處置，即便是低階核廢料，依照現行法規也不可以放在人口密集區，而且要當地公投，但目前台東、金門不辦公投，新北市、宜蘭也不希望被放置核廢料。

此外，邱威傑提到黃士修曾說核廢料可以封裝，但2011年中研院研究員扈治安在蘭嶼驗出了人工核種鈷-60，台電才承認有外洩現象；2014年原能會核研所專家也爆料，過去園區內核廢料儲存場發生6次氫爆，直接污染大漢溪的土地和水質。

黃士修對此回應，只有核四公投通過，才能夠逼迫中央政府來面對核廢料的問題，且美國政府20年前就公開聲明要幫台灣處理核廢料。

核四重啟要幾年？正方稱5年、反方稱15年

談到核四重啟規劃，黃士修表示，一份台電的非正式文件指出，一號機2到3年可以放燃料棒，二號機大約5年，反核方的最新說法是說因為地質、環評等問題，而需要15年才能重啟，但根據《環評法》施行細則37條應可專案免環評，頂多提環差就好。

黃士修質疑，貢寮這7年封存以來，沒有發生天崩地裂的變動，如果二號機的建照下不來，一定是審查委員被反核集團收買，而一號機則已經完工、不需建照。

邱威傑回應，黃士修沒考慮到建照過期問題。核四建照在去年12月過期，重新拿到建照就要做初期安全分析報告，但核四當時的檢查是依照美國1996年法規，若要重新申請建照，不能用20幾年前的標準去申請。此外，1991年的核四環評因《環評法》未通過，而沒經過環保署審核，因此沒有公民參與、審查放水，再做環評估計又要3年。

邱威傑表示，台電估計要2年確定安全標準，還要5年做22項地質調查，以及3年的環評。他指出黃士修認為這些事通通可以一起做，但實際上有些可以同步進行、有些不能拿來一起做。

此外，邱威傑認為，15年後核四若真的蓋好，只能滿足6％用電需求，再加上核二、核三5年後就要除役，重新運轉只能彌補核二、核三的發電量，「空污問題要等到核四來解決，要再吸15年廢氣嗎？」

黃士修談到核四的安全性，再度提及台電核發處長許永輝簽的運轉測試程序書，「試運轉報告是他做的、也是他簽的，安檢就是對試運轉的再驗證。」黃士修表示，如果他在辯論會上說謊，核四就該啟用；如果核四如他所說真的不安全，就必須蓋不同意票、重啟核四才能做調查，「我們能容忍花了3000億蓋的電廠白白報廢，沒有任何法律責任？」

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責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航